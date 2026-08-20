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Testimonianze dei clienti

Inovonics trova la soluzione completa per la conformità fiscale grazie ad Avalara

Customer story Inovonics - Andrea Riviezzo

Risultati

Processi migliorati

Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Fondata nel 1986, Inovonics ha aperto la strada e brevettato l'uso della tecnologia wireless a 900 MHz per fornire le soluzioni più affidabili, convenienti e flessibili per applicazioni wireless critiche. La tecnologia fornita dal'azienda costituisce la spina dorsale di molti dei sistemi wireless più utilizzati al mondo.

Problematiche fiscali

Come molte aziende che si occupano principalmente di distributori, Inovonics presumeva che i suoi unici obblighi di nesso fossero negli stati in cui erano basati i dipendenti. Dopo aver completato uno studio sul nesso, l'azienda ha scoperto di avere obblighi in 14 stati, oltre ai sei in cui era già registrata.

 

Non ci volle molto perché si rendessero conto che NAV, nonostante tutti i suoi potenti vantaggi, non era lo strumento migliore per la conformità all'imposta sulle vendite. "Occorre davvero tenere sotto controllo tutte le aliquote", afferma Andrea Riviezzo, la controller dell'azienda, "e bisogna occuparsi personalmente di tutte le dichiarazioni".

 

Inoltre, la gestione dei certificati era ancora un problema complesso. "Se si ha una spedizione diretta e si inserisce l'ID del certificato su una scheda cliente, questo è trasmesso ovunque sarà effettuata una spedizione diretta", spiega Andrea. "Quindi, se i clienti sono esenti in California ma non in New Jersey, crei problemi che non esistevano."

Perché Avalara?

Per gestire meglio queste sfide, Inovonics ha iniziato a cercare una soluzione completa in grado di automatizzare la riscossione delle imposte su tutte le sue vendite, presentare le dichiarazioni in 20 stati e gestire i certificati di esenzione.

 

Dopo essersi consultata con un consulente di fiducia, Inovonics non ha esitato ad affidare l'incarico ad Avalara.

"Adoro usare il prodotto ed è un'azienda con cui è divertente lavorare."

  • — Andrea Riviezzo
  • Controller

 

Risultati

Andrea valuta Avalara, in parte, in base al tempo e alla tranquillità che offre al suo team. "Ora non devo più preoccuparmi dell'imposta sulle vendite", riassume Andrea. "Se domani attivassimo l'attività in altri 15 stati, non dovremmo preoccuparci di nulla. In tal caso caricheremmo tutti i nostri certificati e tutte le procedure sarebbero gestite automaticamente. E anche se abbiamo un dipendente in vacanza o fuori ufficio, sappiamo che non perderemo le scadenze di presentazione."

 

"La cosa più importante che Avalara ci ha offerto è stato un pacchetto completo", afferma Andrea, "così non abbiamo dovuto creare da zero la complessa soluzione che ci serviva. E allo stesso tempo, l'azienda disponeva dei servizi professionali necessari per aiutarci a raccogliere e convalidare i certificati fin dall'inizio. Tutto ciò che serviva per gestire l'imposta sulle vendite, Avalara lo metteva a disposizione."

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