Come molte aziende che si occupano principalmente di distributori, Inovonics presumeva che i suoi unici obblighi di nesso fossero negli stati in cui erano basati i dipendenti. Dopo aver completato uno studio sul nesso, l'azienda ha scoperto di avere obblighi in 14 stati, oltre ai sei in cui era già registrata.

Non ci volle molto perché si rendessero conto che NAV, nonostante tutti i suoi potenti vantaggi, non era lo strumento migliore per la conformità all'imposta sulle vendite. "Occorre davvero tenere sotto controllo tutte le aliquote", afferma Andrea Riviezzo, la controller dell'azienda, "e bisogna occuparsi personalmente di tutte le dichiarazioni".

Inoltre, la gestione dei certificati era ancora un problema complesso. "Se si ha una spedizione diretta e si inserisce l'ID del certificato su una scheda cliente, questo è trasmesso ovunque sarà effettuata una spedizione diretta", spiega Andrea. "Quindi, se i clienti sono esenti in California ma non in New Jersey, crei problemi che non esistevano."