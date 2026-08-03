"Erano 10 anni che aspettavo una soluzione come questa", ride Heather. "Ora che ci siamo espansi in alcune città altamente regolamentate e con severe normative, e con tutte le nostre acquisizioni, siamo diventati un bersaglio importante. Così, l'anno scorso sono andato dal nostro CFO e gli ho detto: "Facciamo questo passo".

Diversi fattori hanno fatto sì che Avalara License Management (ALM) rientrasse nella rosa dei candidati per LAZ Parking. Il fatto che la soluzione ALM fosse basata su cloud è stato un grande punto di forza. "Poiché nella nostra azienda lavoriamo in base a un principio lean, non volevamo chiedere al reparto IT nel nuovo sistema. Alla fine abbiamo dovuto fornire solo i nostri dati e Avalara ha fatto il resto. Il team di gestione del progetto e di transizione è stato fantastico", afferma Heather.

Prima che il progetto fosse completato, LAZ Parking ha anche introdotto una personalizzazione per gestire il proprio lavoro di cauzione. Con ALM, sono stati in grado di ottimizzare i loro vasti portfolio di licenze commerciali in un unico database sicuro e di gestirli con strumenti di workflow personalizzati in un ambiente collaborativo. Heather e Sarah sono ora in grado di garantire la conformità continua dell'azienda con un calendario dinamico e di recuperare il tempo che stavano sprecando in attività ripetitive.