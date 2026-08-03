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Testimonianze dei clienti

LAZ Parking riduce il rischio di conformità con Avalara

Risultati

Crescita sostenuta

Configurazione flessibile

Compliance consolidata

Processi migliorati

Panoramica sull'azienda

LAZ Parking, fondata a Hartford, Connecticut, nel 1981, è una delle aziende di parcheggio più grandi e in più rapida crescita negli Stati Uniti. Gestiscono oltre 1,2 milioni di parcheggi, in più di 3.100 località, in 35 stati. Con quarant'anni di esperienza nella gestione dei parcheggi, nei servizi di trasporto e mobilità, LAZ opera senza problemi in una varietà di segmenti di mercato, tra cui ospitalità e parcheggio con ritiro e consegna auto, edifici per uffici, settore medico, aeroporti e trasporti, campus, enti governativi e comunali, vendita al dettaglio, eventi, edifici residenziali e servizi navetta.

Problematiche fiscali

La crescita di LAZ Parking è salita alle stelle negli ultimi anni, sia organicamente che tramite acquisizioni, aumentando il carico di lavoro e la complessità dei requisiti di licenza commerciale dell'azienda a più livelli giurisdizionali. Il volume delle licenze, dei permessi e delle tasse necessarie è stato esacerbato dalla rapida aggiunta di nuove linee di business.

 

"Fortunatamente, abbiamo buoni rapporti con la maggior parte delle autorità con cui abbiamo a che fare", afferma Heather Parker, responsabile della conformità. "Ma in alcuni dei nostri mercati più grandi, non c'è tolleranza per chi non è conforme. Ti chiudono l'attività e non puoi farci niente."

 

LAZ Parking ha un dipartimento di sole due persone incaricate di gestire i requisiti di licenza commerciale per l'intera nazione. Per tenere il passo con la notevole crescita dell'azienda, era evidente che l'implementazione di sistemi e processi adeguati sarebbe stata fondamentale. Heather e la sua collega, Sarah Parente, hanno iniziato a organizzare le licenze e i permessi richiesti con un foglio di calcolo Excel, passando poi all'archiviazione dei documenti in un database interno. Sebbene fosse migliore nell'archiviazione delle licenze, il loro database era limitato in ciò che poteva fornire in termini di reportistica, notifiche e altro. "Quel sistema non faceva quello che ci serviva. Non era un metodo di gestire le licenze: era solo un posto dove parcheggiarle", ammette Heather.

Perché Avalara

"Erano 10 anni che aspettavo una soluzione come questa", ride Heather. "Ora che ci siamo espansi in alcune città altamente regolamentate e con severe normative, e con tutte le nostre acquisizioni, siamo diventati un bersaglio importante. Così, l'anno scorso sono andato dal nostro CFO e gli ho detto: "Facciamo questo passo".

 

Diversi fattori hanno fatto sì che Avalara License Management (ALM) rientrasse nella rosa dei candidati per LAZ Parking. Il fatto che la soluzione ALM fosse basata su cloud è stato un grande punto di forza. "Poiché nella nostra azienda lavoriamo in base a un principio lean, non volevamo chiedere al reparto IT nel nuovo sistema. Alla fine abbiamo dovuto fornire solo i nostri dati e Avalara ha fatto il resto. Il team di gestione del progetto e di transizione è stato fantastico", afferma Heather.

 

Prima che il progetto fosse completato, LAZ Parking ha anche introdotto una personalizzazione per gestire il proprio lavoro di cauzione. Con ALM, sono stati in grado di ottimizzare i loro vasti portfolio di licenze commerciali in un unico database sicuro e di gestirli con strumenti di workflow personalizzati in un ambiente collaborativo. Heather e Sarah sono ora in grado di garantire la conformità continua dell'azienda con un calendario dinamico e di recuperare il tempo che stavano sprecando in attività ripetitive.

"Poiché nella nostra azienda lavoriamo in base a un principio lean, non volevamo coinvolgere il reparto IT nel nuovo sistema. Alla fine abbiamo dovuto fornire solo i nostri dati e Avalara ha fatto il resto."

  • — Heather Parker
  • Responsabile della conformità

 

Risultati

LAZ Parking era operativo con ALM a febbraio 2020. Un mese dopo, il COVID-19 è stato dichiarato pandemia, il che ha cambiato il modo di lavorare delle persone. "Dato che la soluzione è basata su cloud, è eccezionale per lavorare da casa", afferma Sarah. "Non devo accedere ai nostri server aziendali. E a condizione che inserisca i dati corretti, so di poter generare un report con le informazioni di cui ho bisogno. A dire la verità, la soluzione ha dimezzato i miei tempi di ricerca." 

 

LAZ Parking prevede di continuare a crescere a un ritmo rapido nel prossimo futuro, e ALM fornisce a Heather e Sarah la scalabilità di cui hanno bisogno. "I nostri dirigenti sono fiduciosi di avere un sistema in grado di gestire la nostra crescita continua", afferma Heather. "E mi permette di occuparmi di progetti di livello superiore che avevo rimandato."

 

"È stato fantastico", aggiunge Sarah. "Sono molto felice che abbiamo scelto di adottare questa soluzione."

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