La crescita di LAZ Parking è salita alle stelle negli ultimi anni, sia organicamente che tramite acquisizioni, aumentando il carico di lavoro e la complessità dei requisiti di licenza commerciale dell'azienda a più livelli giurisdizionali. Il volume delle licenze, dei permessi e delle tasse necessarie è stato esacerbato dalla rapida aggiunta di nuove linee di business.
"Fortunatamente, abbiamo buoni rapporti con la maggior parte delle autorità con cui abbiamo a che fare", afferma Heather Parker, responsabile della conformità. "Ma in alcuni dei nostri mercati più grandi, non c'è tolleranza per chi non è conforme. Ti chiudono l'attività e non puoi farci niente."
LAZ Parking ha un dipartimento di sole due persone incaricate di gestire i requisiti di licenza commerciale per l'intera nazione. Per tenere il passo con la notevole crescita dell'azienda, era evidente che l'implementazione di sistemi e processi adeguati sarebbe stata fondamentale. Heather e la sua collega, Sarah Parente, hanno iniziato a organizzare le licenze e i permessi richiesti con un foglio di calcolo Excel, passando poi all'archiviazione dei documenti in un database interno. Sebbene fosse migliore nell'archiviazione delle licenze, il loro database era limitato in ciò che poteva fornire in termini di reportistica, notifiche e altro. "Quel sistema non faceva quello che ci serviva. Non era un metodo di gestire le licenze: era solo un posto dove parcheggiarle", ammette Heather.