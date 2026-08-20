Quando Blanche Savary de Beauregard, Responsabile M&A, Fiscale e Dogane, è entrata in Ledger nel 2018, ha subito capito che gli ambiziosi piani di crescita dell'azienda avrebbero richiesto un supporto. Con un team di una sola persona, stare al passo con i requisiti fiscali sempre più complessi in così tante giurisdizioni diverse sarebbe ingestibile.
Quell'anno la sentenza Wayfair entrò in vigore negli Stati Uniti, e questo significò per Ledger la necessità di registrarsi in diversi stati e di rispettare le norme e i regolamenti unici di ciascuno. Blanche sapeva che gestire la registrazione e la rendicontazione dell'IVA in Europa era relativamente semplice rispetto al sistema statunitense, un'infinità di oltre 14.000 giurisdizioni fiscali in costante fluttuazione.
Lei afferma: "I paesi europei non sono completamente allineati, ma presentano almeno alcune somiglianze. Gli Stati Uniti sono stati sicuramente il mercato più impegnativo. Poiché utilizziamo Amazon per parte della nostra evasione ordini, l'inventario locale gestito da Amazon ha fatto sì che dovessimo registrarci in luoghi di cui non ci eravamo resi conto. Sarebbe stato un incubo totale cercare di gestire tutto questo senza Avalara."
Avalara è stata scelta per fornire a Ledger una soluzione completa per la compliance, che include la gestione della registrazione e della rendicontazione per l'IVA e l'imposta sulle vendite a livello globale. Attualmente Ledger presenta le dichiarazioni dei redditi in tutta l'UE, in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, in Giappone e in Australia. La partnership con Avalara ha permesso a un team fiscale relativamente piccolo di soddisfare i requisiti di conformità creati dalla rapida crescita delle vendite globali.
Blanche afferma: "Questo non sarebbe stato possibile senza Avalara." La sua automazione e competenza ci fanno risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro rispetto al dover trovare avvocati e rappresentanti locali per completare le registrazioni IVA in tutte le nostre giurisdizioni."