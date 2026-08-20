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Approfondimenti sui clienti

Ledger capitalizza sul boom di Bitcoin con il supporto di Avalara

La domanda globale di wallet di criptovalute è aumentata negli ultimi anni e il piccolo team fiscale di Ledger si affida al software e ai servizi di dichiarazioni di Avalara per gestire la conformità fiscale in 30 Paesi.

Panoramica sull'azienda

Vi siete mai chiesti dove le persone conservano i loro bitcoin? Molti di loro utilizzano i wallet hardware all'avanguardia di Ledger. La crescente domanda di criptovalute – alimentata dalla globalizzazione e dalla perdita di fiducia nelle istituzioni finanziarie tradizionali – ha visto le vendite della tecnologia proprietaria di Ledger impennarsi dal lancio dell'azienda nel 2014.

 

Oggi l'azienda tecnologica francese serve clienti in oltre 165 paesi e il suo hardware wallet più popolare, il Nano, ha venduto oltre tre milioni di unità. Per i clienti business, Ledger ha creato Vault: una soluzione SaaS per salvaguardare grandi quantità di diversi tipi di cripto-attività.

Una rapida espansione richiede un partner esperto in compliance

Quando Blanche Savary de Beauregard, Responsabile M&A, Fiscale e Dogane, è entrata in Ledger nel 2018, ha subito capito che gli ambiziosi piani di crescita dell'azienda avrebbero richiesto un supporto. Con un team di una sola persona, stare al passo con i requisiti fiscali sempre più complessi in così tante giurisdizioni diverse sarebbe ingestibile.

 

Quell'anno la sentenza Wayfair entrò in vigore negli Stati Uniti, e questo significò per Ledger la necessità di registrarsi in diversi stati e di rispettare le norme e i regolamenti unici di ciascuno. Blanche sapeva che gestire la registrazione e la rendicontazione dell'IVA in Europa era relativamente semplice rispetto al sistema statunitense, un'infinità di oltre 14.000 giurisdizioni fiscali in costante fluttuazione.

 

Lei afferma: "I paesi europei non sono completamente allineati, ma presentano almeno alcune somiglianze. Gli Stati Uniti sono stati sicuramente il mercato più impegnativo. Poiché utilizziamo Amazon per parte della nostra evasione ordini, l'inventario locale gestito da Amazon ha fatto sì che dovessimo registrarci in luoghi di cui non ci eravamo resi conto. Sarebbe stato un incubo totale cercare di gestire tutto questo senza Avalara."

 

Avalara è stata scelta per fornire a Ledger una soluzione completa per la compliance, che include la gestione della registrazione e della rendicontazione per l'IVA e l'imposta sulle vendite a livello globale. Attualmente Ledger presenta le dichiarazioni dei redditi in tutta l'UE, in tutti i 50 stati degli Stati Uniti, in Giappone e in Australia. La partnership con Avalara ha permesso a un team fiscale relativamente piccolo di soddisfare i requisiti di conformità creati dalla rapida crescita delle vendite globali.

 

Blanche afferma: "Questo non sarebbe stato possibile senza Avalara." La sua automazione e competenza ci fanno risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro rispetto al dover trovare avvocati e rappresentanti locali per completare le registrazioni IVA in tutte le nostre giurisdizioni."

Integrazione flessibile delle soluzioni: un enorme vantaggio

Ledger ha un sito web di e-commerce gestito tramite fornitori di e-commerce di terze parti e dispone di un proprio sistema di back-office personalizzato, che implementa in particolare alcune regole fiscali.

 

Estratti del back-office di Ledger vengono caricati nei sistemi di Avalara per le vendite europee. Negli Stati Uniti, il sito web si integra direttamente con AvaTax di Avalara. Essere in grado di combinare e abbinare le integrazioni in questo modo è stato un enorme vantaggio.

"L'automazione e l'esperienza di Avalara ci fanno risparmiare un'enorme quantità di tempo e denaro rispetto alla necessità di trovare avvocati e rappresentanti locali per completare le registrazioni IVA in tutte le nostre giurisdizioni."

  • Blanche Savary de Beauregard, Responsabile M&A, Fiscale e Dogane
  • Ledger

 

Una storia di successo durante il COVID-19

La domanda di tecnologie crittografiche è esplosa durante la pandemia di COVID-19. Il motivo è stato che gli investitori cercavano di diversificare i loro portafogli di investimento e le criptovalute erano viste come un'opzione più sicura, poiché i mercati tradizionali e le valute stesse erano stati influenzati negativamente dalla pandemia.

 

Le vendite dei prodotti Ledger sono aumentate e l'azienda ha beneficiato del fatto che la sua catena di approvvigionamento per la produzione di Nano era interamente basata in Francia, e quindi in gran parte non influenzata dai lockdown. Le sue principali sfide erano di natura logistica, con le spedizioni in uscita influenzate dalle restrizioni all'importazione introdotte da diversi paesi a causa della pandemia.

 

Ma fortunatamente, una cosa di cui Ledger non dovette preoccuparsi fu la conformità fiscale, grazie alla sua partnership con Avalara.

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