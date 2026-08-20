La domanda di tecnologie crittografiche è esplosa durante la pandemia di COVID-19. Il motivo è stato che gli investitori cercavano di diversificare i loro portafogli di investimento e le criptovalute erano viste come un'opzione più sicura, poiché i mercati tradizionali e le valute stesse erano stati influenzati negativamente dalla pandemia.

Le vendite dei prodotti Ledger sono aumentate e l'azienda ha beneficiato del fatto che la sua catena di approvvigionamento per la produzione di Nano era interamente basata in Francia, e quindi in gran parte non influenzata dai lockdown. Le sue principali sfide erano di natura logistica, con le spedizioni in uscita influenzate dalle restrizioni all'importazione introdotte da diversi paesi a causa della pandemia.

Ma fortunatamente, una cosa di cui Ledger non dovette preoccuparsi fu la conformità fiscale, grazie alla sua partnership con Avalara.