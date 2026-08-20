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Testimonianze dei clienti

Azienda britannica cresce negli Stati Uniti con fiducia nella conformità fiscale

Risultati

Sistemi integrati

Processi migliorati

Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Limbs & Things progetta e produce modelli anatomicamente accurati che migliorano la formazione clinica per ogni aspetto, dalle procedure diagnostiche alle tecniche chirurgiche. Fondata nel 1990 da un illustratore medico britannico, la sede centrale statunitense dell'azienda si trova a Savannah, in Georgia.

Problematiche fiscali

Limbs & Things adotta un modello di vendita ad alto contatto, con clienti che si aspettano dimostrazioni, prove e supporto in loco. "Quando si assumono venditori in altri stati, si raggiunge il nesso in quegli stati attraverso l'espansione della pipeline di vendita", afferma Colleen Bremer, responsabile del servizio clienti e della logistica negli Stati Uniti. "Sapevamo che se avessimo voluto espanderci in più stati, avremmo avuto bisogno di una soluzione di conformità adattabile e scalabile."

 

"Prima della decisione della Corte Suprema nel caso South Dakota contro Wayfair, riscuotevamo e versavamo le imposte solo in Georgia", continua Colleen. "Prima calcolavamo l'imposta sulle vendite per ogni singola transazione, come accadeva in Georgia, e ovviamente non potevamo farlo per più stati."

 

La maggior parte dei clienti dell'azienda sono scuole di medicina e ospedali senza scopo di lucro, cioè organizzazioni esenti da imposte. Il problema della gestione dei certificati di esenzione è cresciuto di pari passo con l'espansione della presenza fiscale dell'azienda. "Avevamo registri fisici che andavamo a controllare per le date di scadenza — era molto rudimentale e non potevamo continuare ad applicare questa pratica man mano che crescevamo", afferma Colleen. "Quando inizi a operare in Texas e California, si parla di centinaia di clienti."

Perché Avalara?

"Un consulente esterno ci ha raccomandato di collaborare con Avalara", ricorda Colleen. "Anche il nostro studio contabile ci ha consigliato Avalara, avendo già lavorato con altri clienti Avalara. Tutte le risorse su cui facevamo affidamento puntavano nella stessa direzione."

"Ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ora non potrei più immaginare la nostra attività senza questa soluzione."

  • —Colleen Bremer
  • Direttore delle operazioni

 

Integrazione

"Quando abbiamo lanciato Epicor nel 2017, il nostro requisito era che si connettesse e funzionasse bene con Avalara", afferma Colleen. "È stato piuttosto efficiente, e quando abbiamo avuto bisogno di aumentare le nostre registrazioni in risposta alla decisione Wayfair, Avalara ha preso un compito molto, molto arduo e lo ha reso realizzabile."

Risultati

Colleen è pronta a sottolineare i guadagni in termini di efficienza che ottiene lavorando con Avalara. "Dovrei assumere un'altra persona a tempo pieno solo per calcolare le tasse, assicurarmi che sia tutto accurato, presentare le dichiarazioni e gestire tutte le comunicazioni e cose del genere. Si tratta di aggiungere una persona al libro paga o più di una, soprattutto ora che stiamo crescendo."

 

Anche il processo di gestione dei certificati di esenzione è più efficiente in termini di tempo e spazio. "Volevamo abbandonare gli archivi cartacei, così siamo riusciti a ridurre gli schedari giganti pieni di documenti dei clienti", spiega Colleen. "Carichiamo i PDF su CertCapture, che si occupa di tutto. È molto più ragionevole operare così."

 

"Forse il vantaggio più importante, dal punto di vista di Colleen, è la fiducia che prova sapendo di aver ottenuto la conformità. "Non stiamo cercando di eludere nulla, vogliamo fare affari nel modo giusto in modo che nessuno possa venire a bussare alla nostra porta cercando di crearci problemi. Infatti, se vogliono farmi un audit, sono i benvenuti a farlo perché so che i prodotti Avalara supportano la nostra attività e ci coprono le spalle. Mi aiuta a dormire molto meglio la notte." "L'ultima cosa che voglio ricevere per posta è un avviso di conformità da uno stato per cui non sono preparata o che non ho le risorse per affrontare, ma ora non devo più preoccuparmi di questo", aggiunge Colleen. "So che Avalara mi copre le spalle. Siamo ancora un'azienda relativamente piccola, ma avere le conoscenze e le risorse di Avalara ci fa sentire più grandi."

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