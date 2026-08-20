Colleen è pronta a sottolineare i guadagni in termini di efficienza che ottiene lavorando con Avalara. "Dovrei assumere un'altra persona a tempo pieno solo per calcolare le tasse, assicurarmi che sia tutto accurato, presentare le dichiarazioni e gestire tutte le comunicazioni e cose del genere. Si tratta di aggiungere una persona al libro paga o più di una, soprattutto ora che stiamo crescendo."

Anche il processo di gestione dei certificati di esenzione è più efficiente in termini di tempo e spazio. "Volevamo abbandonare gli archivi cartacei, così siamo riusciti a ridurre gli schedari giganti pieni di documenti dei clienti", spiega Colleen. "Carichiamo i PDF su CertCapture, che si occupa di tutto. È molto più ragionevole operare così."

"Forse il vantaggio più importante, dal punto di vista di Colleen, è la fiducia che prova sapendo di aver ottenuto la conformità. "Non stiamo cercando di eludere nulla, vogliamo fare affari nel modo giusto in modo che nessuno possa venire a bussare alla nostra porta cercando di crearci problemi. Infatti, se vogliono farmi un audit, sono i benvenuti a farlo perché so che i prodotti Avalara supportano la nostra attività e ci coprono le spalle. Mi aiuta a dormire molto meglio la notte." "L'ultima cosa che voglio ricevere per posta è un avviso di conformità da uno stato per cui non sono preparata o che non ho le risorse per affrontare, ma ora non devo più preoccuparmi di questo", aggiunge Colleen. "So che Avalara mi copre le spalle. Siamo ancora un'azienda relativamente piccola, ma avere le conoscenze e le risorse di Avalara ci fa sentire più grandi."