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Testimonianze dei clienti

Lionel Racing ottiene un vantaggio nella conformità fiscale da Avalara

Risultati

Compliance consolidata

Processi migliorati

Sistemi integrati

Panoramica sull'azienda

Lionel Racing, una filiale di Lionel, famosa per i suoi prodotti per il modellismo ferroviario, vende modelli pressofusi di leggendari piloti e attuali superstar della NASCAR sul web e tramite varie aziende presso gli autodromi di tutti gli Stati Uniti. Inoltre, Lionel Racing vende capi di abbigliamento esclusivi del Racing Collectables Club of America (RCCA), di sua proprietà.

Problematiche fiscali

Prima della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in South Dakota v. Wayfair, Inc., Lionel Racing riscuoteva l'imposta sulle vendite nei sei stati in cui aveva una presenza operativa. "Come per ogni altra attività online operante in America, i nostri obblighi fiscali sono cambiati all'improvviso", afferma il CIO Rick Gemereth. "Quando gli stati hanno iniziato a definire le proprie soglie per le vendite tassabili, ci siamo ritrovati a riscuotere l'imposta sulle vendite in 20 stati piuttosto velocemente, e ci aspettiamo che questo numero cresca ulteriormente".

 

L'improvvisa aggiunta di un numero così elevato di stati ha comportato una notevole complessità, poiché le aliquote fiscali variano da giurisdizione a giurisdizione. Rick spiega: "Ci sono circa cento contee nella Carolina del Nord, per esempio, e ognuna ha la capacità di avere i propri requisiti che cambiano continuamente. La conformità è una nostra priorità, ed è un obiettivo in continua evoluzione."

Perché Avalara?

Rick sapeva che l'automazione dell'imposta sulle vendite era la soluzione per Lionel Racing: la precedente esperienza con Avalara gli aveva dato fiducia. "Avevamo bisogno di un partner di cui potessimo fidarci", afferma Rick, "che potesse integrarsi facilmente con NetSuite e fornire un percorso per l'azienda mentre continuiamo a crescere".

 

Se Avalara AvaTax non si fosse già dimostrata a Rick come una soluzione adeguata nel suo ruolo precedente, la ricerca di una soluzione valida avrebbe richiesto molto tempo e denaro. Oltre all'integrazione predefinita con NetSuite, i suoi requisiti includevano convenienza, facilità di implementazione e utilizzo, clienti referenziabili, longevità e una storia di successo nell'accurata riscossione delle imposte sulle vendite.

"Il mio consiglio a chiunque si occupi della riscossione delle tasse è di non sottovalutare lo sforzo che ciò comporta e di trovare un partner fidato che aiuti a rendere la riscossione delle tasse accurata e valida. Ed è quello che ho fatto."

  • — Rick Gemereth
  • CIO

 

Risultati

Con AvaTax attivo e funzionante, Rick non si preoccupa di aggiungere nuovi stati quando Lionel Racing supera le soglie per la riscossione dell'imposta sulle vendite. "In questi casi entriamo in AvaTax, attiviamo un interruttore ed è tutto a posto", illustra Rick. "Questa facilità d'uso, e la rapidità con cui possiamo rispondere quando gli stati cambiano i loro requisiti, è importante per il modo in cui gestiamo la nostra attività, perché ci consente di rimanere conformi ed evitare audit."

 

L'utilizzo di AvaTax per automatizzare la riscossione dell'imposta sulle vendite aiuta anche Rick a concentrarsi su questioni più strategiche. "Non perdo il sonno a preoccuparmi di come affronteremo i requisiti fiscali sulle vendite in continua evoluzione", conclude Rick. "Il mio tempo è dedicato a migliorare ciò che facciamo per continuare a far crescere la nostra attività."

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