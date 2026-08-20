Prima della decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in South Dakota v. Wayfair, Inc., Lionel Racing riscuoteva l'imposta sulle vendite nei sei stati in cui aveva una presenza operativa. "Come per ogni altra attività online operante in America, i nostri obblighi fiscali sono cambiati all'improvviso", afferma il CIO Rick Gemereth. "Quando gli stati hanno iniziato a definire le proprie soglie per le vendite tassabili, ci siamo ritrovati a riscuotere l'imposta sulle vendite in 20 stati piuttosto velocemente, e ci aspettiamo che questo numero cresca ulteriormente".

L'improvvisa aggiunta di un numero così elevato di stati ha comportato una notevole complessità, poiché le aliquote fiscali variano da giurisdizione a giurisdizione. Rick spiega: "Ci sono circa cento contee nella Carolina del Nord, per esempio, e ognuna ha la capacità di avere i propri requisiti che cambiano continuamente. La conformità è una nostra priorità, ed è un obiettivo in continua evoluzione."