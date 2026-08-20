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Testimonianze dei clienti

McCaffrey's aumenta la fiducia nella conformità fiscale con Avalara MatrixMaster

Risultati

Sistemi integrati

Processi migliorati

Maggiore conformità

Panoramica sull'azienda

Jim McCaffrey III e suo figlio, Jim McCaffrey IV, aprirono il loro primo mercato alimentare nel nord-est di Filadelfia nel 1980. Oggi ci sono otto punti vendita McCaffrey’s nel sud-est della Pennsylvania e nel New Jersey centrale. I loro negozi hanno fino a 60.000 articoli diversi sugli scaffali in qualsiasi momento e più di 100.000 nel loro sistema di punto vendita (POS).

Problematiche fiscali

Gestire decine di migliaia di articoli diversi insieme ad aliquote di imposta variabili è già abbastanza difficile. E gestirli manualmente tutti quanti in due stati diversi? Le probabilità di sbagliare le aliquote fiscali sono alte.

 

"Vogliamo fare la cosa giusta", afferma Ben Norton, responsabile della tecnologia di vendita al dettaglio per i mercati alimentari McCaffrey’s. "Vogliamo la certezza che ai nostri clienti siano addebitate o non addebitate imposte, a seconda dei casi, in modo conforme alle normative. Ma per il nostro piccolo team ottenere tale certezza era diventato un rompicapo."

 

Ben sapeva che le cose dovevano cambiare quando McCaffrey's ricevette una multa durante un audit statale. "A quel punto abbiamo deciso di perfezionare il processo", spiega Ben, "e di automatizzarlo il più possibile".

Perché Avalara?

Avalara MatrixMaster è un servizio di nicchia progettato per risolvere problemi di tassabilità di prodotti come quelli commercializzati da McCaffrey’s. Le attività commerciali al dettaglio possono monitorare e applicare migliaia di aliquote dell'imposta sulle vendite basate su singole unità di stoccaggio (SKU) utilizzando il database MatrixMaster di oltre 15 milioni di codici. Possono quindi applicare l'aliquota corretta per ogni prodotto, in ogni giurisdizione, al momento della vendita.

"In questo momento stiamo affrontando un altro audit e con Avalara siamo in grado di fornire risposte certe a ogni domanda del revisore. È finito il tempo delle congetture incerte: con Avalara siamo decisamente più sicuri di quello che facciamo."

  • — Ben Norton
  • Direttore della Tecnologia Retail

 

Risultati

"MatrixMaster ci permette di essere veloci e precisi con il personale che già abbiamo", afferma Ben. "Siamo un piccolo team e ogni volta che riusciamo ad automatizzare un'attività, liberiamo il tempo di un dipendente che può così concentrarsi su aspetti più importanti. Senza MatrixMaster, staremmo ancora facendo congetture per ogni singolo articolo."

 

In aggiunta alla determinazione dell'imponibilità dei prodotti, McCaffrey ha personalizzato MatrixMaster per determinare l'idoneità di ciascun prodotto ai programmi di assistenza governativa come il Programma speciale di nutrizione supplementare per donne, neonati e bambini (WIC) e il Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP), comunemente noti come buoni pasto. Poiché le normative sono in continua evoluzione, Avalara è stata fondamentale nell'aiutare McCaffrey's a rimanere al passo.

 

Ben apprezza anche il rapporto che ha costruito con la sua account manager Avalara. "Posso contattarla in qualsiasi momento", spiega Ben. "Ad esempio, il New Jersey ha modificato i codici fiscali negli ultimi due anni, e lei ci ha aiutato a identificare e implementare i cambiamenti necessari in anticipo, in modo da essere conformi il giorno in cui le nuove aliquote sono entrate in vigore."

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