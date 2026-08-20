"MatrixMaster ci permette di essere veloci e precisi con il personale che già abbiamo", afferma Ben. "Siamo un piccolo team e ogni volta che riusciamo ad automatizzare un'attività, liberiamo il tempo di un dipendente che può così concentrarsi su aspetti più importanti. Senza MatrixMaster, staremmo ancora facendo congetture per ogni singolo articolo."

In aggiunta alla determinazione dell'imponibilità dei prodotti, McCaffrey ha personalizzato MatrixMaster per determinare l'idoneità di ciascun prodotto ai programmi di assistenza governativa come il Programma speciale di nutrizione supplementare per donne, neonati e bambini (WIC) e il Programma di assistenza nutrizionale supplementare (SNAP), comunemente noti come buoni pasto. Poiché le normative sono in continua evoluzione, Avalara è stata fondamentale nell'aiutare McCaffrey's a rimanere al passo.

Ben apprezza anche il rapporto che ha costruito con la sua account manager Avalara. "Posso contattarla in qualsiasi momento", spiega Ben. "Ad esempio, il New Jersey ha modificato i codici fiscali negli ultimi due anni, e lei ci ha aiutato a identificare e implementare i cambiamenti necessari in anticipo, in modo da essere conformi il giorno in cui le nuove aliquote sono entrate in vigore."