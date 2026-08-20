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Testimonianze dei clienti

MCJ Supply Chain Solutions sceglie AvaTax fin dall'inizio

Risultati

Compliance consolidata

Crescita sostenuta

Sistemi integrati

Panoramica dell'azienda

MCJ Supply Chain Solutions è stata fondata a gennaio 2019 e ha sede a Houston, Texas. L'obiettivo principale dell'azienda è la distribuzione di veicoli a guida automatica utilizzati principalmente nei magazzini. Parallelamente offre anche il noleggio di carrelli elevatori elettrici.

 

MCJ è nelle prime fasi di crescita; attualmente è registrata per riscuotere e versare l'imposta sulle vendite in circa 10 stati e prevede di aggiungerne altri, rapidamente.

Problematiche fiscali

MCJ Supply Chain Solutions non ha ancora riscontrato problemi fiscali e la Finance Controller Necia Rebello intende mantenere la situazione invariata. Prima di entrare in MCJ, Necia ha lavorato per Mitsubishi Caterpillar per 10 anni con due diversi sistemi di conformità all'imposta sulle vendite: uno integrato con il sistema ERP e uno no.

 

"Quando il sistema ERP non è collegato a un sistema fiscale automatizzato, diventa molto difficile gestire aliquote fiscali in continua evoluzione", spiega Necia. Tutti i 50 stati modificano continuamente leggi e soglie. Stare al passo con tutto ciò era diventato molto impegnativo. In MCJ Supply Chain Solutions volevo evitare le sfide fiscali prima che si verificassero, e non doverle risolvere dopo che si erano presentate."

 

Essendo una startup, MCJ operava con risorse limitate. "Non potevamo permetterci una persona dedicata a cercare di calcolare ogni volta l'aliquota fiscale aggiornata da applicare a ogni fattura del cliente", afferma Necia. "Dalla mia esperienza in Mitsubishi Caterpillar sapevo che avevamo bisogno di un sistema fiscale automatizzato che si integrasse con il nostro ERP, e lo abbiamo deciso fin dall'inizio."

Perché Avalara?

Durante il suo periodo presso Mitsubishi Caterpillar, Necia ha lavorato con una filiale che utilizzava sia Avalara (integrato con il proprio sistema ERP) sia l'applicazione di un'altra azienda che caricava una tabella delle aliquote fiscali in un sistema ERP.

 

"Viste tutte le difficoltà che ho riscontrato con quest'ultimo approccio, sapevo che Avalara era la nostra migliore opportunità", ricorda. "Ho esaminato un'altra azienda, ed era più economica di Avalara, ma la sua soluzione presentava molte lacune. Ho trovato la reportistica di AvaTax completa e il suo tempo di risposta al sistema ERP rapido. Il nostro consulente fiscale esterno conosce molto bene anche Avalara, il che ha rafforzato la decisione."

Cliente

MCJ Supply Chain Solutions

Settore
Distribuzione

Tipo di imposta
Imposta sulle vendite (sales tax) e imposta sull'uso (use tax)

Integrazione
SAP Business One

Sfide fiscali

  • Rischio di conformità
  • Complessità fiscale
  • Inefficienza del processo

Prodotti utilizzati

Avalara AvaTax
Fornisce dinamicamente i calcoli dell'imposta sulle vendite e sull'uso, basati sulle regole e sulle aliquote più recenti del nostro motore fiscale, a un carrello o a un sistema di fatturazione al momento dell'acquisto.

Vantaggi

  • Tranquillità grazie a una migliore conformità
  • Processi più accurati ed efficienti grazie all'integrazione ERP
  • Pratiche di assistenza clienti e processi interni consolidati che si adattano all'azienda

Tipo di settore

Distribuzione
Soddisfa le esigenze dei clienti e migliora la conformità quando riscuoti l'imposta sulle vendite o i certificati di esenzione.

"Volevo evitare le sfide fiscali prima che si verificassero, e non doverle risolvere dopo che si erano presentate. Dal mio punto di vista, sapevo che Avalara era la nostra migliore opportunità."

  • — Necia Rebello
  • Responsabile finanziaria

Integrazione

Necia riferisce che l'implementazione di AvaTax e la sua integrazione con SAP Business One sono avvenute senza intoppi.

 

"Abbiamo avuto diverse conversazioni con SAP e Avalara", spiega Necia. "Mi hanno davvero aiutato a capire come i due sistemi si connettono tra loro. "E Avalara è stata in grado di fornirci una matrice che mostrava quali dei nostri prodotti sono tassabili in quali giurisdizioni, il che ci è stato molto utile."

Risultati

L'obiettivo primario di Necia era migliorare la conformità. "Non devo più preoccuparmi della possibilità di aliquote errate", afferma Necia. "Con questo sistema ho la massima tranquillità."

 

Cita anche il team di assistenza clienti di Avalara come un'ottima fonte di informazioni. "Ogni volta che abbiamo domande, riceviamo risposte rapide ed esaurienti."

 

La cosa ancora più importante per una giovane azienda, è che "Avalara è pronta a crescere con noi", aggiunge Necia.

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