MCJ Supply Chain Solutions sceglie AvaTax fin dall'inizio

MCJ Supply Chain Solutions non ha ancora riscontrato problemi fiscali e la Finance Controller Necia Rebello intende mantenere la situazione invariata. Prima di entrare in MCJ, Necia ha lavorato per Mitsubishi Caterpillar per 10 anni con due diversi sistemi di conformità all'imposta sulle vendite: uno integrato con il sistema ERP e uno no.

"Quando il sistema ERP non è collegato a un sistema fiscale automatizzato, diventa molto difficile gestire aliquote fiscali in continua evoluzione", spiega Necia. Tutti i 50 stati modificano continuamente leggi e soglie. Stare al passo con tutto ciò era diventato molto impegnativo. In MCJ Supply Chain Solutions volevo evitare le sfide fiscali prima che si verificassero, e non doverle risolvere dopo che si erano presentate."

Essendo una startup, MCJ operava con risorse limitate. "Non potevamo permetterci una persona dedicata a cercare di calcolare ogni volta l'aliquota fiscale aggiornata da applicare a ogni fattura del cliente", afferma Necia. "Dalla mia esperienza in Mitsubishi Caterpillar sapevo che avevamo bisogno di un sistema fiscale automatizzato che si integrasse con il nostro ERP, e lo abbiamo deciso fin dall'inizio."