Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianze dei clienti

Merle Norman Cosmetics previene le "rughe" dell'imposta sulle vendite con Avalara

Customer story Merle Norman Cosmetics

Risultati

Processi migliorati

Esenzioni gestite

Competenza fiscale

Panoramica sull'azienda

Per oltre 90 anni, Merle Norman Cosmetics ha fornito prodotti essenziali per la bellezza e la cura di sé, tra cui make-up, prodotti per la cura della pelle e competenza. Fondata a Santa Monica da Merle Nethercutt Norman, l'azienda vanta oggi più di 850 studi negli Stati Uniti e in Canada, ciascuno di proprietà e gestione indipendenti.

Problematiche fiscali

Fino al 2017 Merle Norman Cosmetics gestiva la propria attività su un computer mainframe IBM vecchio di 40 anni. Sebbene non fosse sempre l'ideale, era sufficiente a supportare il modello di business dell'epoca, che era quasi esclusivamente all'ingrosso per i franchisee. "I requisiti fiscali per le imposte sulle vendite e sull'uso per l'azienda erano piuttosto limitati", afferma il COO/CFO Michael Cassidy, "e questo era un bene, dato che i nostri strumenti erano un mainframe, penne, carta ed Excel".

 

Quando l'azienda ha deciso di ampliare la propria attività all'ingrosso con un sito e-commerce per i consumatori, ha implementato un moderno sistema ERP nel 2017 e ha lanciato la propria attività di e-commerce nel 2019. "Questo accadeva circa dodici mesi dopo la decisione (della Corte Suprema degli Stati Uniti) nel caso South Dakota contro Wayfair, Inc., in cui il nesso economico divenne un problema enorme", ricorda Michael. "Improvvisamente la nostra situazione relativa all'imposta sulle vendite era diventata molto complessa... stavamo superando le soglie di nexus piuttosto rapidamente in molti stati, e ogni stato è diverso

Perché Avalara?

"Quando il team SYSPRO ha discusso le soluzioni per la conformità all'imposta sulle vendite, ha immediatamente raccomandato Avalara", ricorda Michael. "Ci siamo davvero affidati al team SYSPRO per ricevere consulenza, così quando abbiamo acquisito SYSPRO, abbiamo acquisito anche i prodotti Avalara. È stata un'integrazione perfetta, che di per sé un enorme vantaggio in termini di integrità dei dati."

"La maggior parte dei reparti contabili cerca di fare di più con meno, e Avalara ci permette di dedicare il nostro tempo a questioni aziendali."

  • — Michael Cassidy
  • COO/CFO

 

Risultati

Pochi mesi dopo il lancio del sito web di Merle Norman Cosmetics, la pandemia di COVID-19 ha avuto un impatto sulle attività di vendita al dettaglio di ogni tipo. Quando gli studi Merle Norman Cosmetics iniziarono a chiudere in gran numero, l'e-commerce divenne l'ancora di salvezza dell'azienda. L'investimento in una soluzione automatizzata per l'imposta sulle vendite, strettamente integrata con il suo sistema ERP, sembrò improvvisamente una mossa geniale.

 

"Vendiamo in tutti i cinquanta stati più il Distretto di Columbia", spiega Michael. "Presentiamo le dichiarazioni in 37 stati su base mensile, trimestrale o annuale. Ciò include alcuni degli stati più grandi dell'unione, con molte città e molte contee, quindi i requisiti di conformità sono piuttosto onerosi. Non c'è modo di poterlo gestire internamente. Per fortuna avevamo già Avalara."

 

Michael è entusiasta di quanto tempo l'azienda riesce a risparmiare e della fiducia che ha riposto in automazione e integrazione, specialmente nella presentazione delle dichiarazioni con Avalara Returns. "In passato era un processo molto arduo, compilare manualmente una dichiarazione dei redditi, scaricare informazioni da SYSPRO e dedicare un sacco di tempo ad assicurarsi che tutto fosse accurato. Abbiamo circa ottocento codici di magazzino attivi e la tassabilità per ciascuno varia da giurisdizione a giurisdizione. Tutto questo è stato mappato correttamente, il che semplifica le cose. Il lavoro del mio controller è decisamente migliorato ora che la soluzione è così snella, perché adesso è davvero in modalità di revisione."

 

"L'altra grande parte della nostra attività è il lato all'ingrosso," aggiunge Michael, "e io ho subito pensato, ok, usiamo questa soluzione automatizzata."

 

Il settore all'ingrosso dell'attività è di nuovo fiorente e una parte significativa dei ricavi di Merle Norman Cosmetic proviene da queste vendite, molte delle quali sono esenti da imposte.

 

"Acquisire e gestire i certificati di rivendita era una vera lotta per noi", afferma Michael. "Il nostro referente Avalara mi ha presentato (Avalara) Exemption Certificate Management, e ora quel processo è completamente automatizzato. Abbiamo impostato diverse campagne che hanno immediatamente iniziato a generare i certificati di rivendita provenienti dai proprietari degli studi, invece che fossi io a dover fare centinaia di telefonate per ottenere questi certificati. E, naturalmente, (Avalara) AvaTax estrae tali dati in modo che i grossisti esenti non siano tassati per gli articoli destinati alla rivendita. Ci tempesterebbero di reclami, se succedesse."

 

"Il modo migliore in cui Avalara ci ha aiutato nel nostro percorso fiscale è stato automatizzare un processo estremamente complesso", conclude Michael. "La conformità non è negoziabile, ma non c'è abbastanza tempo a disposizione a meno che non si voglia creare un team fiscale. La maggior parte dei reparti contabili cerca di fare di più con meno, e Avalara ci permette di dedicare il nostro tempo a questioni aziendali. È così che voglio che il mio team impieghi il proprio tempo ed è quello che Avalara ci ha permesso di fare."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali