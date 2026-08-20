Metka si è rivolta nuovamente ad Avalara nel 2019, quando negli Stati Uniti sono arrivati il Black Friday e il Cyber Monday e le vendite sono schizzate alle stelle. A causa dell'impennata senza precedenti della domanda, le soglie dell'imposta sulle vendite sono state superate in diversi stati, il che ha richiesto a Missoma di registrarsi per l'imposta sulle vendite. Metka afferma: "Le nostre vendite negli Stati Uniti erano in crescita, ma non avevamo un nesso economico in nessun luogo fino al Black Friday, quando le vendite della stagione natalizia hanno superato ogni aspettativa e ci hanno spinto oltre la soglia in numerosi stati."
La riscossione dell'imposta sulle vendite richiede un calcolo accurato in tempo reale, ma gli Stati Uniti hanno migliaia di aliquote e regole che rendono molto difficile farlo manualmente. Metka ha deciso che il software cloud di Avalara, AvaTax e Avalara Returns, sarebbe stato la soluzione perfetta.
AvaTax ha un'integrazione predefinita con la piattaforma di e-commerce di Missoma, Shopify Plus, e questo garantisce che l'aliquota corretta dell'imposta sulle vendite venga applicata al momento del pagamento. Avalara Returns ha accesso diretto ad AvaTax, oltre che ai dati delle transazioni provenienti da altre fonti, e utilizza entrambi per presentare le dichiarazioni in 25 stati degli Stati Uniti per conto di Missoma.
Ora che la conformità all'IVA e all'imposta sulle vendite della sua azienda è completamente sotto controllo, Metka ha raccomandato Avalara a numerosi colleghi. E afferma: "Ora, ogni volta che arriva il Black Friday, non mi causa alcun problema di conformità: so che siamo conformi e completamente preparati per quando si verifica il prossimo boom delle vendite."