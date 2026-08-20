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Missoma fa brillare il Black Friday con Avalara

Quando le vendite negli Stati Uniti sono esplose durante le festività natalizie, il marchio di gioielli britannico si è rivolto ad Avalara per risolvere un problema di conformità.

Panoramica sull'azienda

Missoma è un marchio di gioielli britannico contemporaneo noto per i suoi design audaci che utilizzano pietre semipreziose colorate. Il brand è stato fondato nel 2008 e inizialmente venduto tramite boutique, prima di lanciare un sito e-commerce tre anni dopo per espandere la sua portata.

 

Dopo un periodo di crescita costante sia nei mercati nazionali che internazionali, il 2016 ha segnato l'inizio di un aumento sostenuto della domanda da parte degli acquirenti stranieri. Nel 2018 l'attività di esportazione di Missoma è cresciuta di oltre il 300% e l'anno successivo il marchio è stato inserito tra le aziende private in più rapida crescita della Gran Bretagna nella Fast Track 100 del Sunday Times. Oggi, il 95% delle vendite di Missoma avviene online e l'attività continua a crescere a ritmo sostenuto.

La rapida crescita causa un problema di conformità IVA

Metka Koskas è entrata in Missoma come responsabile finanziaria nel 2017 ed è stata la prima persona assunta dall'azienda con una funzione finanziaria. Quell'anno, la crescita nell'UE significò che l'attività avrebbe superato le soglie di vendita a distanza in diversi paesi, il che comportò la necessità di registrarsi all'IVA. Metka sapeva che presentare le dichiarazioni IVA agli uffici fiscali esteri sarebbe stato un grattacapo, così ha cercato un partner per la compliance che la aiutasse. La responsabile afferma: "La presentazione delle dichiarazioni IVA in più giurisdizioni richiederebbe molto tempo. Ogni paese ha il proprio calendario di presentazione, sistemi e processi, per non parlare delle esigenze linguistiche. Il mio tempo rende di più quando lo spendo in attività strategiche, anziché tenere traccia delle dichiarazioni IVA."

 

Metka ha contattato diverse aziende per informarsi sui servizi di compliance, ma infine ha scelto di affidarsi ad Avalara. Ha scoperto che Avalara soddisfaceva tutti i requisiti ed era anche più competitiva sul prezzo. Metka afferma: "Alcuni fornitori volevano addebitarmi migliaia di sterline per richiedere le registrazioni. Poiché l'azienda stava superando molte soglie, avevo la necessità di non pagare cifre elevate per ottenere la conformità."

 

Oggi Metka ha un piccolo team che la supporta e utilizza il portale online di Avalara per gestire le attività di dichiarazione di Missoma. L'azienda carica un singolo file di dati delle transazioni nel sistema ogni mese e il motore IVA di Avalara elabora i dati per creare una dichiarazione IVA per ogni giurisdizione. Il team può esaminare le dichiarazioni prima che vengano depositate automaticamente.

"Le nostre vendite negli Stati Uniti erano in crescita, ma non avevamo un nesso economico in nessun luogo fino al Black Friday, quando le vendite della stagione natalizia hanno superato ogni aspettativa e ci hanno spinto oltre la soglia in numerosi stati."

  • — Metka Koskas
  • Responsabile finanziaria, Missoma

 

Boom del Black Friday

Metka si è rivolta nuovamente ad Avalara nel 2019, quando negli Stati Uniti sono arrivati il Black Friday e il Cyber Monday e le vendite sono schizzate alle stelle. A causa dell'impennata senza precedenti della domanda, le soglie dell'imposta sulle vendite sono state superate in diversi stati, il che ha richiesto a Missoma di registrarsi per l'imposta sulle vendite. Metka afferma: "Le nostre vendite negli Stati Uniti erano in crescita, ma non avevamo un nesso economico in nessun luogo fino al Black Friday, quando le vendite della stagione natalizia hanno superato ogni aspettativa e ci hanno spinto oltre la soglia in numerosi stati."

 

La riscossione dell'imposta sulle vendite richiede un calcolo accurato in tempo reale, ma gli Stati Uniti hanno migliaia di aliquote e regole che rendono molto difficile farlo manualmente. Metka ha deciso che il software cloud di Avalara, AvaTax e Avalara Returns, sarebbe stato la soluzione perfetta.

 

AvaTax ha un'integrazione predefinita con la piattaforma di e-commerce di Missoma, Shopify Plus, e questo garantisce che l'aliquota corretta dell'imposta sulle vendite venga applicata al momento del pagamento. Avalara Returns ha accesso diretto ad AvaTax, oltre che ai dati delle transazioni provenienti da altre fonti, e utilizza entrambi per presentare le dichiarazioni in 25 stati degli Stati Uniti per conto di Missoma.

 

Ora che la conformità all'IVA e all'imposta sulle vendite della sua azienda è completamente sotto controllo, Metka ha raccomandato Avalara a numerosi colleghi. E afferma: "Ora, ogni volta che arriva il Black Friday, non mi causa alcun problema di conformità: so che siamo conformi e completamente preparati per quando si verifica il prossimo boom delle vendite."

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