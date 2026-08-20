Metka Koskas è entrata in Missoma come responsabile finanziaria nel 2017 ed è stata la prima persona assunta dall'azienda con una funzione finanziaria. Quell'anno, la crescita nell'UE significò che l'attività avrebbe superato le soglie di vendita a distanza in diversi paesi, il che comportò la necessità di registrarsi all'IVA. Metka sapeva che presentare le dichiarazioni IVA agli uffici fiscali esteri sarebbe stato un grattacapo, così ha cercato un partner per la compliance che la aiutasse. La responsabile afferma: "La presentazione delle dichiarazioni IVA in più giurisdizioni richiederebbe molto tempo. Ogni paese ha il proprio calendario di presentazione, sistemi e processi, per non parlare delle esigenze linguistiche. Il mio tempo rende di più quando lo spendo in attività strategiche, anziché tenere traccia delle dichiarazioni IVA."

Metka ha contattato diverse aziende per informarsi sui servizi di compliance, ma infine ha scelto di affidarsi ad Avalara. Ha scoperto che Avalara soddisfaceva tutti i requisiti ed era anche più competitiva sul prezzo. Metka afferma: "Alcuni fornitori volevano addebitarmi migliaia di sterline per richiedere le registrazioni. Poiché l'azienda stava superando molte soglie, avevo la necessità di non pagare cifre elevate per ottenere la conformità."

Oggi Metka ha un piccolo team che la supporta e utilizza il portale online di Avalara per gestire le attività di dichiarazione di Missoma. L'azienda carica un singolo file di dati delle transazioni nel sistema ogni mese e il motore IVA di Avalara elabora i dati per creare una dichiarazione IVA per ogni giurisdizione. Il team può esaminare le dichiarazioni prima che vengano depositate automaticamente.