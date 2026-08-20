Il team di Brenda può ora concentrarsi su priorità finanziarie più strategiche per Moroch. Oltre a eliminare la necessità di un responsabile fiscale a tempo pieno, il team non ha avuto bisogno di sostituire un altro dipendente che si occupava della dichiarazione dei redditi e che è andato in pensione. "Ora una sola persona gestisce tutto in meno di quattro giorni al mese", afferma Brenda, "e non sono nemmeno giornate intere".

Da quando ha implementato AvaTax e Avalara Returns, l'agenzia è stata sottoposta a due audit. Il primo è stato un audit aziendale, effettuato da uno dei principali clienti dell'agenzia. "Abbiamo ottenuto i punteggi più alti possibili su tutta la linea", ricorda Brenda con orgoglio. "Hanno detto che eravamo una delle poche agenzie con cui lavorano che scorpora le tasse fra i vari stati. La fiducia nei confronti della nostra azienda è cresciuta esponenzialmente dopo quell'audit.

Durante la seconda verifica fiscale, condotta da un revisore esterno, Brenda ha semplicemente inviato i report che aveva estratto usando Avalara, e il revisore non l'ha più contattata. "È stato il controllo più facile a cui abbia mai partecipato", afferma Brenda.

Ma il risultato che Brenda apprezza di più è la tranquillità che deriva da una conformità sicura. "Non dobbiamo più tenere traccia della variabilità dei requisiti dovuta al mutare del nexus, cercare le informazioni e contare quante transazioni abbiamo avuto in una giurisdizione", dichiara Brenda. "Queste informazioni ci vengono fornite direttamente, facendoci risparmiare ore di lavoro."