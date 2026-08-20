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Testimonianze dei clienti

Moroch raggiunge la conformità fiscale con fiducia

Risultati

Processi migliorati

Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Con sede a Dallas, in Texas, Moroch è un'agenzia di marketing integrato a servizio completo che offre un'ampia gamma di servizi tra cui campagne creative, pubblicitarie, di pubbliche relazioni e digitali. Nel corso degli anni, l'agenzia ha sviluppato una capacità specializzata di gestire le esigenze particolari dei marchi nazionali con franchising che hanno una presenza locale in tutto il paese e che richiedevano una solida piattaforma fiscale.

Problematiche fiscali

Lavorare con i franchising presenta un livello di complessità che richiede molta flessibilità nella fatturazione. "Alcuni dei nostri clienti sono singoli affiliati, ma molti appartengono a cooperative", afferma Brenda Hodge, direttrice delle operazioni finanziarie di Moroch. "Queste cooperative hanno spesso più negozi in diverse giurisdizioni fiscali."

 

In molti casi Moroch invia un'unica fattura alla cooperativa, ma i beni devono essere tassati in base al luogo di destinazione. Tali consegne sono tassate in modo diverso a seconda della giurisdizione e, poiché le aliquote cambiano frequentemente, la conformità è un obiettivo in continua evoluzione.

 

"Avevamo un responsabile fiscale a tempo pieno che passava molto tempo a rincorrere le aliquote che cambiavano, a valutare il nexus", spiega Brenda. "Era un compito praticamente impossibile, e questa persona finiva per dover fare molti straordinari per stare al passo con il panorama in continua evoluzione delle sedi dei nostri clienti."

Perché Avalara?

Moroch aveva bisogno di una soluzione che gestisse automaticamente la complessità della conformità fiscale e si integrasse facilmente con la soluzione ERP della sua agenzia, realizzata da Advantage Software. "Advantage è un partner Avalara e ha raccomandato la nostra soluzione grazie al connettore integrato con la loro soluzione ERP. L'integrazione era super importante", afferma Brenda.

"Ora non dobbiamo più tenere traccia della variabilità dei requisiti dovuta al mutare del nexus, cercare le informazioni e contare quante transazioni abbiamo avuto in una giurisdizione. Queste informazioni ci vengono fornite direttamente, facendoci risparmiare ore di lavoro."

  • — Brenda Hodge
  • Direttore delle Operazioni Finanziarie

 

Risultati

Il team di Brenda può ora concentrarsi su priorità finanziarie più strategiche per Moroch. Oltre a eliminare la necessità di un responsabile fiscale a tempo pieno, il team non ha avuto bisogno di sostituire un altro dipendente che si occupava della dichiarazione dei redditi e che è andato in pensione. "Ora una sola persona gestisce tutto in meno di quattro giorni al mese", afferma Brenda, "e non sono nemmeno giornate intere".

 

Da quando ha implementato AvaTax e Avalara Returns, l'agenzia è stata sottoposta a due audit. Il primo è stato un audit aziendale, effettuato da uno dei principali clienti dell'agenzia. "Abbiamo ottenuto i punteggi più alti possibili su tutta la linea", ricorda Brenda con orgoglio. "Hanno detto che eravamo una delle poche agenzie con cui lavorano che scorpora le tasse fra i vari stati. La fiducia nei confronti della nostra azienda è cresciuta esponenzialmente dopo quell'audit.

 

Durante la seconda verifica fiscale, condotta da un revisore esterno, Brenda ha semplicemente inviato i report che aveva estratto usando Avalara, e il revisore non l'ha più contattata. "È stato il controllo più facile a cui abbia mai partecipato", afferma Brenda.

 

Ma il risultato che Brenda apprezza di più è la tranquillità che deriva da una conformità sicura. "Non dobbiamo più tenere traccia della variabilità dei requisiti dovuta al mutare del nexus, cercare le informazioni e contare quante transazioni abbiamo avuto in una giurisdizione", dichiara Brenda. "Queste informazioni ci vengono fornite direttamente, facendoci risparmiare ore di lavoro."

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