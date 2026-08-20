Il primo e più ovvio approccio è stato quello di effettuare un aggiornamento a livello di sistema della piattaforma SAP per incorporare la gestione dell'IVA. Tuttavia, come sottolinea Jos, non è stato così semplice come potrebbe sembrare. "Abbiamo filiali in molti paesi in cui operiamo e ognuna di esse ha la propria istanza di SAP. Ciò significa che ogni istanza avrebbe dovuto essere personalizzata per gestire le normative IVA locali. Cercare di raccogliere tutte queste informazioni in diverse lingue per garantire una soluzione completa e integrata sarebbe stato un compito arduo, e probabilmente impossibile senza un team dedicato."

Nu Skin ha invece esaminato diverse soluzioni e ha esplorato il mercato per trovare un fornitore esterno in grado di coprire tutti i loro mercati. "Conoscevo Avalara dal mio precedente lavoro, così ho chiesto al mio contatto nell'azienda di inviarci un'offerta per questo ruolo, invitando altri fornitori a fare lo stesso. Uno dei vantaggi più interessanti offerti da Avalara era che coprivano tutti i paesi in cui l'IVA è in vigore o in fase di introduzione, quindi non dovevamo preoccuparci di localizzare gli output per formati, regole e regimi di dichiarazione diversi. Era la risposta perfetta, racchiusa in un'unica soluzione efficace."

"L'attività legata alle dichiarazioni IVA funziona come un orologio svizzero. La soluzione fa esattamente quello che promette e lo fa in modo molto efficiente."