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Approfondimenti sui clienti

Nu Skin sceglie Avalara per la gestione dell'IVA transfrontaliera

La copertura IVA completa di Avalara consente a Nu Skin di spedire merci in sicurezza in oltre 30 paesi

Panoramica sull'azienda

Nu Skin Enterprises è un'azienda di vendita diretta con un fatturato di oltre 2 miliardi di dollari, che commercializza prodotti di alta qualità per la cura della persona, la nutrizione e la tecnologia attraverso una rete globale di distributori indipendenti. Con sede a Provo, nello Utah, l'azienda opera ora in quasi 50 paesi in tutto il mondo. In quanto azienda di vendita diretta, Nu Skin utilizza il marketing da persona a persona per promuovere e vendere i propri prodotti.

Tutte le tasse sono incluse

Con l'IVA applicata in oltre 30 territori diversi in cui risiedono i clienti dell'azienda, tenere traccia dei diversi regimi IVA e dei requisiti di rendicontazione è un compito importante, che Jos Verheijen, Indirect Tax Manager di NSE Products Europe, ammette può diventare un ruolo a tempo pieno. "Rimanere aggiornati sui continui cambiamenti delle regole, su come vanno applicate e su come effettuare le dichiarazioni in ogni territorio è una sfida", prosegue Verheijen. "Ecco perché abbiamo deciso di implementare un software esterno in grado di interagire con la nostra piattaforma SAP, per avere la certezza di operare sempre in conformità alle regole."

 

"La nostra sfida ora è lavorare con i nostri associati nei diversi paesi per assicurarci che capiscano come ottenere il meglio dal sistema... È un lavoro impegnativo, ma i ritorni giustificano ampiamente l'investimento".

"Avalara... copre tutti i paesi in cui l'IVA è già in vigore o sta per essere introdotta." “L'attività legata alle dichiarazioni IVA funziona come un orologio svizzero. La soluzione fa esattamente quello che promette e lo fa in modo molto efficiente."

  • — Jos Verheijen
  • Responsabile delle imposte indirette presso NSE Products Europe

 

Aggiornamento SAP troppo complesso

Il primo e più ovvio approccio è stato quello di effettuare un aggiornamento a livello di sistema della piattaforma SAP per incorporare la gestione dell'IVA. Tuttavia, come sottolinea Jos, non è stato così semplice come potrebbe sembrare. "Abbiamo filiali in molti paesi in cui operiamo e ognuna di esse ha la propria istanza di SAP. Ciò significa che ogni istanza avrebbe dovuto essere personalizzata per gestire le normative IVA locali. Cercare di raccogliere tutte queste informazioni in diverse lingue per garantire una soluzione completa e integrata sarebbe stato un compito arduo, e probabilmente impossibile senza un team dedicato."

 

Nu Skin ha invece esaminato diverse soluzioni e ha esplorato il mercato per trovare un fornitore esterno in grado di coprire tutti i loro mercati. "Conoscevo Avalara dal mio precedente lavoro, così ho chiesto al mio contatto nell'azienda di inviarci un'offerta per questo ruolo, invitando altri fornitori a fare lo stesso. Uno dei vantaggi più interessanti offerti da Avalara era che coprivano tutti i paesi in cui l'IVA è in vigore o in fase di introduzione, quindi non dovevamo preoccuparci di localizzare gli output per formati, regole e regimi di dichiarazione diversi. Era la risposta perfetta, racchiusa in un'unica soluzione efficace."

 

"L'attività legata alle dichiarazioni IVA funziona come un orologio svizzero. La soluzione fa esattamente quello che promette e lo fa in modo molto efficiente."

 

 

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