Annette ha partecipato al programma di beta testing con vero entusiasmo. "Mi piace lavorare con il software, quindi ho chiesto ad Avalara di non dirmi molto", rivela Annette. "Volevo vedere se riuscivo a capirlo, per scoprire quanto fosse stato progettato in modo intuitivo. Le risposte erano quasi sempre dove mi sarei aspettata di trovarle. E quando si trattava di presentare le dichiarazioni, era davvero solo necessario fare clic su un pulsante. Immediato."

"I rappresentanti di Avalara sono stati estremamente disponibili", aggiunge. "Abbiamo avuto alcune domande lungo il percorso e ci hanno sempre risposto tempestivamente." Sono stati anche molto ricettivi al feedback che ho dato loro come cliente beta."

Annette apprezza anche la tranquillità che deriva dalla sicurezza di operare in conformità. "Non abbiamo più la necessità di tenerci aggiornati sulle mutevoli leggi e normative che regolano l'imposta sulle vendite", spiega Annette. "Perché sappiamo che Avalara tiene traccia di tutto questo. Non dobbiamo preoccuparcene. E abbiamo la consapevolezza di operare nella conformità."

Prima di utilizzare Returns for Small Business, Annette aveva sempre gestito da sola la riconciliazione e le dichiarazioni dell'imposta sulle vendite, un processo macchinoso che le richiedeva tre o quattro ore ogni mese. Ora il suo contabile può farlo in circa un'ora. "Mi ha restituito tempo prezioso nella mia vita", conclude Annette.