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Testimonianze dei clienti

Oasis Solutions è entusiasta della nuova soluzione semplificata per la presentazione delle dichiarazioni

Risultati

Compliance consolidata

Competenza fiscale

Panoramica sull'azienda

Oasis Solutions offre consulenza e servizi per sistemi aziendali a piccole e medie imprese attraverso partnership con fornitori di soluzioni leader come Oracle NetSuite, Sage, Workday e Avalara.

Problematiche fiscali

Oasis ha sede a Louisville, Kentucky, e presenta le dichiarazioni dei redditi in Indiana, Kentucky e Tennessee. Ogni stato ha un approccio specifico alla tassabilità dei servizi di consulenza e degli abbonamenti software, nonché le proprie scadenze di presentazione.

 

"Tutte le attività si svolgono ora tramite abbonamento", afferma Annette Manias, presidente e fondatrice di Oasis. "Addebitiamo al cliente l'imposta sulle vendite solo per il software installato su sistemi locali, che fa ancora parte della nostra attività."

 

Oasis fattura ai clienti anche i suoi servizi, come l'implementazione e la formazione, nessuno dei quali è tassabile nei tre stati in cui Oasis presenta le dichiarazioni.

Perché Avalara?

"Siamo partner di Avalara da diversi anni", afferma Annette. "Consigliamo e vendiamo i loro prodotti ai nostri clienti, e noi stessi siamo loro clienti da otto anni."

 

Con Returns for Small Business, Avalara ha colmato una lacuna nel mercato offrendo una soluzione semplificata per la presentazione delle dichiarazioni, che è conveniente e facile da usare. Quando è stato lanciato il programma beta, Annette era desiderosa di partecipare. "Ero entusiasta di testare un prodotto che si sarebbe integrato con il resto della suite di Avalara, pur avendo un prezzo più vantaggioso per il nostro budget e le nostre esigenze", osserva Annette. "E inoltre mi appassiona sperimentare nuovi software."

"Le due cose che le piccole imprese desiderano sono convenienza e semplicità. Avalara Returns for Small Business soddisfa entrambi questi criteri."

  • — Annette Manias
  • Presidente e Fondatrice

 

Risultati

Annette ha partecipato al programma di beta testing con vero entusiasmo. "Mi piace lavorare con il software, quindi ho chiesto ad Avalara di non dirmi molto", rivela Annette. "Volevo vedere se riuscivo a capirlo, per scoprire quanto fosse stato progettato in modo intuitivo. Le risposte erano quasi sempre dove mi sarei aspettata di trovarle. E quando si trattava di presentare le dichiarazioni, era davvero solo necessario fare clic su un pulsante. Immediato."

 

"I rappresentanti di Avalara sono stati estremamente disponibili", aggiunge. "Abbiamo avuto alcune domande lungo il percorso e ci hanno sempre risposto tempestivamente." Sono stati anche molto ricettivi al feedback che ho dato loro come cliente beta."

 

Annette apprezza anche la tranquillità che deriva dalla sicurezza di operare in conformità. "Non abbiamo più la necessità di tenerci aggiornati sulle mutevoli leggi e normative che regolano l'imposta sulle vendite", spiega Annette. "Perché sappiamo che Avalara tiene traccia di tutto questo. Non dobbiamo preoccuparcene. E abbiamo la consapevolezza di operare nella conformità."

 

Prima di utilizzare Returns for Small Business, Annette aveva sempre gestito da sola la riconciliazione e le dichiarazioni dell'imposta sulle vendite, un processo macchinoso che le richiedeva tre o quattro ore ogni mese. Ora il suo contabile può farlo in circa un'ora. "Mi ha restituito tempo prezioso nella mia vita", conclude Annette.

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