Orbus Software è un fornitore indipendente di software e servizi per la trasformazione digitale. Fondata nel 2004 e con sede nel Regno Unito, Orbus ha clienti prevalentemente grandi organizzazioni blue-chip situate nelle Americhe, EMEA, Australasia e ASEAN, che coprono tutti i settori industriali.

Entro il 2016, la base clienti di Orbus cresceva in media del 25% all'anno e gli Stati Uniti erano stati identificati come un mercato chiave per la crescita futura. Il team finanziario si rese conto che i processi manuali per il calcolo dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti sarebbero stati troppo laboriosi e dispendiosi in termini di tempo per gestire la loro rapida crescita.

Sapevano che gestire la complessità dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti significava che Orbus aveva bisogno di un partner per la conformità con gli strumenti e le competenze per automatizzare i calcoli dell'imposta sulle vendite e ridurre il rischio di errori costosi.

Così hanno iniziato a cercare una soluzione automatizzata con una copertura completa. Orbus voleva assicurarsi che il partner scelto gli avrebbe permesso di rimanere aggiornato sulle principali aliquote dell'imposta sulle vendite nei diversi stati, nonché sulle numerose aliquote locali nelle migliaia di autorità e giurisdizioni fiscali.