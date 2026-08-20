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Approfondimenti sui clienti

Orbus Software ha scelto Avalara per automatizzare l'imposta sulle vendite negli Stati Uniti per la crescita internazionale

AvaTax aiuta l'azienda tecnologica con sede nel Regno Unito a cercare con fiducia opportunità di crescita senza doversi preoccupare della gestione della complessa conformità fiscale.

La crescita globale richiede l'automazione dell'imposta sulle vendite

Orbus Software è un fornitore indipendente di software e servizi per la trasformazione digitale. Fondata nel 2004 e con sede nel Regno Unito, Orbus ha clienti prevalentemente grandi organizzazioni blue-chip situate nelle Americhe, EMEA, Australasia e ASEAN, che coprono tutti i settori industriali.

 

Entro il 2016, la base clienti di Orbus cresceva in media del 25% all'anno e gli Stati Uniti erano stati identificati come un mercato chiave per la crescita futura. Il team finanziario si rese conto che i processi manuali per il calcolo dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti sarebbero stati troppo laboriosi e dispendiosi in termini di tempo per gestire la loro rapida crescita.

 

Sapevano che gestire la complessità dell'imposta sulle vendite negli Stati Uniti significava che Orbus aveva bisogno di un partner per la conformità con gli strumenti e le competenze per automatizzare i calcoli dell'imposta sulle vendite e ridurre il rischio di errori costosi.

 

Così hanno iniziato a cercare una soluzione automatizzata con una copertura completa. Orbus voleva assicurarsi che il partner scelto gli avrebbe permesso di rimanere aggiornato sulle principali aliquote dell'imposta sulle vendite nei diversi stati, nonché sulle numerose aliquote locali nelle migliaia di autorità e giurisdizioni fiscali.

Vantaggi dell'integrazione con Quickbooks

Orbus utilizza il sistema di contabilità Quickbooks Online e il team ha riconosciuto che la propria soluzione di conformità doveva integrarsi con esso. L'integrazione predefinita di Avalara per Quickbooks ha reso AvaTax semplice da implementare e il team di servizi professionali di Avalara è stato a disposizione per garantire che tutto procedesse senza intoppi. Dopo l'implementazione, qualsiasi domanda il team di Orbus avesse è stata facilmente risolta utilizzando il supporto di Avalara e il centro di apprendimento online.

La collaborazione con Avalara è stata un'ottima esperienza. AvaTax è così semplice da usare e ci facilita la gestione della conformità fiscale [...] possiamo calcolare con precisione l'imposta sulle vendite corretta in più giurisdizioni."

  • — Dirk Grobelaar
  • Responsabile finanziario presso Orbus Software

Una piattaforma per la crescita

Nel 2016, quando hanno iniziato la loro collaborazione con Avalara, il team di Orbus doveva gestire l'imposta sulle vendite solo a New York. Ma con la crescita dell'attività, AvaTax ha dimostrato tutto il suo valore. Ora l'azienda vende in 26 diversi stati degli Stati Uniti, un impegno che richiede la conformità a molteplici regole di nesso economico e potenzialmente migliaia di aliquote e requisiti di rendicontazione diversi.

 

Questo tipo di crescita sarebbe stato quasi impossibile da gestire per il team di Orbus se si fosse affidato ai precedenti sistemi manuali per la conformità fiscale.

 

Dirk Grobelaar, Finance Manager di Orbus, ha dichiarato: "La partnership con Avalara è stata un'ottima esperienza. AvaTax è così semplice da usare e ci permette di gestire facilmente la nostra conformità fiscale, assicurandoci di poter calcolare con precisione l'imposta sulle vendite corretta in più giurisdizioni."

Cosa riserverà il futuro a Orbus e ad Avalara?

Oggi i clienti di Orbus sono oltre 500 organizzazioni globali, e tutte investono in Orbus per migliorare la propria competitività attraverso la trasformazione aziendale e IT. Con Avalara in grado di fornire la conformità fiscale indiretta a livello globale, il team di Orbus è in grado di cercare maggiori opportunità di crescita, nella consapevolezza che sarà supportato dalla partnership con Avalara.

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