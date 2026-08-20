Gestire la complessità dell'imposta sulle vendite era un lavoro a tempo pieno con un alto tasso di ricambio del personale. "Dovevamo avere una persona dedicata quasi a tempo pieno a monitorare le normative in ogni contea, comune e stato in cui vendiamo", afferma Barb Mika, che supervisiona la contabilità delle vendite per l'azienda. "Il tasso di errore era molto considerevole... eravamo stati sottoposti a revisione contabile parecchie volte."
Oxbo gestiva l'imposta sulle vendite tramite il proprio sistema ERP, un processo noioso e dispendioso in termini di tempo. "Abbiamo dovuto fare tutte le ricerche sulle leggi fiscali di ogni stato che si applicano all'agricoltura", dice Barb. "Poi aggiungere ogni giurisdizione individualmente nei nostri diversi sistemi e collegarli tra loro… la procedura per ogni stato era incredibilmente complessa. I nostri sistemi ci limitavano molto."
Senza un sistema automatizzato per la gestione dei certificati di esenzione, gli audit risultavano particolarmente impegnativi. "Alcuni certificati erano molto vecchi, altri sono andati persi… non avevamo un processo per chiedere ai clienti moduli aggiornati", spiega Barb. Con la rapida crescita della base clienti dell'azienda, il problema si è aggravato.