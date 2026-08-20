La precisione delle tariffe è migliorata, mentre la necessità di duplicare l'inserimento dei dati in diversi sistemi disconnessi è scomparsa. "Ora abbiamo tutto in un unico posto", riassume Barb. "Quando le aziende si uniscono tramite fusioni e acquisizioni, è bello sapere di avere un unico posto dove conservare tutto. E questo posto è all'interno di Avalara."

Il morale del team di Barb è migliorato in modo incommensurabile, da quando è stato sollevato dal gravoso e dispendioso compito di gestire l'imposta sulle vendite e le esenzioni.

"Siamo riusciti a dedicare le persone a un lavoro più significativo, come la gestione degli asset e l'aggiornamento di altri sistemi", afferma orgogliosamente Barb. "Non volevamo avere personale dedicato alla gestione dell'imposta sulle vendite. Vogliamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio, ovvero la vendita di macchinari agricoli.