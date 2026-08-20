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Testimonianze dei clienti

Oxbo International raccoglie i frutti dell'automazione dell'imposta sulle vendite

Risultati

Processi migliorati

Gestione delle esenzioni

Soddisfazione del cliente

Panoramica sull'azienda

Oxbo International è un leader mondiale nella produzione, vendita e assistenza di macchinari agricoli per la raccolta. Con sede a Byron, New York, Oxbo opera in sette stati a livello nazionale e ha attività internazionali in Brasile ed Europa. Negli ultimi decenni, l'azienda è cresciuta in modo significativo attraverso fusioni e acquisizioni e prevede che tale tendenza continuerà grazie alla forza delle sue capacità, delle sue persone e delle sue innovazioni di prodotto.

Problematiche fiscali

Gestire la complessità dell'imposta sulle vendite era un lavoro a tempo pieno con un alto tasso di ricambio del personale. "Dovevamo avere una persona dedicata quasi a tempo pieno a monitorare le normative in ogni contea, comune e stato in cui vendiamo", afferma Barb Mika, che supervisiona la contabilità delle vendite per l'azienda. "Il tasso di errore era molto considerevole... eravamo stati sottoposti a revisione contabile parecchie volte."

 

Oxbo gestiva l'imposta sulle vendite tramite il proprio sistema ERP, un processo noioso e dispendioso in termini di tempo. "Abbiamo dovuto fare tutte le ricerche sulle leggi fiscali di ogni stato che si applicano all'agricoltura", dice Barb. "Poi aggiungere ogni giurisdizione individualmente nei nostri diversi sistemi e collegarli tra loro… la procedura per ogni stato era incredibilmente complessa. I nostri sistemi ci limitavano molto."

 

Senza un sistema automatizzato per la gestione dei certificati di esenzione, gli audit risultavano particolarmente impegnativi. "Alcuni certificati erano molto vecchi, altri sono andati persi… non avevamo un processo per chiedere ai clienti moduli aggiornati", spiega Barb. Con la rapida crescita della base clienti dell'azienda, il problema si è aggravato.

Perché Avalara?

Quando era alla ricerca di una soluzione per l'automazione dell'imposta sulle vendite, Oxbo ha ricevuto raccomandazioni da alcuni dei suoi clienti più grandi che erano anche rivenditori. Avalara si è rivelata molto presto la soluzione leader.

 

"Il team di Avalara ha dimostrato una notevole disponibilità a impegnarsi a fondo per capire come gestire le nostre esigenze specifiche", ricorda Barb. "Abbiamo creato un ambiente sandbox incentrato su California e Washington, i due stati che ci danno più problemi. Dopo otto o nove mesi di test, siamo rimasti sorpresi dai risultati."

 

Oxbo è riuscita a integrare sia Avalara AvaTax che Avalara CertCapture con il proprio sistema ERP, QAD.

"Volevamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio, ovvero vendere macchinari agricoli. Non volevamo avere personale dedicato alla gestione dell'imposta sulle vendite."

  • — Barb Mika
  • Supervisore della contabilità vendite

 

Risultati

La precisione delle tariffe è migliorata, mentre la necessità di duplicare l'inserimento dei dati in diversi sistemi disconnessi è scomparsa. "Ora abbiamo tutto in un unico posto", riassume Barb. "Quando le aziende si uniscono tramite fusioni e acquisizioni, è bello sapere di avere un unico posto dove conservare tutto. E questo posto è all'interno di Avalara."

 

Il morale del team di Barb è migliorato in modo incommensurabile, da quando è stato sollevato dal gravoso e dispendioso compito di gestire l'imposta sulle vendite e le esenzioni.

 

"Siamo riusciti a dedicare le persone a un lavoro più significativo, come la gestione degli asset e l'aggiornamento di altri sistemi", afferma orgogliosamente Barb. "Non volevamo avere personale dedicato alla gestione dell'imposta sulle vendite. Vogliamo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio, ovvero la vendita di macchinari agricoli. 

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