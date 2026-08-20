"Il vantaggio numero uno è la tranquillità che deriva dal sapere che stiamo facendo le cose nel modo giusto", afferma Joe. "Ad esempio, abbiamo imparato alcune cose sulle nostre dichiarazioni dei redditi dell'Arizona dopo che Avalara ha iniziato a presentarle per noi... come usano i codici di localizzazione rispetto a come li avevamo usati noi. E ogni volta che abbiamo riscontrato una discrepanza in un'aliquota fiscale, il valore che si è rivelato corretto è stato quello di AvaTax, e questo mi ha piacevolmente sorpreso. È decisamente più a prova di audit rispetto al nostro vecchio modo di fare le cose: sapere che i nostri revisori utilizzano Avalara è una vera fonte di fiducia."
Un altro grande vantaggio per un'azienda in rapida crescita come Pacon è la facilità con cui possono aggiungere nuovi stati. "È sufficiente attivare un interruttore di AvaTax, e questo mi piace", dice Joe.
Pacon è stata in grado di caricare tutti gli stati con imposta sulle vendite all'inizio della loro implementazione, poiché sono ancora in fase di crescita. "Potrebbe non essere il modo in cui tutti implementano la suite di Avalara, ma per noi ha funzionato bene", dichiara Joe. "Ora siamo pronti al futuro. Abbiamo avuto un'esperienza molto positiva e siamo soddisfatti del risultato."