L'implementazione e l'integrazione sono state sorprendentemente facili, dicono Joe e il suo team. Avalara AvaTax e Avalara Returns sono stati attivati in pochi mesi, anche se il team stava lavorando a un'altra acquisizione durante il progetto.

Oltre alla velocità e alla facilità di implementazione, Joe e il suo team sono rimasti colpiti dall'impegno e dalla creatività di DMA nel far sì che la soluzione si adattasse alle esigenze specifiche di Pacon, come la gestione dei gruppi d'acquisto o l'esenzione dei clienti stranieri.

"DMA ci ha davvero accompagnato passo dopo passo nell'intero processo", afferma Joe. "In altre implementazioni che ho realizzato, la terza parte avrebbe potuto suggerire una soluzione alternativa o dirci di "convivere con il problema" perché le nostre esigenze sono uniche. DMA ha invece fatto in modo che la soluzione funzionasse specificamente per la nostra attività. Questa è una delle implementazioni più semplici che abbiamo realizzato."