Grazie alle funzionalità di automazione avanzate di Managed Returns for Accountants, inclusa l'integrazione diretta con le principali piattaforme di e-commerce, contabilità ed ERP, i dati di vendita confluiscono e le dichiarazioni e i report possono essere generati automaticamente per ogni giurisdizione in cui è richiesto un deposito. Ciò libera ulteriormente le risorse PMBA dalla gestione dei processi più onerosi e dispendiosi in termini di tempo.
Chris osserva che, grazie a Managed Returns for Accountants, la sua azienda può gestire molte migliaia di dichiarazioni all'anno. Nei primi due anni, PMBA ha aumentato in modo sostanziale il numero di clienti SALT, gestendo anche le dichiarazioni per i clienti delle aziende partner. Chris afferma che PBMA prevede una crescita di almeno il 50% nel secondo anno. L'azienda ha anche aumentato i margini su questi servizi da quando ha implementato Managed Returns for Accountants.
"In base alla mia esperienza, molti studi contabili, grandi, piccoli e di medie dimensioni, hanno considerato la SALT come un elemento secondario: un servizio a basso reddito ma ad alto rischio in cui erano riluttanti a immergersi", osserva Chris. "Ma con i nuovi sistemi automatizzati e basati su cloud di Avalara, le aziende possono soddisfare le esigenze dei loro clienti, che abbiano o meno esperienza in materia di imposte sulle vendite, senza gravare o espandere il proprio personale e riducendo i rischi inerenti alla dichiarazione delle imposte sulle vendite." Ciò consente alle aziende di dedicare più tempo a incarichi più redditizi e a servizi di consulenza.
Inoltre, Chris afferma che il suo staff apprezza le funzionalità di automazione, specialmente per i clienti che utilizzano anche il motore di calcolo Avalara AvaTax. "Ci sono molte ragioni per cui gli studi contabili dovrebbero considerare di aggiungere Managed Returns for Accountants alla loro attività, a partire dalla tranquillità derivante dalla riduzione del rischio. Le funzionalità di automazione rendono il sistema facile da usare per supervisionare tutte le scadenze e lo stato delle dichiarazioni per tutti i clienti, sapendo anche che le dichiarazioni vengono preparate e versate da Avalara, che credo abbia la più ampia esperienza e tecnologia disponibile per la gestione delle imposte sulle vendite e sull'uso."
"Se la vostra azienda fornisce servizi o consulenze fiscali alle imprese", afferma Chris, "i vostri clienti si aspetteranno che siate in grado di aiutarli per i requisiti sull'imposta sulle vendite e sull'uso. Managed Returns for Accountants è una delle soluzioni più convenienti, scalabili e a basso rischio disponibili sul mercato."
Chris aggiunge inoltre: "Mi aspetto che la domanda di servizi di consulenza e dichiarazione in materia di imposte sulle vendite e sull'uso esploderà man mano che le aziende si renderanno conto dei rischi di non conformità. Gli studi che aggiungono Avalara Managed Returns for Accountants alle loro procedure saranno pronti a servire questi clienti e a costruire una pratica di successo in materia di imposta sulle vendite e sull'uso, con forti entrate, basso rischio e nessun aumento dell'onere per il personale o le risorse."