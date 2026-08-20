La gestione della dichiarazione dell'imposta sulle vendite per le piccole imprese è diventata complessa sin dall'avvento dell'e-commerce negli anni '90. Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti South Dakota v. Wayfair, Inc. del 2018 e la conseguente legislazione statale sul nesso economico che ha avuto un impatto sulle attività di e-commerce, tali complessità sono aumentate drasticamente.

Chris notò l'impatto. "Le aziende più piccole che un tempo avevano obblighi di dichiarazione fiscale solo in pochi stati si sono rese conto di averli in 20 o più stati e sotto-giurisdizioni", afferma Chris. "E le aziende più grandi erano sommerse da centinaia o più dichiarazioni di imposta sulle vendite al mese. Semplicemente non erano preparati, non avevano le risorse per gestire i compiti e non sapevano a chi rivolgersi, se non ai loro consulenti contabili, molti dei quali non avevano nemmeno le competenze per gestire questi compiti."

Chris incontra spesso aziende che dovrebbero presentare dichiarazioni in più stati ma non sono conformi a tale requisito, e sospetta che sia una sfida ancora più grande per le aziende internazionali. "Queste aziende si rivolgono a noi perché abbiamo l'esperienza e le risorse per guidarle strategicamente attraverso questi processi."

PMBA era ben posizionata per soddisfare questa crescente domanda di servizi di dichiarazione dell'imposta sulle vendite, avendo fornito tali servizi per oltre due decenni. Ma per espandersi, dovevano trovare il modo di ridurre l'onere e il rischio crescente presentati dai processi manuali.

Dopo oltre 20 anni di lavoro con una varietà di software per l'imposta sulle vendite, fogli di calcolo e altri sistemi "messi insieme alla buona", Chris si rese conto che avevano bisogno di un'unica soluzione per aiutarli a gestire i processi di archiviazione per più clienti, con decine o centinaia di moduli, in più giurisdizioni.

Il problema, dice, è che un sistema del genere non esisteva. "Il nostro processo prevedeva molte funzioni manuali, che spesso richiedevano la conversione dei formati di file e la presentazione individuale delle dichiarazioni per i clienti, spesso attraverso vari siti web statali che richiedevano operazioni ripetitive e molto dispendio di tempo. Avevamo bisogno di nuove tecnologie e di un nuovo modello di conformità."