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Testimonianze dei clienti

Creazione di una prassi fiscale di nuova generazione per l'imposta sulle vendite

Risultati

Procedure migliorate

 

 

Competenza in materia di imposte

Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Chris Vignone, con venticinque anni di esperienza nella tassazione delle vendite nel settore pubblico e privato, ha fondato PM Business Advisors per specializzarsi in imposte statali e locali, tasse federali e pianificazione strategica. Man mano che le questioni relative all'imposta sulle vendite diventavano più complesse, il titolare dell'azienda notò una crescente richiesta da parte dei clienti di assistenza per la dichiarazione delle imposte sulle vendite.

 

Chris ha trovato un modo per trasformare i problemi fiscali in opportunità, facendo crescere notevolmente la pratica di consulenza fiscale e i ricavi di PMBA, riducendo al contempo il lavoro e il rischio associati alle dichiarazioni dell'imposta sulle vendite per numerosi clienti aziendali.

Problematiche fiscali

La gestione della dichiarazione dell'imposta sulle vendite per le piccole imprese è diventata complessa sin dall'avvento dell'e-commerce negli anni '90. Dopo la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti South Dakota v. Wayfair, Inc. del 2018 e la conseguente legislazione statale sul nesso economico che ha avuto un impatto sulle attività di e-commerce, tali complessità sono aumentate drasticamente.

 

Chris notò l'impatto. "Le aziende più piccole che un tempo avevano obblighi di dichiarazione fiscale solo in pochi stati si sono rese conto di averli in 20 o più stati e sotto-giurisdizioni", afferma Chris. "E le aziende più grandi erano sommerse da centinaia o più dichiarazioni di imposta sulle vendite al mese. Semplicemente non erano preparati, non avevano le risorse per gestire i compiti e non sapevano a chi rivolgersi, se non ai loro consulenti contabili, molti dei quali non avevano nemmeno le competenze per gestire questi compiti."

 

Chris incontra spesso aziende che dovrebbero presentare dichiarazioni in più stati ma non sono conformi a tale requisito, e sospetta che sia una sfida ancora più grande per le aziende internazionali. "Queste aziende si rivolgono a noi perché abbiamo l'esperienza e le risorse per guidarle strategicamente attraverso questi processi."

 

PMBA era ben posizionata per soddisfare questa crescente domanda di servizi di dichiarazione dell'imposta sulle vendite, avendo fornito tali servizi per oltre due decenni. Ma per espandersi, dovevano trovare il modo di ridurre l'onere e il rischio crescente presentati dai processi manuali.

 

Dopo oltre 20 anni di lavoro con una varietà di software per l'imposta sulle vendite, fogli di calcolo e altri sistemi "messi insieme alla buona", Chris si rese conto che avevano bisogno di un'unica soluzione per aiutarli a gestire i processi di archiviazione per più clienti, con decine o centinaia di moduli, in più giurisdizioni.

 

Il problema, dice, è che un sistema del genere non esisteva. "Il nostro processo prevedeva molte funzioni manuali, che spesso richiedevano la conversione dei formati di file e la presentazione individuale delle dichiarazioni per i clienti, spesso attraverso vari siti web statali che richiedevano operazioni ripetitive e molto dispendio di tempo. Avevamo bisogno di nuove tecnologie e di un nuovo modello di conformità."

Perché Avalara?

In 2019, Chris ha scoperto che Avalara stava sviluppando due nuovi sistemi progettati specificamente per gli studi contabili. PMBA ha partecipato al beta testing di Avalara Managed Returns for Accountants, una nuova soluzione che aiuta le aziende a creare o espandere i propri servizi di imposta sulle vendite automatizzando il processo.

 

"Avalara ha capito che esistevano diversi tipi di aziende", afferma Chris. "Alcune aziende non volevano affrontare la questione dell'imposta sulle vendite, ma poiché stava diventando sempre più critica per i loro clienti aziendali, dovevano collaborare con uno studio SALT per gestire tali funzioni, oppure collaborare con Avalara per la preparazione e la presentazione delle dichiarazioni."

 

Chris continua: "Ci sono aziende come la mia che hanno una vasta esperienza in materia di imposte sulle vendite e sull'uso, ma si rendono conto che i nostri clienti sono serviti meglio e la nostra attività ha più successo se Avalara gestisce i processi di archiviazione noiosi e a rischio, mentre noi ci concentriamo sulla fornitura di servizi di consulenza. Ma avevamo bisogno di un modo più snello per farlo."

 

Con Managed Returns for Accountants, Avalara gestisce la preparazione e la presentazione di tutte le dichiarazioni fiscali di vendita e d'uso per i clienti di uno studio contabile. Avalara gestisce anche il versamento dei fondi fiscali a tutte le giurisdizioni. Le aziende possono mantenere e rafforzare le relazioni con i propri clienti e conservare la supervisione gestionale dei processi di archiviazione.

"Ci sono molte ragioni per cui gli studi contabili dovrebbero considerare di aggiungere Managed Returns for Accountants alla loro attività, a partire dalla tranquillità data dal rischio ridotto."

  • — Chris Vignone
  • CEO

 

Risultati

Grazie alle funzionalità di automazione avanzate di Managed Returns for Accountants, inclusa l'integrazione diretta con le principali piattaforme di e-commerce, contabilità ed ERP, i dati di vendita confluiscono e le dichiarazioni e i report possono essere generati automaticamente per ogni giurisdizione in cui è richiesto un deposito. Ciò libera ulteriormente le risorse PMBA dalla gestione dei processi più onerosi e dispendiosi in termini di tempo.

 

Chris osserva che, grazie a Managed Returns for Accountants, la sua azienda può gestire molte migliaia di dichiarazioni all'anno. Nei primi due anni, PMBA ha aumentato in modo sostanziale il numero di clienti SALT, gestendo anche le dichiarazioni per i clienti delle aziende partner. Chris afferma che PBMA prevede una crescita di almeno il 50% nel secondo anno. L'azienda ha anche aumentato i margini su questi servizi da quando ha implementato Managed Returns for Accountants.

 

"In base alla mia esperienza, molti studi contabili, grandi, piccoli e di medie dimensioni, hanno considerato la SALT come un elemento secondario: un servizio a basso reddito ma ad alto rischio in cui erano riluttanti a immergersi", osserva Chris. "Ma con i nuovi sistemi automatizzati e basati su cloud di Avalara, le aziende possono soddisfare le esigenze dei loro clienti, che abbiano o meno esperienza in materia di imposte sulle vendite, senza gravare o espandere il proprio personale e riducendo i rischi inerenti alla dichiarazione delle imposte sulle vendite." Ciò consente alle aziende di dedicare più tempo a incarichi più redditizi e a servizi di consulenza.

 

Inoltre, Chris afferma che il suo staff apprezza le funzionalità di automazione, specialmente per i clienti che utilizzano anche il motore di calcolo Avalara AvaTax. "Ci sono molte ragioni per cui gli studi contabili dovrebbero considerare di aggiungere Managed Returns for Accountants alla loro attività, a partire dalla tranquillità derivante dalla riduzione del rischio. Le funzionalità di automazione rendono il sistema facile da usare per supervisionare tutte le scadenze e lo stato delle dichiarazioni per tutti i clienti, sapendo anche che le dichiarazioni vengono preparate e versate da Avalara, che credo abbia la più ampia esperienza e tecnologia disponibile per la gestione delle imposte sulle vendite e sull'uso."

 

"Se la vostra azienda fornisce servizi o consulenze fiscali alle imprese", afferma Chris, "i vostri clienti si aspetteranno che siate in grado di aiutarli per i requisiti sull'imposta sulle vendite e sull'uso. Managed Returns for Accountants è una delle soluzioni più convenienti, scalabili e a basso rischio disponibili sul mercato."

 

Chris aggiunge inoltre: "Mi aspetto che la domanda di servizi di consulenza e dichiarazione in materia di imposte sulle vendite e sull'uso esploderà man mano che le aziende si renderanno conto dei rischi di non conformità. Gli studi che aggiungono Avalara Managed Returns for Accountants alle loro procedure saranno pronti a servire questi clienti e a costruire una pratica di successo in materia di imposta sulle vendite e sull'uso, con forti entrate, basso rischio e nessun aumento dell'onere per il personale o le risorse."

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