"Abbiamo scoperto che Avalara è in grado di tenere il passo con tutti questi cambiamenti", afferma Jerry. "Abbiamo usato le sue soluzioni fin dall'inizio." Avalara AvaTax for Communications aiuta PLD a calcolare la miriade di tasse, imposte e supplementi, mentre Avalara Returns for Communications garantisce che le dichiarazioni di PLD siano estremamente accurate e tempestive, per un totale di circa 1.000 dichiarazioni al mese.

"L'efficienza che abbiamo ottenuto è risultata eccellente", afferma Jerry. "Avalara si occupa di tutte le dichiarazioni, spedisce gli assegni di pagamento, riconcilia il conto bancario e risponde a qualsiasi domanda sorga dalle autorità fiscali: tutte queste sono attività di cui avremmo dovuto occuparci noi, ma in questo modo possiamo dedicare il nostro tempo a servire i nostri clienti."