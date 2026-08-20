Jerry non deve più preoccuparsi della conformità. "Siamo stati verificati più volte tramite audit da varie giurisdizioni", afferma. “E in tutti i casi, ci siamo rivolti ad Avalara per fornire i dati necessari e il risultato invariabilmente è stato che la nostra azienda è conforme. Non ci è mai stata applicata una sanzione. Le soluzioni Avalara mi permettono di non avere alcuna preoccupazione."
Inoltre, Jerry si affida ad Avalara per la sua consulenza e le sue competenze specifiche. "Quando le normative cambiano, in particolare a livello federale, le informazioni dettagliate non sono sempre chiare", spiega. "In questi casi chiamiamo Avalara per avere indicazioni su come procedere, invece di formulare ipotesi che potrebbero rivelarsi errate. È molto facile ricevere le informazioni che cerchiamo, e i rappresentanti Avalara sono molto disponibili."
Come gestirebbe PLD tutta questa complessità senza Avalara? "Richiederebbe molte ore, da parte nostra", afferma Jerry. Dovremmo assumere persone per ricoprire quei ruoli. In questo modo evitiamo tutto ciò, e al tempo stesso otteniamo l'esperienza di Avalara, che è estremamente preziosa."