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Testimonianze dei clienti

Preferred Long Distance si affida ad Avalara per gestire la complessità fiscale

Risultati

Procedure migliorate

Compliance consolidata

Competenza fiscale

Crescita sostenuta

Panoramica sull'azienda

Preferred Long Distance (PLD) è stata fondata nel 1995, ed è pertanto uno dei più antichi rivenditori di servizi di telecomunicazione del settore. PLD offre servizi a lunga distanza, voce su IP (VoIP) e tecnologia wireless avanzata alle piccole imprese che richiedono funzionalità e caratteristiche di livello aziendale.

Problematiche fiscali

Con clienti dalla Florida alla California, PLD è obbligata a riscuotere una moltitudine di imposte, supplementi e commissioni a livello federale, statale e locale. "A ogni giurisdizione sono associati complessi calcoli fiscali", ricorda il CEO Jerry Nussbaum. Le differenze nelle scadenze di presentazione delle dichiarazioni aumentano la complessità. Jerry spiega: "Alcune giurisdizioni impongono dichiarazioni mensili, altre trimestrali, altre semestrali... rimanere al passo con le scadenze richiede un forte impegno di lavoro."

 

Questa combinazione di volume e complessità delle transazioni fiscali crea un enorme onere per PLD. Jerry è un ex commercialista certificato e, quando fondò PLD, sapeva di non voler sostenere quell'onere da solo. "Volevo operare come un'azienda di telecomunicazioni, non come uno studio contabile", ricorda Jerry.

Perché Avalara?

"Abbiamo scoperto che Avalara è in grado di tenere il passo con tutti questi cambiamenti", afferma Jerry. "Abbiamo usato le sue soluzioni fin dall'inizio." Avalara AvaTax for Communications aiuta PLD a calcolare la miriade di tasse, imposte e supplementi, mentre Avalara Returns for Communications garantisce che le dichiarazioni di PLD siano estremamente accurate e tempestive, per un totale di circa 1.000 dichiarazioni al mese.

 

"L'efficienza che abbiamo ottenuto è risultata eccellente", afferma Jerry. "Avalara si occupa di tutte le dichiarazioni, spedisce gli assegni di pagamento, riconcilia il conto bancario e risponde a qualsiasi domanda sorga dalle autorità fiscali: tutte queste sono attività di cui avremmo dovuto occuparci noi, ma in questo modo possiamo dedicare il nostro tempo a servire i nostri clienti."

"Non abbiamo mai ricevuto una sanzione. Le soluzioni Avalara mi permettono di non avere alcuna preoccupazione."

  • — Jerry Nussbaum
  • CEO

 

Risultati

Jerry non deve più preoccuparsi della conformità. "Siamo stati verificati più volte tramite audit da varie giurisdizioni", afferma. “E in tutti i casi, ci siamo rivolti ad Avalara per fornire i dati necessari e il risultato invariabilmente è stato che la nostra azienda è conforme. Non ci è mai stata applicata una sanzione. Le soluzioni Avalara mi permettono di non avere alcuna preoccupazione."

 

Inoltre, Jerry si affida ad Avalara per la sua consulenza e le sue competenze specifiche. "Quando le normative cambiano, in particolare a livello federale, le informazioni dettagliate non sono sempre chiare", spiega. "In questi casi chiamiamo Avalara per avere indicazioni su come procedere, invece di formulare ipotesi che potrebbero rivelarsi errate. È molto facile ricevere le informazioni che cerchiamo, e i rappresentanti Avalara sono molto disponibili."

 

Come gestirebbe PLD tutta questa complessità senza Avalara? "Richiederebbe molte ore, da parte nostra", afferma Jerry. Dovremmo assumere persone per ricoprire quei ruoli. In questo modo evitiamo tutto ciò, e al tempo stesso otteniamo l'esperienza di Avalara, che è estremamente preziosa."

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