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Testimonianze dei clienti

ProviNET Solutions mitiga i rischi di una rapida crescita

Risultati

Processi migliorati

Compliance consolidata

Sistemi integrati

Panoramica sull'azienda

ProviNET Solutions è una consociata interamente controllata da un grande fornitore di servizi per anziani. I loro servizi tecnologici su misura vanno dalla consulenza ai servizi IT gestiti fino all'hosting di cloud privati virtuali.

 

Con sede nell'area di Chicagoland, i clienti di ProviNET includono non solo aziende regionali, ma anche centinaia di organizzazioni non profit in tutti gli Stati Uniti. Quello che era iniziato come un reparto IT interno per la sua società madre è cresciuto fino a diventare un'attività fiorente a sé stante, e tale crescita ha subito un'accelerazione.

Problematiche fiscali

Con l'espansione di ProviNET sia a livello geografico che di offerte, gli obblighi fiscali sulle vendite dell'azienda sono diventati più complessi, rendendo più difficile il mantenimento della conformità. I processi manuali per il calcolo dell'imposta sulle vendite e la gestione delle esenzioni sono diventati troppo rischiosi e onerosi.

 

"È stato un compito arduo", afferma Barb Cullinan, responsabile dei servizi aziendali di ProviNET. Il suo compito era prendere le informazioni sulle transazioni dal loro ERP ConnectWise e inviare l'imposta sulle vendite a Microsoft Dynamics GP. Ogni mese riconciliava i due sistemi, assicurandosi che tutto ciò che era imponibile fosse soggetto a imposta e che tutto ciò che era esente non lo fosse. A rendere le cose ancora più complicate, ProviNET è anche un rivenditore con responsabilità fiscale sull'imposta sull'uso (use tax).

 

"Dato che la nostra organizzazione vendeva prodotti o forniva servizi a clienti fuori dallo stato, occasionalmente incontravo discrepanze", ricorda Barb, "e in quei casi dovevo dedicare parte del mio tempo a cercare la fonte e apportare correzioni." Se, ad esempio, a un cliente esente da imposte fosse stata erroneamente addebitata l'imposta sulle vendite, Barb doveva capire dove il processo fosse andato storto.

 

Il rischio di conformità maggiore riguardava il modo in cui l'azienda gestiva i suoi certificati di esenzione. "Li tenevo in un grande raccoglitore sulla mia scrivania", ride Barb. "E una volta ho chiesto a qualcuno di stamparmi un foglio di calcolo per aiutarmi a tenere traccia di chi era esente da tasse e perché... e la confusione è addirittura aumentata."

Perché Avalara

Nell'estate del 2016, ProviNET ha effettuato l'aggiornamento a una versione più recente di Microsoft Dynamics GP, aprendo la strada a un sistema in grado di automatizzare sia il calcolo dell'imposta sulle vendite che la gestione delle esenzioni.

 

L'azienda ha scelto Avalara AvaTax per automatizzare il calcolo dell'imposta sulle vendite e Avalara CertCapture per la gestione dei certificati di esenzione e la conformità, basandosi in gran parte sulla capacità di Avalara di integrarsi facilmente con i sistemi ERP e contabili esistenti.

Implementazione

Dall'inizio alla fine, l'implementazione di Avalara ha richiesto meno di tre mesi. "È stato un processo molto fluido", afferma Barb, "un gioco da ragazzi rispetto alle implementazioni che ho affrontato in passato. Il mio responsabile dell'implementazione Avalara mi ha seguito in ogni fase del processo, assicurandosi che i vari sistemi comunicassero tra loro in modo chiaro e affidabile."

"Le multe possono essere molto salate. Gli stati vogliono ricevere il denaro dovuto, quindi è meglio prevenire che curare."

  • — Barb Cullinan
  • Ex Responsabile Servizi alle Imprese

 

Risultati

AvaTax ha aiutato ProviNET a eliminare processi manuali potenzialmente rischiosi per il calcolo e l'applicazione dell'imposta sulle vendite. "Ora è molto raro che debba dedicare tempo a cercare la fonte di una discrepanza", afferma Barb.

 

Per quanto riguarda le esenzioni, CertCapture ha reso obsoleto il raccoglitore di Barb. Una volta caricato un certificato di esenzione nel sistema, CertCapture gestisce i rinnovi e comunica automaticamente con AvaTax. "Ho ancora il raccoglitore sulla scrivania, però", ride Barb. "Ma ora è come un souvenir."

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