Per ottimizzare completamente le operazioni, la soluzione fiscale dell'azienda deve essere in grado di interagire con i suoi sistemi esistenti. Il nuovo ERP di PXG, Acumatica, ha fornito maggiori funzionalità e una perfetta integrazione con il software di conformità fiscale di Avalara, e questo ha comportato una riduzione di tempo e risorse dedicate alle attività manuali che in passato avevano rallentato il team finanziario e contabile. "Tutte le procedure sono effettuate per nostro conto su più piattaforme di vendita. Ora non dobbiamo più inserire manualmente le tabelle fiscali nel nostro POS Square solo per poter vendere direttamente al consumatore", spiega Nikki.

Questo sviluppo è stato fondamentale perché l'industria del golf ha registrato un'impennata negli affari negli ultimi anni. Durante la pandemia, PXG è passata da 600 a 2.000 ordini al giorno. "Con nostro grande sollievo il sistema non si è mai bloccato, né ha mai avuto problemi. Senza un ottimo sistema, non saremmo in grado di soddisfare le richieste dei clienti", aggiunge Nikki.