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Testimonianze dei clienti

PXG raggiunge una crescita del 200% grazie all'automazione della conformità fiscale

Risultati

Integrazione ERP senza soluzione di continuità

Risparmio di tempo grazie all'automazione

Acquisizione dati cliente

Registri finanziari trasparenti

Flusso di lavoro ottimizzato

Panoramica sull'azienda

Parsons Xtreme Golf (PXG) progetta, commercializza e vende mazze, attrezzature e abbigliamento da golf su misura. Fondata nel 2013, PXG è cresciuta fino a diventare un marchio riconosciuto a livello internazionale all'interno dello sport, con una presenza tra negozi, ditte allestitrici, rivenditori e distributori in tutto il mondo.

Problematiche fiscali

PXG utilizzava un sistema contabile di base per gestire le proprie operazioni. Nikki Nielsen, Director Business Process di PXG, ricorda: "Gestivamo manualmente tutto il nostro inventario, gli ordini di vendita e i dati dei clienti estratti dal sistema ERP, comprese le dichiarazioni mensili."

 

PXG desiderava una soluzione più efficiente per la conformità fiscale, in grado di tenere il passo con la propria attività. L'azienda desiderava una soluzione in grado di classificare le informazioni fiscali dei clienti, semplificare la rendicontazione fiscale, eliminare la necessità di interventi manuali e aiutare a gestire oltre 5.000 certificati di esenzione all'anno, con un volume di 100 nuovi certificati in arrivo ogni mese.

Perché Avalara

Per ottimizzare completamente le operazioni, la soluzione fiscale dell'azienda deve essere in grado di interagire con i suoi sistemi esistenti. Il nuovo ERP di PXG, Acumatica, ha fornito maggiori funzionalità e una perfetta integrazione con il software di conformità fiscale di Avalara, e questo ha comportato una riduzione di tempo e risorse dedicate alle attività manuali che in passato avevano rallentato il team finanziario e contabile. "Tutte le procedure sono effettuate per nostro conto su più piattaforme di vendita. Ora non dobbiamo più inserire manualmente le tabelle fiscali nel nostro POS Square solo per poter vendere direttamente al consumatore", spiega Nikki.

 

Questo sviluppo è stato fondamentale perché l'industria del golf ha registrato un'impennata negli affari negli ultimi anni. Durante la pandemia, PXG è passata da 600 a 2.000 ordini al giorno. "Con nostro grande sollievo il sistema non si è mai bloccato, né ha mai avuto problemi. Senza un ottimo sistema, non saremmo in grado di soddisfare le richieste dei clienti", aggiunge Nikki.

"Ora abbiamo tutta l'automazione necessaria per gestire le operazioni quotidiane in modo fluido. È stato un miglioramento fantastico!"

  • — Nikki Nielson
  • PXG, Direttore Processi Aziendali

 

Risultati

PXG attribuisce ad Avalara notevoli risparmi di tempo ed efficienze operative. Nikki afferma: "Non abbiamo più bisogno di una persona dedicata alla gestione dei certificati di esenzione per le scadenze o alla correzione delle transazioni nel backend per risolvere i casi in cui il nostro sistema di vendita addebitava erroneamente le tasse ai clienti esenti. Ora i nostri calcoli fiscali sono perfetti." Il ritorno sull'investimento (ROI) dell'azienda ha superato le aspettative iniziali dall'implementazione di Avalara. "Abbiamo registrato una crescita del 200% di anno in anno. Senza la capacità di Avalara (e Acumatica) di elaborare migliaia di transazioni al giorno, non saremmo stati in grado di gestire le vendite in arrivo."

 

PXG ora acquisisce dati più precisi sui clienti e traccia gli ordini di vendita senza interruzioni, dall'inserimento dell'ordine alla spedizione e all'evasione. "Ora abbiamo tutta l'automazione necessaria per gestire le operazioni quotidiane in modo fluido. È stato un miglioramento fantastico!"

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