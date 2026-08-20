Presentazione semplificata delle dichiarazioni

Avalara Returns archivia automaticamente le dichiarazioni di R&B Wagner in ogni giurisdizione fiscale in cui deve l'imposta sulle vendite. R&B Wagner effettua un unico pagamento su un conto protetto per coprire l'importo totale delle imposte dovute, e Avalara si occupa di effettuare i singoli pagamenti.

Gestione semplificata dei documenti

Dave ha collaborato con il responsabile account Avalara dedicato di R&B Wagner per configurare CertCapture sui moduli di vendita online, in modo che i clienti potessero caricare i propri certificati di esenzione. "Il nuovo processo è fino al 40% più efficiente del precedente", afferma Dave.

Monitoraggio nexus affidabile

R&B Wagner utilizza il servizio di monitoraggio del nexus di Avalara per contribuire a ridurre i rischi monitorando gli obblighi di nexus dell'azienda. Quando una vendita avviene in una giurisdizione in cui R&B Wagner non è registrata per riscuotere e versare l'imposta sulle vendite, la transazione viene segnalata e Avalara avvisa R&B Wagner. Se è richiesta la registrazione nella nuova giurisdizione, Dave ha la possibilità di occuparsene personalmente o di lasciare che se ne occupi Avalara.

L'automazione vince

Se Dave non avesse l'aiuto di Avalara, dovrebbe assumere una o due persone in più per gestire l'imposta sulle vendite. Attualmente, ha uno staff di tre persone che lavorano in altre aree e definisce Avalara il suo "quarto dipendente". Grazie ad Avalara, il lavoro quotidiano di Dave sull'imposta sulle vendite è minimo e può dedicare più tempo a trovare miglioramenti di processo per l'azienda e a semplificare le cose per gli altri suoi tre dipendenti. "Meno devo pensare all'imposta sulle vendite, meglio è", conclude Dave.