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Testimonianze dei clienti

R&B Wagner riceve un prezioso aiuto nella gestione dell'imposta sulle vendite

Risultati

Gestione delle esenzioni
Processi migliorati
Compliance consolidata

Panoramica sull'azienda

Dagli anni successivi al 1850, questa azienda familiare con sede in Wisconsin è specializzata in corrimano architettonici. L'azienda, con 150 dipendenti, è in fase di crescita, avendo recentemente completato l'espansione in tutti i 50 stati e un ulteriore sviluppo in Canada. R&B Wagner offre una gamma di canali di vendita ai propri clienti, molti dei quali hanno diritto all'esenzione dall'imposta sulle vendite.

Problematiche fiscali

L'espansione di R&B Wagner ha creato complessità in tre aree principali:

 

  • Un aumento del numero di certificati di esenzione su tutti i canali; ce ne sono oltre 11.000 nel sistema dell'azienda
  • Nuovi obblighi relativi al nexus, ciascuno dei quali deve essere gestito individualmente, inclusa la registrazione e la presentazione di dichiarazioni mensili o trimestrali
  • Gestione delle vendite online, che crea ulteriori sfide per i clienti esenti

 

Tutte queste sfide ricadono su Dave Chermak, CPA di R&B Wagner, che deve risolverle. Sebbene si consulti con commercialisti esterni, Dave è l'unico dipendente a tempo pieno responsabile della conformità fiscale.

Perché Avalara?

Quando Dave è entrato in azienda nel 2014, Avalara AvaTax, Avalara Returns e Avalara CertCapture erano già in uso, anche se non erano stati completamente implementati o utilizzati. Dave voleva massimizzare l'efficacia della suite e scoprì che sfruttare al meglio le offerte di Avalara era sorprendentemente semplice. "L'implementazione è stata 10 volte più facile di quanto ci aspettassimo", ricorda.

"Quanto meno devo pensare all'imposta sulle vendite, tanto meglio."

  • — Dave Chermak
  • Responsabile contabile, CPA

Risultati

Presentazione semplificata delle dichiarazioni

 

Avalara Returns archivia automaticamente le dichiarazioni di R&B Wagner in ogni giurisdizione fiscale in cui deve l'imposta sulle vendite. R&B Wagner effettua un unico pagamento su un conto protetto per coprire l'importo totale delle imposte dovute, e Avalara si occupa di effettuare i singoli pagamenti.

 

Gestione semplificata dei documenti

 

Dave ha collaborato con il responsabile account Avalara dedicato di R&B Wagner per configurare CertCapture sui moduli di vendita online, in modo che i clienti potessero caricare i propri certificati di esenzione. "Il nuovo processo è fino al 40% più efficiente del precedente", afferma Dave.

 

Monitoraggio nexus affidabile 

 

R&B Wagner utilizza il servizio di monitoraggio del nexus di Avalara per contribuire a ridurre i rischi monitorando gli obblighi di nexus dell'azienda. Quando una vendita avviene in una giurisdizione in cui R&B Wagner non è registrata per riscuotere e versare l'imposta sulle vendite, la transazione viene segnalata e Avalara avvisa R&B Wagner. Se è richiesta la registrazione nella nuova giurisdizione, Dave ha la possibilità di occuparsene personalmente o di lasciare che se ne occupi Avalara.

 

L'automazione vince

 

Se Dave non avesse l'aiuto di Avalara, dovrebbe assumere una o due persone in più per gestire l'imposta sulle vendite. Attualmente, ha uno staff di tre persone che lavorano in altre aree e definisce Avalara il suo "quarto dipendente". Grazie ad Avalara, il lavoro quotidiano di Dave sull'imposta sulle vendite è minimo e può dedicare più tempo a trovare miglioramenti di processo per l'azienda e a semplificare le cose per gli altri suoi tre dipendenti. "Meno devo pensare all'imposta sulle vendite, meglio è", conclude Dave.

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