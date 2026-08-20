Con l'esplosione della popolarità del ciclismo durante la pandemia di COVID-19 e la riscoperta di questo sport da parte di nuovi appassionati, le vendite online di Rapha hanno registrato una forte crescita. I ricavi sul web sono aumentati e la base clienti è cresciuta. Rapha, come la maggior parte delle aziende, ha dovuto cambiare le proprie priorità e adattare la propria strategia per uscire dal periodo post-pandemico ancora più forte.
Inoltre, l'automazione della sales tax ha portato a una riduzione del carico di lavoro per il reparto finanziario di Rapha, che ha così trovato il tempo da dedicare ad altre aree prioritarie e alla crescita.
Rapha si affida ad AvaTax per applicare ai clienti l'aliquota corretta della sales tax e semplificare le attività di dichiarazione. Grazie ad AvaTax Returns, è possibile gestire un unico prospetto consolidato delle imposte dovute e inviare le dichiarazioni fiscali in tutte le giurisdizioni con un semplice clic.
L'automazione è stata una parte importante dello sviluppo digitale di Rapha, con vantaggi per tutta l'azienda. Dan Safe afferma: "Poiché una parte significativa delle nostre vendite avviene tramite il sito web, abbiamo riscontrato vantaggi particolari per i reparti tecnico, commerciale, finanziario e compliance, oltre che indirettamente per i reparti che si rapportano con i clienti, che hanno ricevuto meno richieste relative alla sales tax. Il mio consiglio a chiunque stia pensando di automatizzare la gestione della sales tax e della compliance è semplice: fatelo!