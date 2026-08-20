Rapha è stata fondata nel Regno Unito nel 2004 con l'obiettivo di realizzare "l'abbigliamento per il ciclismo migliore al mondo". Rapha non si limita a creare e vendere abbigliamento e accessori: sponsorizza anche importanti squadre ciclistiche a livello internazionale e utilizza contenuti digitali per avvicinare sempre più persone al ciclismo e far crescere questo sport. Gestisce 21 "clubhouse" per i membri del Rapha Cycling Club e i ciclisti in 11 paesi in Europa, Nord America e Asia.

Mentre i ciclismo conquistava sempre più appassionati in tutto il mondo, Rapha si è rapidamente espansa oltre i confini del Regno Unito. Oggi, tre quarti del suo fatturato proviene dall'Europa continentale, dagli Stati Uniti e dall'area Asia-Pacifico. Questo è in gran parte dovuto alle vendite online, che però creano una serie di complessi obblighi fiscali.

Come spiega Dan Safe, Responsabile Reporting Finanziario di gruppo: "L'automazione dell'imposta sulle vendite (sales tax) è stata una necessità assoluta per noi, perché riduce il carico di lavoro e la pressione associati ai processi manuali, alleggerendo il lavoro dei nostri team interni. L'automazione della sales tax ci dà la tranquillità e la fiducia che servono per espanderci in nuovi mercati".