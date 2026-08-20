Iniziare
Prizm dark blue background

Focus sul cliente

Rapha sceglie Avalara per semplificare la gestione della sales tax e crescere nei mercati globali

Avalara AvaTax accompagna la crescita internazionale di Rapha, permettendole di affrontare con sicurezza l'ingresso in nuovi mercati e nuovi canali commerciali. Il brand di abbigliamento e accessori per il ciclismo riesce così a rispondere più rapidamente alle esigenze dei propri clienti.

Per crescere all'estero è fondamentale automatizzare la gestione della sales tax.

Rapha è stata fondata nel Regno Unito nel 2004 con l'obiettivo di realizzare "l'abbigliamento per il ciclismo migliore al mondo". Rapha non si limita a creare e vendere abbigliamento e accessori: sponsorizza anche importanti squadre ciclistiche a livello internazionale e utilizza contenuti digitali per avvicinare sempre più persone al ciclismo e far crescere questo sport. Gestisce 21 "clubhouse" per i membri del Rapha Cycling Club e i ciclisti in 11 paesi in Europa, Nord America e Asia.

 

Mentre i ciclismo conquistava sempre più appassionati in tutto il mondo, Rapha si è rapidamente espansa oltre i confini del Regno Unito. Oggi, tre quarti del suo fatturato proviene dall'Europa continentale, dagli Stati Uniti e dall'area Asia-Pacifico. Questo è in gran parte dovuto alle vendite online, che però creano una serie di complessi obblighi fiscali.

 

Come spiega Dan Safe, Responsabile Reporting Finanziario di gruppo: "L'automazione dell'imposta sulle vendite (sales tax) è stata una necessità assoluta per noi, perché riduce il carico di lavoro e la pressione associati ai processi manuali, alleggerendo il lavoro dei nostri team interni. L'automazione della sales tax ci dà la tranquillità e la fiducia che servono per espanderci in nuovi mercati".

L'integrazione predefinita con SAP Hybris fa risparmiare tempo prezioso

Il team di Rapha ha scelto di collaborare con Avalara nel 2018 per automatizzare i calcoli della sales tax per la propria soluzione SAP Hybris Omni-channel Commerce Cloud. AvaTax offre un'integrazione certificata già pronta per SAP Hybris; inoltre il team di Rapha era alla ricerca di una soluzione globale con supporto nel Regno Unito.

 

Con AvaTax, Rapha poteva contare sul fatto che l'integrazione con SAP Hybris offrisse un'esperienza fiscale integrata direttamente nel software, in grado di calcolare e applicare automaticamente la sales tax corretta a ogni transazione. Senza il supporto di un partner esperto come Avalara, tenere sotto controllo tutte le aliquote fiscali a livello globale sarebbe stato un compito estremamente dispendioso in termini di tempo per Rapha.

 

Dan Safe continua: "Il panorama fiscale è complesso e in continua evoluzione, la conformità è spesso difficile da gestire per i rivenditori. Avere fiducia nell'automazione della sales tax significa poter accedere a nuovi mercati e canali commerciali e, in generale, essere più reattivi verso i clienti."

 

Questa reattività è fondamentale per un'azienda così orientata al cliente come Rapha. In tutta l'azienda, Rapha si concentra sulla costruzione del proprio brand e sull'offerta di un servizio eccellente per i clienti.

"Il mio consiglio a chiunque stia pensando di automatizzare la sales tax e la compliance è semplice: fatelo!"

  • — Dan Safe
  • Responsabile Finanziario di Gruppo presso Rapha

 

Una storia di successo durante il COVID-19

Con l'esplosione della popolarità del ciclismo durante la pandemia di COVID-19 e la riscoperta di questo sport da parte di nuovi appassionati, le vendite online di Rapha hanno registrato una forte crescita. I ricavi sul web sono aumentati e la base clienti è cresciuta. Rapha, come la maggior parte delle aziende, ha dovuto cambiare le proprie priorità e adattare la propria strategia per uscire dal periodo post-pandemico ancora più forte.

 

Inoltre, l'automazione della sales tax ha portato a una riduzione del carico di lavoro per il reparto finanziario di Rapha, che ha così trovato il tempo da dedicare ad altre aree prioritarie e alla crescita.

 

Rapha si affida ad AvaTax per applicare ai clienti l'aliquota corretta della sales tax e semplificare le attività di dichiarazione. Grazie ad AvaTax Returns, è possibile gestire un unico prospetto consolidato delle imposte dovute e inviare le dichiarazioni fiscali in tutte le giurisdizioni con un semplice clic.

 

L'automazione è stata una parte importante dello sviluppo digitale di Rapha, con vantaggi per tutta l'azienda. Dan Safe afferma: "Poiché una parte significativa delle nostre vendite avviene tramite il sito web, abbiamo riscontrato vantaggi particolari per i reparti tecnico, commerciale, finanziario e compliance, oltre che indirettamente per i reparti che si rapportano con i clienti, che hanno ricevuto meno richieste relative alla sales tax. Il mio consiglio a chiunque stia pensando di automatizzare la gestione della sales tax e della compliance è semplice: fatelo!

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali