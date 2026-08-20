Kathy LaMonica, Principal di Rea & Associates, è entrata in società quattro anni fa, quando lo studio aveva già 80 anni di attività. Da quando è entrata in azienda, la nostra crescita è accelerata. "È stato incredibile assistere a questa crescita", dice Kathy. “Parte della crescita si deve a delle acquisizioni, ma c'è anche una crescita organica e nuove linee di servizi specializzati."

Pochi giorni dopo l'inizio del mandato di Kathy, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso la storica sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. "Dalla sera alla mattina, molti clienti con una presenza fisica limitata in altri Stati si sono ritrovati un "nexus" fiscale", ricorda Kathy. “Improvvisamente, ci siamo trovati di fronte a nuove responsabilità di compliance. Dato che mi sono occupata di imposta sulle vendite (sales tax) e imposta sull'uso (use tax) per la maggior parte della mia carriera, sapevo che il flusso di lavoro manuale che ci aspettava non era sostenibile."

"Se volevamo davvero crescere," aggiunge, "avevamo bisogno di qualcosa che ci aiutasse a gestire le dichiarazioni che si sarebbero aggiunte in modo più efficiente e preciso."