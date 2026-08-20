Rea & Associates ha implementato Avalara Returns for Accountants quasi un anno fa e, in questo breve periodo, Kathy ha già riscontrato notevoli miglioramenti in termini di efficienza per il suo team.
Porta l'esempio di una dichiarazione fiscale in Texas con un numero elevatissimo di voci, che richiederebbe tre ore di lavoro manuale, ma "con Avalara servono solo 10 minuti".
Questo livello di efficienza si estende a tutte le attività dell'azienda. “In passato impiegavamo ben tre settimane per fare le dichiarazioni mensili,” spiega Kathy, “e all'epoca ne facevamo meno. Negli ultimi due anni, il numero delle dichiarazioni è aumentato del 42% all'anno. Ora sbrighiamo tutto in una settimana e mezzo."
Per il team di Kathy, l'utilizzo di Avalara significa avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulle relazioni con i clienti. "Per i nostri clienti vogliamo essere i consulenti di fiducia", afferma. “Il mio personale più esperto può dedicare più tempo a conoscere a fondo l'attività dei clienti e a diventare esperto nella consulenza, ad esempio per il "nexus" e le analisi di imponibilità fiscale, invece di presentare le dichiarazioni fiscali. Dato che in questo momento assumere personale è un vero problema nel nostro settore, è utile poter ampliare le competenze del nostro team. Ed è un bene anche per l'azienda, perché offriamo un valore aggiunto sul fronte della consulenza. Preferisco di gran lunga parlare con i miei clienti piuttosto che inviare le dichiarazioni, quindi è un vantaggio per tutti."
Anche i clienti dello studio stanno meglio, secondo Kathy. “Ora che non dobbiamo più svolgere tutto quel lavoro manuale, possiamo offrire il servizio ai nostri clienti a un prezzo migliore. E loro sono tranquilli, sapendo che le loro dichiarazioni sono gestite da persone che capiscono a fondo la loro attività."
Kathy è soddisfatta del livello di supporto ricevuto da Avalara. "Il personale di Avalara è semplicemente fantastico", afferma. "Ogni volta che abbiamo domande o abbiamo bisogno di incontrarli, sono molto disponibili. Con le altre soluzioni di certo non avevamo questo supporto.”