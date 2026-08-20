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Testimonianza del cliente

Rea & Associates ottimizza i processi e sviluppa nuove competenze per la crescita

Risultati

Crescita abilitata

Configurazione flessibile

Sistemi integrati

Risparmio sui costi

Panoramica dell'azienda

Fondata nel 1938, Rea & Associates, Inc. è una società di consulenza aziendale e contabile a 360 gradi che offre servizi di contabilità, fiscalità e revisione a clienti in tutto il paese.

 

Con un organico di circa 400 professionisti, Rea & Associates si posiziona tra le 100 maggiori società di servizi contabili negli Stati Uniti.

Problematiche fiscali

Kathy LaMonica, Principal di Rea & Associates, è entrata in società quattro anni fa, quando lo studio aveva già 80 anni di attività. Da quando è entrata in azienda, la nostra crescita è accelerata. "È stato incredibile assistere a questa crescita", dice Kathy. “Parte della crescita si deve a delle acquisizioni, ma c'è anche una crescita organica e nuove linee di servizi specializzati."

 

Pochi giorni dopo l'inizio del mandato di Kathy, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha emesso la storica sentenza South Dakota v. Wayfair, Inc. "Dalla sera alla mattina, molti clienti con una presenza fisica limitata in altri Stati si sono ritrovati un "nexus" fiscale", ricorda Kathy. “Improvvisamente, ci siamo trovati di fronte a nuove responsabilità di compliance. Dato che mi sono occupata di imposta sulle vendite (sales tax) e imposta sull'uso (use tax) per la maggior parte della mia carriera, sapevo che il flusso di lavoro manuale che ci aspettava non era sostenibile."

 

"Se volevamo davvero crescere," aggiunge, "avevamo bisogno di qualcosa che ci aiutasse a gestire le dichiarazioni che si sarebbero aggiunte in modo più efficiente e preciso."

Perché scegliere Avalara?

Inizialmente, Rea & Associates ha implementato la soluzione di un concorrente di Avalara. Kathy ha subito capito che era la soluzione sbagliata per la sua azienda. "Ci abbiamo provato per circa nove mesi, ma non ci piacevano i risultati", ricorda Kathy. "Per me era davvero importante mantenere il controllo e occuparci delle dichiarazioni autonomamente, non volevo esternalizzare."

 

Utilizzando la stessa tecnologia che Avalara utilizza per presentare milioni di dichiarazioni di sales tax ogni anno, Avalara Returns for Accountants è pensato per gli studi contabili. La soluzione offre visibilità sullo stato dei processi per più clienti e automatizza la trasmissione delle dichiarazione in base alle esigenze dell'azienda.

 

Con Avalara Returns for Accountants, Rea & Associates può continuare a crescere riducendo il rischio associato alla compliance fiscale per sé e per i propri clienti. "Avalara è stata in grado di gestire i nostri volumi crescenti e ci ha offerto il supporto di cui avevamo bisogno, ma che il software concorrente non ci dava", afferma Kathy. "Era la scelta più logica."

“Avalara è stata in grado di gestire i nostri volumi crescenti e ci ha offerto il supporto di cui avevamo bisogno, ma che il software concorrente non ci dava."

  • — Kathy LaMonica
  • Principal, Imposte statali e locali

 

Risultati

Rea & Associates ha implementato Avalara Returns for Accountants quasi un anno fa e, in questo breve periodo, Kathy ha già riscontrato notevoli miglioramenti in termini di efficienza per il suo team.

 

Porta l'esempio di una dichiarazione fiscale in Texas con un numero elevatissimo di voci, che richiederebbe tre ore di lavoro manuale, ma "con Avalara servono solo 10 minuti".

 

Questo livello di efficienza si estende a tutte le attività dell'azienda. “In passato impiegavamo ben tre settimane per fare le dichiarazioni mensili,” spiega Kathy, “e all'epoca ne facevamo meno. Negli ultimi due anni, il numero delle dichiarazioni è aumentato del 42% all'anno. Ora sbrighiamo tutto in una settimana e mezzo."

 

Per il team di Kathy, l'utilizzo di Avalara significa avere più tempo a disposizione per concentrarsi sulle relazioni con i clienti. "Per i nostri clienti vogliamo essere i consulenti di fiducia", afferma. “Il mio personale più esperto può dedicare più tempo a conoscere a fondo l'attività dei clienti e a diventare esperto nella consulenza, ad esempio per il "nexus" e le analisi di imponibilità fiscale, invece di presentare le dichiarazioni fiscali. Dato che in questo momento assumere personale è un vero problema nel nostro settore, è utile poter ampliare le competenze del nostro team. Ed è un bene anche per l'azienda, perché offriamo un valore aggiunto sul fronte della consulenza. Preferisco di gran lunga parlare con i miei clienti piuttosto che inviare le dichiarazioni, quindi è un vantaggio per tutti."

 

Anche i clienti dello studio stanno meglio, secondo Kathy. “Ora che non dobbiamo più svolgere tutto quel lavoro manuale, possiamo offrire il servizio ai nostri clienti a un prezzo migliore. E loro sono tranquilli, sapendo che le loro dichiarazioni sono gestite da persone che capiscono a fondo la loro attività."

 

Kathy è soddisfatta del livello di supporto ricevuto da Avalara. "Il personale di Avalara è semplicemente fantastico", afferma. "Ogni volta che abbiamo domande o abbiamo bisogno di incontrarli, sono molto disponibili. Con le altre soluzioni di certo non avevamo questo supporto.”

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