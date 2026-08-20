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Testimonianza del cliente

RubinBrown semplifica la gestione dei moduli 1099

La società di servizi contabili e consulenza sceglie Avalara come partner per fornire ai clienti soluzioni adeguate ai cambiamenti normativi

Risultati

Rischio ridotto

Maggiore conformità

Relazioni rafforzate

Profilo dell'azienda

RubinBrown è una delle principali società di servizi contabili e consulenza professionale negli Stati Uniti e un membro indipendente di Baker Tilly International, la nona maggiore rete mondiale di servizi contabili e consulenza aziendale. Con quasi 1.000 dipendenti, le unità operative di RubinBrown offrono servizi di Assurance, Business Advisory, Entrepreneurial, Tax e RubinBrown Advisors. Lo studio ha sette sedi negli Stati Uniti.

Problematiche fiscali

Per la maggior parte delle persone, "periodo fiscale" fa pensare ai modelli 1040 e alle scadenze di aprile. Ma per le aziende e per gli studi fiscali e contabili che le assistono il periodo inizia molto prima. Una data chiave è il 31 gennaio, la scadenza entro cui i datori di lavoro devono fornire i moduli 1099 ai collaboratori e agli altri lavoratori non dipendenti. Devono anche comunicare le informazioni alle autorità e alle agenzie come l'IRS, naturalmente.

 

Già questo è un compito impegnativo, ma per di più in campo fiscale le regole sembrano cambiare continuamente. Il continuo cambiamento delle normative sta aumentando la complessità per aziende di ogni dimensione, dal numero complessivo di moduli 1099 da presentare fino al processo stesso di compilazione e invio.

 

Secondo Lynnae Robinson, Commercialista e responsabile dell'Entrepreneurial Services Group di RubinBrown, la società ha seguito attentamente questi cambiamenti e ha collaborato in modo proattivo con i propri clienti per la loro compliance fiscale. Ma per molte piccole aziende che hanno finora gestito l'intero processo manualmente, potrebbero esserci sorprese poco piacevoli all'orizzonte.

 

Per gli studi contabili, questa sfida può trasformarsi in un'opportunità: un modo per affiancare i clienti, formarli e consolidare una relazione più stretta in qualità di consulenti di fiducia. "Molte delle nostre piccole aziende clienti a conduzione familiare si sono sentite più a loro agio a fare le cose in modo più manuale", afferma Lynnae. "Quindi, abbiamo dovuto educarli e consigliare loro di adottare un nuovo sistema, e li abbiamo informati che possiamo aiutarli a migliorare la conformità fiscale."

 

Al centro di questo nuovo approccio c'è la piattaforma automatizzata di Avalara per la conformità ai moduli 1099 e W-9, che RubinBrown mette a disposizione dei clienti durante il periodo delle dichiarazioni fiscali e tutto l'anno.

 

 

Perché scegliere Avalara?

Da sempre leader nell'automazione fiscale, Avalara offre soluzioni complete per la compliance che aiutano gli studi a gestire questi e altri processi per conto dei clienti, aumentando la precisione, riducendo la necessità di inserimento manuale dei dati e limitando i rischi. E quando si tratta di moduli 1099, il rischio è significativo: le sanzioni possono arrivare a più di 300 dollari per ogni modulo, se la scadenza non viene rispettata.

 

RubinBrown ha implementato Avalara 1099 & W-9 per offrire un servizio efficiente e scalabile a migliaia di clienti, semplificando la gestione della conformità fiscale e gli adempimenti di rendicontazione per i moduli 1099, W-9, 1095 e W-2. Il servizio cloud di Avalara è anche basato sul volume, il che significa che aziende di qualsiasi dimensione possono sfruttare i più recenti progressi dell'automazione tecnologica.

 

La soluzione ottimizza i processi in ogni fase, dalla gestione delle informazioni di fornitori e liberi professionisti alla conservazione dei documenti e persino al controllo degli errori. E al momento di presentare la dichiarazione, la trasmissione digitale di Avalara è automatica per l'IRS e gli Stati che la richiedono; le copie dei modelli 1099 vengono anche inviate ai destinatari.

 

"Avevamo bisogno di una piattaforma coerente, accessibile ai team dei diversi uffici che lavorano sugli stessi clienti", spiega Lynnae. “Avalara è stata in grado di fornirci questa piattaforma unica, in linea con il nostro concetto di ‘studio unico’, e ci ha permesso di servire i nostri clienti in modo più efficace."

 

"Avevamo bisogno di una piattaforma coerente, accessibile a team di uffici diversi che lavorassero sugli stessi clienti. Avalara è stata in grado di fornirci questa piattaforma unica, in linea con il nostro concetto di ‘studio unico’, e ci ha permesso di servire i nostri clienti in modo più efficace."

  • — Lynnae Robinson, CPA
  • RubinBrown

 

Risultati

RubinBrown utilizza Avalara 1099 da tre anni e questo ha avuto un impatto significativo sulle capacità operative e sull'efficienza del team. "Dato che la nostra azienda è cresciuta in varie aree degli Stati Uniti, i sistemi utilizzati erano i più dsparati, in alcuni uffici persino manuali, e comunque nessuno su web", afferma Lynnae. Ora, la soluzione integrata di Avalara aiuta RubinBrown a servire più facilmente diversi tipi di clienti.

 

Per i clienti che si affidano a RubinBrown per i servizi contabili o CFO, lo studio ha già accesso ai dati di vendita e pagamento fornitori e li trasferisce direttamente nel sistema 1099 di Avalara. Anche se i clienti devono fornire le informazioni, Avalara rende il processo semplice. "La piattaforma Avalara offre utilissimi modelli facili da usare, in cui i clienti possono inserire le informazioni in un formato specifico, importabile e con processi di controllo già implementati", aggiunge Lynnae. "E di solito il loro sistema di contabilità fornitori può generare un report che può essere letto e importato.”

 

Qual è il vantaggio più tangibile? Oltre ai vantaggi in termini di tempo risparmiato, minori rischi e migliore assistenza ai clienti, è probabile che siano diminuiti anche i piccoli inconvenienti legati alla gestione della carta: ogni gennaio il team di Lynnae non deve più stampare e imbustare i moduli 1099 da inviare ai destinatari.

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