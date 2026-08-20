Per la maggior parte delle persone, "periodo fiscale" fa pensare ai modelli 1040 e alle scadenze di aprile. Ma per le aziende e per gli studi fiscali e contabili che le assistono il periodo inizia molto prima. Una data chiave è il 31 gennaio, la scadenza entro cui i datori di lavoro devono fornire i moduli 1099 ai collaboratori e agli altri lavoratori non dipendenti. Devono anche comunicare le informazioni alle autorità e alle agenzie come l'IRS, naturalmente.

Già questo è un compito impegnativo, ma per di più in campo fiscale le regole sembrano cambiare continuamente. Il continuo cambiamento delle normative sta aumentando la complessità per aziende di ogni dimensione, dal numero complessivo di moduli 1099 da presentare fino al processo stesso di compilazione e invio.

Secondo Lynnae Robinson, Commercialista e responsabile dell'Entrepreneurial Services Group di RubinBrown, la società ha seguito attentamente questi cambiamenti e ha collaborato in modo proattivo con i propri clienti per la loro compliance fiscale. Ma per molte piccole aziende che hanno finora gestito l'intero processo manualmente, potrebbero esserci sorprese poco piacevoli all'orizzonte.

Per gli studi contabili, questa sfida può trasformarsi in un'opportunità: un modo per affiancare i clienti, formarli e consolidare una relazione più stretta in qualità di consulenti di fiducia. "Molte delle nostre piccole aziende clienti a conduzione familiare si sono sentite più a loro agio a fare le cose in modo più manuale", afferma Lynnae. "Quindi, abbiamo dovuto educarli e consigliare loro di adottare un nuovo sistema, e li abbiamo informati che possiamo aiutarli a migliorare la conformità fiscale."

Al centro di questo nuovo approccio c'è la piattaforma automatizzata di Avalara per la conformità ai moduli 1099 e W-9, che RubinBrown mette a disposizione dei clienti durante il periodo delle dichiarazioni fiscali e tutto l'anno.