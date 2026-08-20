Sandpiper Management è una società di gestione di case vacanza con sede a Seabrook Island, Carolina del Sud. Nel 2021, Tony Napolitano e sua moglie hanno rilevato l'azienda insieme a un familiare, con l'obiettivo di farla crescere. Da tradizionale impresa di gestione immobiliare e pulizie, l'azienda è cresciuta fino a diventare un fornitore di servizi completi per gli affitti a breve termine, assicurando ai proprietari un'ospitalità di livello professionale e la tranquillità di una gestione affidabile.

"Abbiamo deciso di puntare tutto sugli affitti", dice Tony. "Abbiamo eliminato completamente il ramo della gestione immobiliare e ci siamo concentrati sullo sviluppo di un'autentica attività nel settore delle case vacanza."

In qualità di CFO di Sandpiper, Tony gestisce la parte di contabilità e finanza e, quando ha visto che i requisiti fiscali aumentavano, si è rivolto ad Avalara. "Non appena l'attività ha iniziato a espandersi, abbiamo capito di aver bisogno di una soluzione più efficace per gestire la compliance fiscale", spiega. "È stato allora che abbiamo adottato Streamline e Avalara."