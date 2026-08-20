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Testimonianza del cliente

Sandpiper cresce più velocemente con MyLodgeTax Pro + Streamline VRS

La società di gestione di case vacanza ottimizza l'efficienza automatizzando la compliance fiscale e gli obblighi dichiarativi

Risultati

Meno tempo per le dichiarazioni mensili

Meno lavoro manuale

Maggiore precisione

Progettato per crescere

Profilo dell'azienda

Sandpiper Management è una società di gestione di case vacanza con sede a Seabrook Island, Carolina del Sud. Nel 2021, Tony Napolitano e sua moglie hanno rilevato l'azienda insieme a un familiare, con l'obiettivo di farla crescere. Da tradizionale impresa di gestione immobiliare e pulizie, l'azienda è cresciuta fino a diventare un fornitore di servizi completi per gli affitti a breve termine, assicurando ai proprietari un'ospitalità di livello professionale e la tranquillità di una gestione affidabile.

 

"Abbiamo deciso di puntare tutto sugli affitti", dice Tony. "Abbiamo eliminato completamente il ramo della gestione immobiliare e ci siamo concentrati sullo sviluppo di un'autentica attività nel settore delle case vacanza."

 

In qualità di CFO di Sandpiper, Tony gestisce la parte di contabilità e finanza e, quando ha visto che i requisiti fiscali aumentavano, si è rivolto ad Avalara. "Non appena l'attività ha iniziato a espandersi, abbiamo capito di aver bisogno di una soluzione più efficace per gestire la compliance fiscale", spiega. "È stato allora che abbiamo adottato Streamline e Avalara."

Problematiche fiscali

Prima di collaborare con Avalara, Tony gestiva la conformità fiscale manualmente, un processo che richiedeva tempo ed era soggetto a errori. "Ogni mese controllavo ogni prenotazione, calcolavo le imposte locali, della contea e dello Stato e inviavo le dichiarazioni per conto di ogni proprietario", spiega. "In Carolina del Sud, alcune giurisdizioni fiscali richiedono ancora l'invio di moduli cartacei. Sembrava di essere negli anni '60.

 

Il numero sempre crescente di immobili in affitto da gestire non ha fatto che ingigantire il problema. La gestione di 60 immobili in giurisdizioni fiscali diverse significava tenere monitorate le aliquote fiscali, le scadenze di presentazione e le regole per il versamento in costante cambiamento, spesso diverse per la città o la contea.

 

A complicare ulteriormente la situazione c'erano le politiche fiscali in evoluzione dei marketplace come Airbnb e Vrbo.

 

"Un mese presentano la dichiarazione delle imposte statali, quello dopo non presentano quelle locali o della contea. È un cambiamento continuo", dice Tony. "Stare al passo con tutti gli adempimenti stava diventando un lavoro a tempo pieno e io di lavoro ne avevo già uno."

 

La gestione manuale di queste variabili creava rischi e limitava la capacità di Sandpiper di espandersi. A Tony serviva un modo per alleggerire il peso della compliance fiscale, in modo da potersi concentrare sulla crescita del business.

Perché scegliere Avalara?

Con la transizione di Sandpiper verso un'attività dedicata agli affitti a breve termine, la necessità di automatizzare la conformità fiscale è diventata sempre più urgente. Tony ha valutato Avalara MyLodgeTax Pro e ha subito capito che avrebbe potuto ridurre la complessità delle incombenze e fargli risparmiare tempo, da dedicare alla crescita aziendale.

 

"L'offerta di Avalara si è fatta subito notare", afferma Tony. "Fin dall'inizio, era chiaro che la soluzione era stata progettata appositamente per le attività di affitto a breve termine come la nostra. Non cercavo uno strumento universale, avevo bisogno di qualcosa che affrontasse proprio le nostre problematiche fiscali."

 

Sebbene Sandpiper utilizzasse già Streamline per la gestione degli immobili, la decisione di scegliere Avalara non era solo per l'integrazione. "Abbiamo scelto Avalara per le sue funzionalità e il supporto offerto, ancor prima che per l'integrazione con Streamline. Una volta che l'integrazione è diventata disponibile, ha reso tutto molto più semplice."

 

Tony ha apprezzato anche la capacità di Avalara di farsi carico dell'intero processo di gestione fiscale. "La cosa che ho apprezzato di più è stato sapere che non avrei dovuto gestire le dichiarazioni da solo. Significava meno stress, meno errori e più tempo per far crescere l'attività.

 

"Avalara ci ha fatto risparmiare migliaia di ore di lavoro e ci ha tolto di dosso lo stress della compliance fiscale."

  • — Tony Napolitano,
  • CFO, Sandpiper Management

 

Risultati

Per la compliance fiscale della sua azienda in crescita, Sandpiper, Tony si affida ad Avalara MyLodgeTax Pro. Con un portafoglio che ha ormai superato i 60 immobili, la combinazione di Avalara e Streamline ha eliminato le attività fiscali manuali, rendendo la presentazione mensile delle dichiarazioni quasi completamente automatica. "Mi limito a controllare le prenotazioni, premo un pulsante e Avalara fa il resto", afferma.

 

Prima di Avalara, Tony gestiva tutte le dichiarazioni manualmente, un processo che ora richiederebbe un'intera giornata ogni mese. Stima che Avalara abbia fatto risparmiare all'azienda oltre 2.000 ore all'anno, un tempo che ha reinvestito nella crescita e nel servizio clienti senza dover assumere altro personale.

 

"Non si tratta solo di risparmiare tempo", spiega. "Si tratta di ridurre lo stress della gestione della compliance fiscale e di recuperare ore, che ora posso dedicare all'attività o alla mia famiglia."

 

Tony considera Avalara un partner fidato e una leva competitiva. "Se operi nel settore degli affitti brevi e stai cercando di far crescere la tua attività, ma gestisci ancora le tasse manualmente, ti direi che sei pazzo. Ogni minuto del tuo tempo sarà prezioso per far crescere l'azienda. Affida ad Avalara la gestione di questi adempimenti.

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