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Testimonianza del cliente

Senergy dice basta al problema cronico della use tax

Risultati

Risparmio sui costi

Processi migliorati

Competenza fiscale

Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Con sede a Irving, Texas, Senergy Medical Group distributore del dispositivo BioModulator del Dr. Tennant, fornisce dispositivi per uso domestico e prodotti nutrizionali per aiutare i pazienti a gestire il dolore cronico e la salute cellulare. L'azienda commercializza i propri prodotti attraverso eventi in presenza e il proprio sito e-commerce.

Problematiche fiscali

L'imposta sull'uso (use tax) a carico del consumatore è dovuta dall'acquirente quando l'imposta sulle vendite (sales tax) non viene versata per intero dal venditore. A differenza della sales tax, la use tax può essere attivata dopo una transazione, in base a come e dove i prodotti vengono utilizzati dall'acquirente.

 

Senergy gestiva internamente il controllo e il pagamento della use tax, ma ha scoperto molto presto che il compito era laborioso e soggetto a errori. Complice la complessità di alcuni processi di acquisto e la convinzione che il pagamento dell'imposta sulle fatture dei fornitori fosse sufficiente, Senergy ha scoperto di non aver determinato correttamente la use tax dovuta.

 

"Purtroppo, abbiamo avuto una verifica fiscale", dice Linda Taylor, Responsabile Finanziario dell'azienda. "Hanno scoperto diverse migliaia di dollari di use tax dovuta che non avevamo calcolato correttamente."

Perché scegliere Avalara

Già utente di Avalara AvaTax e Avalara Returns, Linda sapeva che l'automazione avrebbe offerto un approccio più semplice e intelligente rispetto all'uso di complessi fogli di calcolo o allo sviluppo di costose soluzioni personalizzate.

 

"Quando mi hanno assunta, ho chiarito che non mi occupo di tasse", ride. "Non è proprio la mia area di competenza. Il motivo per cui ho contattato Avalara era per evitare di ricadere in quel "buco nero" della use tax."

 

La verifica manuale delle aliquote fiscali su ogni fattura in entrata può essere complessa, ma Avalara Consumer Use controlla le aliquote in base alla giurisdizione fiscale, all'imponibilità del prodotto e a eventuali regole speciali che potrebbero influire sulla vendita.

"Nel complesso, trovo che AvaTax, Avalara Returns e ora Avalara Consumer Use siano prodotti eccellenti."

  • — Linda Taylor
  • Responsabile Finanziario

 

Risultati

Linda scopre che Avalara Consumer Use previene potenziali problemi in diversi modi. "Porta alla luce problemi che non avrei mai pensato di dover affrontare", riferisce. "I nostri fornitori hanno applicato la sales tax, quindi siamo a posto", mi dicevo. Intercetta anche transazioni di fornitori in altri Stati che potrebbero non avere un "nexus" in Texas, e che quindi non addebitano imposte."

 

Per quanto riguarda le verifiche fiscali, Linda è fiduciosa che Senergy sia pronta. "Sappiamo che dopo una verifica fiscale è probabile che tornino a fare altri controlli", dice. Ora siamo preparati, perché possiamo dimostrare che stiamo facendo tutto il possibile in buona fede per gestire correttamente la use tax. Tutte le nostre ricevute sono archiviate nel sistema, così in un attimo possiamo recuperarle senza dover fare lunghe ricerche.

 

Linda ha anche riscontrato altri vantaggi nell'utilizzo di Avalara Consumer Use. "Abbiamo ordinato su internet degli articoli da imputare al costo del venduto e ci siamo resi conto che, senza rendersene conto, chi aveva effettuato l'ordine aveva già versato la sales tax", spiega. “Quando ricevo una fattura non sempre so come procedere, ma grazie ad Avalara Consumer Use posso esaminarla attentamente e capire in quali casi dobbiamo presentare il nostro certificato di esenzione dalla sales tax. Così, d'ora in poi, possiamo evitare di pagare la sales tax su quell'articolo specifico."

 

“Sono rimasta proprio contenta quando Avalara ha introdotto questo prodotto", conclude Linda. "Mi stavo tormentando cercando di capire come avrei risolto questo problema, e non riuscivo a venirne a capo. Sapevo di aver bisogno di un aiuto esperto, ma non mi sarei mai sognata che Avalara potesse intervenire e occuparsene direttamente. Ero sbalordita e apprezzo moltissimo questa soluzione."

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