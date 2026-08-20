Linda scopre che Avalara Consumer Use previene potenziali problemi in diversi modi. "Porta alla luce problemi che non avrei mai pensato di dover affrontare", riferisce. "I nostri fornitori hanno applicato la sales tax, quindi siamo a posto", mi dicevo. Intercetta anche transazioni di fornitori in altri Stati che potrebbero non avere un "nexus" in Texas, e che quindi non addebitano imposte."

Per quanto riguarda le verifiche fiscali, Linda è fiduciosa che Senergy sia pronta. "Sappiamo che dopo una verifica fiscale è probabile che tornino a fare altri controlli", dice. Ora siamo preparati, perché possiamo dimostrare che stiamo facendo tutto il possibile in buona fede per gestire correttamente la use tax. Tutte le nostre ricevute sono archiviate nel sistema, così in un attimo possiamo recuperarle senza dover fare lunghe ricerche.

Linda ha anche riscontrato altri vantaggi nell'utilizzo di Avalara Consumer Use. "Abbiamo ordinato su internet degli articoli da imputare al costo del venduto e ci siamo resi conto che, senza rendersene conto, chi aveva effettuato l'ordine aveva già versato la sales tax", spiega. “Quando ricevo una fattura non sempre so come procedere, ma grazie ad Avalara Consumer Use posso esaminarla attentamente e capire in quali casi dobbiamo presentare il nostro certificato di esenzione dalla sales tax. Così, d'ora in poi, possiamo evitare di pagare la sales tax su quell'articolo specifico."

“Sono rimasta proprio contenta quando Avalara ha introdotto questo prodotto", conclude Linda. "Mi stavo tormentando cercando di capire come avrei risolto questo problema, e non riuscivo a venirne a capo. Sapevo di aver bisogno di un aiuto esperto, ma non mi sarei mai sognata che Avalara potesse intervenire e occuparsene direttamente. Ero sbalordita e apprezzo moltissimo questa soluzione."