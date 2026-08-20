Set Solutions ha cominciato a usare Avalara in un solo Stato e nel primo anno è arrivata a quattordici. Quattro anni dopo, l'azienda presenta dichiarazioni fiscali in 27 Stati. “Utilizziamo AvaTax per i calcoli in tempo reale di preventivi e fatture, insieme ad Avalara Returns per la dichiarazione e il versamento della sales tax", dice Missy. "Usiamo anche Avalara Exemption Certificate Management, Avalara Tax Research e Avalara Professional Services."
"Lavorando con Avalara e Sage, Set Solutions ha risparmiato più di 300.000 dollari all'anno e 30 ore alla settimana nelle attività di conformità fiscale, tempo e risorse preziosi che impattano notevolmente sulle nostre attività in forte crescita", afferma Missy.
Quando arrivano gli ispettori fiscali, Missy e il suo team possono stare tranquilli. "Avevo affrontato una verifica fiscale sulla sales tax in Texas che ci ha tenuti in ballo per quasi un anno", ricorda. "Con Avalara, ho tutte le informazioni e il backup a portata di mano. È un enorme risparmio di tempo ed energia, e ti dà tranquillità.
Set Solutions collabora con molte organizzazioni esenti dal pagamento della sales tax. Con Avalara Exemption Certificate Management, Missy non deve preoccuparsi di tenere monitorati i certificati di esenzione e le relative date di scadenza. "Avalara tiene tutto sotto controllo", afferma.
Con Avalara Returns, la dichiarazione in 27 Stati non rappresenta un onere eccessivo per il team di Missy. "Avalara si fa carico di tutte le dichiarazioni e dei versamenti per nostro conto", afferma. "Ci affidiamo ad Avalara anche per sapere quando dobbiamo registrarci in un nuovo Stato. Ci dice quando stiamo per superare la soglia del "nexus", quindi Avalara ci aiuta a registrarci in quello Stato, con la certezza che è tutto configurato correttamente."
Per quanto Missy apprezzi il risparmio di tempo e denaro, è la partnership che apprezza sopra ogni altra cosa. "Lavorare con Avalara è stato perfetto", afferma. Ci affidiamo alla loro competenza in molti ambiti. Ad esempio, usiamo Avalara Tax Research per verificare l'imponibilità di un prodotto nelle diverse giurisdizioni fiscali. Poter contare sulla loro competenza ci fa risparmiare così tanto tempo, che non so come potremmo fare senza."
"Lavorare con Avalara, insieme a QuoteWerks e Sage Intacct, mi ha restituito tempo per la famiglia e la tranquillità per godermelo", conclude. "Quando sono con la mia famiglia, ora sono presente al 100%".