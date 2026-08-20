L'imposta sulle vendite (sales tax) sui servizi SaaS è particolarmente complicata da gestire. Il trattamento fiscale del SaaS varia da uno Stato all'altro e le aziende sono responsabili di gestirlo correttamente. A complicare ulteriormente le cose, Set Solutions crea i preventivi su QuoteWerks, dove sono presenti non solo i suoi prodotti e servizi, ma anche quelli di altri produttori e distributori. Molti dei clienti dell'azienda hanno più sedi in diverse giurisdizioni fiscali e i preventivi devono riflettere la corretta imponibilità di ogni voce.

Quando Set Solutions riscuoteva le imposte solo nel suo Stato d'origine, il Texas, questi livelli di complessità erano gestibili per il team di Missy. Poi è arrivata la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota v. Wayfair, Inc., che ha annullato il principio consolidato della presenza fisica e ha permesso agli Stati di adottare regole di "nexus" economico per le aziende che vendono prodotti e servizi anche nelle giurisdizioni fiscali in cui non hanno una presenza fisica.

"Sapevamo che avremmo dovuto riscuotere e versare le imposte in diversi Stati, solo che non sapevamo in quanti", ricorda Missy. "Siamo un piccolo team, quindi la decisione Wayfair ci ha spinti a cercare una soluzione automatizzata per la gestione della sales tax."