Con l'espansione delle proprie attività a livello globale, Snowflake si è trovata ad affrontare importanti sfide legate al precedente fornitore di servizi per la compliance fiscale. Le imprecisioni nella verifica degli indirizzi e altre inefficienze comportavano un elevato tasso di errori del sistema. Il team di fatturazione di Snowflake doveva dedicare molto tempo alla correzione di questi errori. Ricardo Rodriguez, Responsabile Senior Imposte Indirette presso Snowflake, spiega: "Ci siamo resi conto che il nostro team di fatturazione stava gestendo il motore fiscale e svolgeva attività di ricerca e mappatura, attività ben al di fuori delle loro competenze principali." Questa sovrapposizione di responsabilità nel controllo e nella correzione degli errori generava rischi di conformità e inefficienze, rendendo necessario un cambiamento.

Con la crescita delle operazioni dell'azienda a livello internazionale, la configurazione esistente non permetteva di gestire la complessità delle normative fiscali nelle diverse giurisdizioni fiscali. Snowflake ha riconosciuto la necessità urgente di dotarsi di una soluzione fiscale più solida, snella e scalabile che avrebbe fatto risparmiare tempo, evitato colli di bottiglia e mantenuto la conformità agli obblighi fiscali.