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Testimonianza del cliente

Snowflake ottimizza la gestione fiscale globale con Avalara

Risultati

Migliore conformità

Migliore efficienza

Costi ridotti

Profilo dell'azienda

La soluzione Data Cloud di Snowflake Inc. permette alle aziende di unificare i dati archiviati in silos, condividere i dati in modo sicuro e abilitare applicazioni basate sui dati, per un'ampia gamma di carichi di lavoro AI/ML e analitici. Ovunque risiedano i dati o gli utenti, Snowflake offre un'esperienza unica, estesa a più cloud e aree geografiche.

Problematiche fiscali

Con l'espansione delle proprie attività a livello globale, Snowflake si è trovata ad affrontare importanti sfide legate al precedente fornitore di servizi per la compliance fiscale. Le imprecisioni nella verifica degli indirizzi e altre inefficienze comportavano un elevato tasso di errori del sistema. Il team di fatturazione di Snowflake doveva dedicare molto tempo alla correzione di questi errori. Ricardo Rodriguez, Responsabile Senior Imposte Indirette presso Snowflake, spiega: "Ci siamo resi conto che il nostro team di fatturazione stava gestendo il motore fiscale e svolgeva attività di ricerca e mappatura, attività ben al di fuori delle loro competenze principali." Questa sovrapposizione di responsabilità nel controllo e nella correzione degli errori generava rischi di conformità e inefficienze, rendendo necessario un cambiamento.

 

Con la crescita delle operazioni dell'azienda a livello internazionale, la configurazione esistente non permetteva di gestire la complessità delle normative fiscali nelle diverse giurisdizioni fiscali. Snowflake ha riconosciuto la necessità urgente di dotarsi di una soluzione fiscale più solida, snella e scalabile che avrebbe fatto risparmiare tempo, evitato colli di bottiglia e mantenuto la conformità agli obblighi fiscali.

Perché scegliere Avalara

Snowflake si è rivolta ad Avalara per avere risposte. Riaan du Preez, Responsabile dei sistemi finanziari, afferma: "Cercavamo una soluzione] che supportasse i servizi software fiscali sviluppati internamente da Snowflake, che non richiedesse lo sviluppo di personalizzazioni, né una gestione complessa di regole o eccezioni."

 

Sottolineando l'integrazione tecnica con i loro sistemi back-office esistenti, Riaan osserva: "Utilizzando Workday Tax Framework, Avalara ha sviluppato un'integrazione in tempo reale (con il connettore v5) che supporta sia i beni che i servizi." Questo migliora la precisione dei calcoli fiscali, aumentando l'efficienza operativa.

 

La partnership con Avalara rafforza le relazioni con i clienti di Snowflake aumentando la fiducia e la soddisfazione attraverso una gestione fiscale affidabile e accurata, essenziale per la crescita aziendale.

"Avalara ci ha permesso di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati".

  • — Ricardo Rodriguez
  • Responsabile Imposte Indirette

 

Risultati

L'integrazione con Avalara ha permesso di ottimizzare i processi di Snowflake automatizzando i calcoli fiscali e aggiornando le fatture in tempo reale, migliorando l'efficienza e la conformità nelle diverse giurisdizioni fiscali. Questa automazione sostiene la crescita di Snowflake senza aggiungere rischi.

 

Ricardo aggiunge: "Avalara ci ha permesso di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che il nostro team dedica alla gestione dei flussi di dati." Snowflake, che inizialmente aveva previsto un anno per l'implementazione, è rimasta soddisfatta nel vedere il progetto completato in appena sei mesi. Subito dopo, hanno implementato l'integrazione in tre paesi molto prima del previsto.

 

Avalara ha rafforzato le relazioni con i clienti di Snowflake, grazie a una gestione fiscale precisa e affidabile completa di strumenti per la rendicontazione e la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Grazie ai dati analitici dettagliati sulle performance fiscali e sulla compliance, Snowflake è in grado di prendere decisioni informate. I notevoli miglioramenti nell'efficienza dei processi, nell'accuratezza delle attività di compliance e nella soddisfazione degli utenti sottolineano il valore delle soluzioni di Avalara nella gestione di requisiti fiscali complessi per aziende globali come Snowflake.

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