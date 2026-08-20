Le startup che hanno (o cercano di ottenere) finanziamenti da fonti esterne hanno in genere requisiti di rendicontazione più stringenti rispetto alle aziende a conduzione familiare o alle società di persone, requisiti che sono spesso dettati da investitori, istituzioni finanziarie e/o autorità di regolamentazione. Questo è quasi sempre il motivo per cui queste aziende si rivolgono a società come Stage 1 per le funzioni aziendali critiche come la contabilità, i servizi di CFO e la compliance fiscale.

Sempre più spesso, nel supporto rientra anche la conformità fiscale alle normative locali e dello Stato. A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso S. Dakota vs. Wayfair, i singoli Stati USA hanno iniziato a promulgare leggi sul "nexus" economico che impongono alle aziende di riscuotere e versare la sales tax e la use tax (imposta sull'uso) in base alla loro attività economica in una data giurisdizione fiscale. Questo aumenta gli obblighi fiscali di molte imprese, in particolare quelle che vendono online.

La necessità di gestire un panorama fiscale che, solo negli Stati Uniti, conta oltre 12.000 giurisdizioni per la sales tax e la use tax, unita all'esigenza di limitare il rischio di sanzioni e di semplificare gli adempimenti fiscali, ha spinto un numero sempre maggiore di startup ad affidarsi a società come Stage 1.

L'azienda offre ai suoi clienti due opzioni principali per quanto riguarda la sales tax e la use tax: per le startup con personale interno in grado di gestire la conformità fiscale, Stage 1 svolge un ruolo di consulenza e indirizza il cliente direttamente ad Avalara per soluzioni di automazione.

Per i clienti che desiderano esternalizzare completamente il processo di conformità, invece, Stage 1 gestirà tutto utilizzando Avalara Managed Returns for Accountants. Questo premette ai clienti di essere quasi completamente esonerati da ogni responsabilità, in quanto Stage 1 si occupa dell'implementazione, delle dichiarazioni e delle esigenze di conformità per loro conto. I clienti possono persino inoltrare eventuali avvisi o la corrispondenza ricevuti dalle autorità fiscali, lasciando a Stage 1 la responsabilità di gestirli.

In ogni caso, secondo Andrea Sallie, Contabile specializzata in imposte locali e statali presso Stage 1, i clienti apprezzano di potere avere accesso alla potente soluzione di Avalara, che si occupa della registrazione ai fini della sales tax, della riscossione delle imposte, della presentazione delle dichiarazioni, del versamento dei fondi e persino della gestione delle esenzioni, il tutto tenendo monitorate le normative in continua evoluzione.