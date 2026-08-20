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Testimonianza del cliente

Stage 1 Financial offre compliance e possibilità di scelta

Lo studio di consulenza aziendale utilizza le soluzioni di Avalara per permettere ai clienti di scegliere tra un servizio completo e l'autogestione delle attività di compliance

Risultati

Flessibilità

Opzioni full service

Conformità efficiente

Profilo dell'azienda

Stage 1 Financial è una società di consulenza aziendale professionale che offre un'ampia gamma di servizi di gestione finanziaria, rendicontazione, gestione operativa e gestione della conformità fiscale a startup finanziate da investitori. La gestione dell'imposta sulle vendite (sales tax) è uno dei servizi chiave offerti dalla società per la crescita dei propri clienti. Stage 1 assiste aziende che vanno da quelle in fase pre-ricavi a quelle con 100 milioni di dollari di fatturato, il che significa che il livello di complessità fiscale può variare notevolmente da un cliente all'altro. L'azienda ha uffici a Dallas, Anaheim, Denver e New York e opera principalmente nei settori salute e bellezza, food & beverage e moda.

Problematiche fiscali

Le startup che hanno (o cercano di ottenere) finanziamenti da fonti esterne hanno in genere requisiti di rendicontazione più stringenti rispetto alle aziende a conduzione familiare o alle società di persone, requisiti che sono spesso dettati da investitori, istituzioni finanziarie e/o autorità di regolamentazione. Questo è quasi sempre il motivo per cui queste aziende si rivolgono a società come Stage 1 per le funzioni aziendali critiche come la contabilità, i servizi di CFO e la compliance fiscale.

 

Sempre più spesso, nel supporto rientra anche la conformità fiscale alle normative locali e dello Stato. A seguito della sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso S. Dakota vs. Wayfair, i singoli Stati USA hanno iniziato a promulgare leggi sul "nexus" economico che impongono alle aziende di riscuotere e versare la sales tax e la use tax (imposta sull'uso) in base alla loro attività economica in una data giurisdizione fiscale. Questo aumenta gli obblighi fiscali di molte imprese, in particolare quelle che vendono online.

 

La necessità di gestire un panorama fiscale che, solo negli Stati Uniti, conta oltre 12.000 giurisdizioni per la sales tax e la use tax, unita all'esigenza di limitare il rischio di sanzioni e di semplificare gli adempimenti fiscali, ha spinto un numero sempre maggiore di startup ad affidarsi a società come Stage 1.

 

L'azienda offre ai suoi clienti due opzioni principali per quanto riguarda la sales tax e la use tax: per le startup con personale interno in grado di gestire la conformità fiscale, Stage 1 svolge un ruolo di consulenza e indirizza il cliente direttamente ad Avalara per soluzioni di automazione.

 

Per i clienti che desiderano esternalizzare completamente il processo di conformità, invece, Stage 1 gestirà tutto utilizzando Avalara Managed Returns for Accountants. Questo premette ai clienti di essere quasi completamente esonerati da ogni responsabilità, in quanto Stage 1 si occupa dell'implementazione, delle dichiarazioni e delle esigenze di conformità per loro conto. I clienti possono persino inoltrare eventuali avvisi o la corrispondenza ricevuti dalle autorità fiscali, lasciando a Stage 1 la responsabilità di gestirli.

 

In ogni caso, secondo Andrea Sallie, Contabile specializzata in imposte locali e statali presso Stage 1, i clienti apprezzano di potere avere accesso alla potente soluzione di Avalara, che si occupa della registrazione ai fini della sales tax, della riscossione delle imposte, della presentazione delle dichiarazioni, del versamento dei fondi e persino della gestione delle esenzioni, il tutto tenendo monitorate le normative in continua evoluzione.

Perché scegliere Avalara

Da sempre leader nell'automazione fiscale, Avalara offre soluzioni complete per la compliance che consentono alle aziende di gestire gli adempimenti relativi alla sales tax per qualsiasi tipologia di cliente con precisione, riducendo la necessità di inserire manualmente i dati e riducendo il rischio di errori ed evitare così costose sanzioni in caso di verifica fiscale.

 

Adrian Rivers, avvocato tributarista di Stage 1 che guida un team di esperti di sales tax, ha riconosciuto il potenziale delle soluzioni Avalara dopo essere entrato a far parte dello studio nel 2021. Si integrano con le principali applicazioni aziendali e importano i dati fiscali direttamente dalla contabilità dei clienti, dai loro e-commerce, dai punti vendita e da altre piattaforme. Per questi motivi, queste soluzioni offrono la flessibilità così importante per gli assistiti di Stage 1, che può così crescere ed evolversi insieme ai suoi clienti.

"La maggior parte dei nostri clienti non vuole occuparsi direttamente della sales tax. Ha altre priorità, come reperire capitali, ottenere finanziamenti e concentrarsi sugli aspetti più stimolanti della crescita aziendale. La sales tax non è la parte più stimolante del loro lavoro."

  • — Andrea Sallie
  • Contabilità Imposte Locali e Statali, Stage 1 Financial

 

Risultati

La maggior parte dei clienti di Stage 1 desidera delegare completamente il processo di gestione della compliance, dice Andrea, il che ha senso: alcuni non dispongono del personale interno o delle competenze per gestirlo efficacemente, mentre altri preferiscono destinare le proprie risorse a compiti più importanti per l'azienda, come le vendite e la crescita.

 

Stage 1 offre a questi clienti la libertà di scegliere, sicuri che la gestione della loro conformità fiscale sia in buone mani. A cascata, il sistema Avalara Managed Returns for Accountants consente allo studio di contabilità di proporre un ventaglio di servizi completi ai propri clienti e di crescere a sua volta.

 

Lo studio trae un vantaggio anche quando indirizza i clienti direttamente ad Avalara, perché in questo modo rafforza il suo ruolo di consulente di fiducia e punto di riferimento per la consulenza specialistica.

 

"Vogliamo aiutare i clienti a ottimizzare e mantenere l'efficienza operativa e finanziaria, accompagnandoli fino al completamento della prima fase di crescita della loro impresa", dichiara Adrian. "In pratica, fino a quando vengono acquisite da un'azienda più grande oppure crescono fino al punto da poter gestire internamente le proprie attività finanziarie."

 

Grazie all'efficienza resa possibile dall'automazione di Avalara, sia Stage 1 che i suoi clienti dispongono di basi solide per affrontare la fase successiva del loro percorso di crescita.

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