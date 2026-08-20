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Testimonianza del cliente

SWIPEBY si affida ad Avalara per accelerare la crescita

Risultati

Maggiore conformità

Processi migliorati

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

La piattaforma SaaS SWIPEBY consente alle attività di ristorazione con punto vendita fisico di competere con le grandi catene dotate di drive-thru, offrendo ai clienti un servizio di ritiro a bordo strada a basso contatto. La sua soluzione chiavi in mano offre funzionalità semplici per gli ordini online, la consegna, il ritiro, il remarketing e per inviare notifiche personalizzate per il ritiro e messaggi contestuali in base alla posizione del cliente.

Problematiche fiscali

"I nostri clienti sono piccole e medie imprese", afferma Travis Benoit, Responsabile Operations e Sviluppo Aziendale presso SWIPEBY. "Per loro non ha senso sviluppare una propria app, quindi noi facciamo anche da marketplace per fornire un valore aggiunto. A livello di imposta sulle vendite (sales tax), questo ci qualifica come gestori di marketplace."

 

Le leggi sui gestori di marketplace impongono a società come SWIPEBY l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax per conto dei venditori del marketplace. Queste leggi sono importanti perché spostano l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax dal venditore alla piattaforma che gestisce la vendita.

 

"Prima dell'introduzione delle leggi sui gestori di marketplace, non gestivamo la sales tax", continua Travis. "Quando era richiesto, i nostri clienti se ne occupavano da soli, impostando l'aliquota fiscale, riscuotendo e versando le imposte in autonomia. Operare in più Stati e in diversi settori aggiunge ulteriori livelli di complessità a un processo di compliance fiscale che è già particolarmente articolato per la nostra azienda.

 

 

Perché scegliere Avalara?

SWIPEBY aveva bisogno di una soluzione che calcolasse la sales tax a livello locale di tutte le città degli Stati Uniti e che potesse anche gestire imposte speciali come quelle del settore dell'ospitalità. "Con Avalara abbiamo trovato una soluzione in grado di gestire tutte le nostre esigenze di conformità fiscale", afferma Travis.

 

Il team di SWIPEBY prevede di espandersi in tutti gli Stati Uniti continentali. Con la crescita dell'azienda, le grandi imprese stanno iniziando a mostrare interesse per la piattaforma SWIPEBY, il che aumenterà la complessità della gestione della conformità alla sales tax.

"Abbiamo scelto Avalara per le soluzioni di cui abbiamo bisogno oggi e in futuro, man mano che cresceremo."

  • — Travis Benoit
  • Responsabile Operations e Sviluppo Aziendale

 

Risultati

A fronte della crescita dell'azienda in nuove località e giurisdizioni fiscali, Avalara License Management supporta SWIPEBY nell'individuazione dei requisiti per le licenze commerciali a livello federale, statale, di contea e locale e per aggregare la documentazione, le richieste e gli importi necessari per predisporre e presentare le domande.

 

Avalara AvaTax calcola la sales tax in oltre 12.000 giurisdizioni fiscali negli Stati Uniti, un processo che può richiedere a molte aziende una notevole quantità di tempo, senza una tecnologia di automazione.

 

SWIPEBY ottiene anche ulteriori vantaggi in termini di costi aderendo al programma Streamlined Sales Tax (SST), che copre il costo dei loro servizi Avalara in 24 Stati.

 

Con Avalara Returns, SWIPEBY non deve versare le imposte separatamente in ogni giurisdizione fiscale. SWIPEBY ora effettua un unico versamento automatizzato centralizzato, che Avalara utilizza per versare le imposte alle diverse giurisdizioni per loro conto.

 

"Avalara risolve tutti i nostri problemi legati alla conformità fiscale e alle licenze commerciali, facendoci risparmiare una quantità incalcolabile di tempo e costi contabili," afferma Travis. "Il nostro personale può dedicare queste risorse ad altre attività per la soddisfazione dei nostri clienti e la crescita della nostra azienda."

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