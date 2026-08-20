A fronte della crescita dell'azienda in nuove località e giurisdizioni fiscali, Avalara License Management supporta SWIPEBY nell'individuazione dei requisiti per le licenze commerciali a livello federale, statale, di contea e locale e per aggregare la documentazione, le richieste e gli importi necessari per predisporre e presentare le domande.
Avalara AvaTax calcola la sales tax in oltre 12.000 giurisdizioni fiscali negli Stati Uniti, un processo che può richiedere a molte aziende una notevole quantità di tempo, senza una tecnologia di automazione.
SWIPEBY ottiene anche ulteriori vantaggi in termini di costi aderendo al programma Streamlined Sales Tax (SST), che copre il costo dei loro servizi Avalara in 24 Stati.
Con Avalara Returns, SWIPEBY non deve versare le imposte separatamente in ogni giurisdizione fiscale. SWIPEBY ora effettua un unico versamento automatizzato centralizzato, che Avalara utilizza per versare le imposte alle diverse giurisdizioni per loro conto.
"Avalara risolve tutti i nostri problemi legati alla conformità fiscale e alle licenze commerciali, facendoci risparmiare una quantità incalcolabile di tempo e costi contabili," afferma Travis. "Il nostro personale può dedicare queste risorse ad altre attività per la soddisfazione dei nostri clienti e la crescita della nostra azienda."