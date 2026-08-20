"I nostri clienti sono piccole e medie imprese", afferma Travis Benoit, Responsabile Operations e Sviluppo Aziendale presso SWIPEBY. "Per loro non ha senso sviluppare una propria app, quindi noi facciamo anche da marketplace per fornire un valore aggiunto. A livello di imposta sulle vendite (sales tax), questo ci qualifica come gestori di marketplace."

Le leggi sui gestori di marketplace impongono a società come SWIPEBY l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax per conto dei venditori del marketplace. Queste leggi sono importanti perché spostano l'obbligo di riscuotere e versare la sales tax dal venditore alla piattaforma che gestisce la vendita.

"Prima dell'introduzione delle leggi sui gestori di marketplace, non gestivamo la sales tax", continua Travis. "Quando era richiesto, i nostri clienti se ne occupavano da soli, impostando l'aliquota fiscale, riscuotendo e versando le imposte in autonomia. Operare in più Stati e in diversi settori aggiunge ulteriori livelli di complessità a un processo di compliance fiscale che è già particolarmente articolato per la nostra azienda.