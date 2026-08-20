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Testimonianza del partner

Tax CSA semplifica la gestione delle esenzioni

La società di consulenza aziendale aiuta i propri clienti a gestire in modo efficiente la conformità fiscale e le vendite esenti da imposte con le soluzioni automatizzate di Avalara

Risultati

Soluzioni scalabili

Integrazione perfetta

Conformità migliorata

Profilo dell'azienda

Tax CSA è un gruppo di consulenza specializzato nella compliance fiscale che aiuta le aziende negli Stati Uniti a semplificare processi complessi di conformità, in particolare per la gestione delle vendite esenti da imposta, riducendo il rischio di sanzioni e multe e consentendo loro di operare in modo più efficiente. Con una proprietà e una gestione tutta al femminile, l'azienda di Raleigh, Carolina del Nord, conta fra i suoi clienti sia startup che aziende presenti nell'elenco Fortune 100.

E-commerce= maggiori obblighi di conformità alla sales tax

L'imposta sulle vendite (sales tax) non è mai stata facile da gestire, ma, prima dell'avvento dell'e-commerce, gli adempimenti erano molto più semplici. In generale, prima le aziende dovevano solo riscuotere la sales tax (o raccogliere i certificati di esenzione) in base alla località, presentare le dichiarazioni e versare le imposte alle giurisdizioni specifiche e restare aggiornate sui cambiamenti delle aliquote o della normativa.

 

Oggi le cose sono molto diverse. Una piccola attività che 20 anni fa avrebbe potuto vendere esclusivamente a clienti che visitavano la sua unica sede fisica, ora può facilmente vendere in tutti i 50 Stati USA e persino a livello internazionale, dallo stesso negozio.

 

E se da un lato questo può essere un grande vantaggio per gli incassi, dall'altro può rappresentare un'enorme complicazione in termini di conformità fiscale, perché la sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso S. Dakota vs. Wayfair ha consentito agli Stati di applicare imposte sulle vendite online.

 

Questo significa che le aziende che vendono su tutto il territorio nazionale e anche fuori dagli Stati Uniti non solo stanno ampliando la loro attività, ma anche la propria esposizione fiscale, con un possibile notevole incremento degli adempimenti. In che misura? Basti pensare che solo negli Stati Uniti ci sono 12.000 giurisdizioni fiscali per le imposte sulle vendite (sales tax) e sull'uso (use tax), ognuna con le proprie aliquote, regole e complessità, ad esempio per i certificati di esenzione.

 

La maggior parte delle aziende non è in grado di gestire da sola questo tipo di complessità. Cercare di gestire tutto manualmente aumenta il rischio di errori (oltre a sanzioni e multe in caso di verifica fiscale). Inoltre, sottrae risorse ad altre attività o iniziative con un impatto potenzialmente più rilevante.

 

Ecco perché aziende come Tax CSA sono così importanti dopo Wayfair. Aziende di ogni dimensione si affidano allo studio per ricevere consulenza esperta e consigli sulle soluzioni da adottare per affrontare le problematiche della conformità agli obblighi fiscali in continua evoluzione.

 

Le complessità possono risultare così difficili da gestire che le aziende non arrivano a comprendere appieno i propri obblighi, spiega Kristin Terdik, Vice Presidente Vendite e Partnership presso Tax CSA. Secondo Terdik, in alcuni casi le aziende comprendono appieno la complessità di temi come la gestione dei certificati di esenzione solo quando richiedono una consulenza sulle piattaforme e-commerce o sulle soluzioni tecnologiche per la gestione fiscale.

 

Le vendite esenti, in particolare, rappresentano un enorme rischio in fase di verifica fiscale: la necessità di gestire certificati di esenzione provenienti da una molteplicità di Stati e giurisdizioni, ciascuno con requisiti diversi, rende questa attività soggetta a frequenti errori quando viene eseguita in modo manuale. Per questo motivo, attirano facilmente l’attenzione degli ispettori.

 

Per fortuna, il progresso tecnologico oltre a consentire alle aziende di vendere in diversi luoghi, ha anche creato opportunità per automatizzare le attività e i processi, come la conformità alla sales tax. In qualità di partner di Avalara e Certified Implementer, Tax CSA sfrutta la tecnologia Avalara per aiutare i clienti a semplificare le attività di gestione della compliance.

Perché scegliere Avalara?

Da sempre leader nell'automazione fiscale, Avalara offre soluzioni complete per la conformità all'imposta sulle vendite (sales tax): dalla registrazione al calcolo dell'imposta, fino alla presentazione delle dichiarazioni e al versamento dei pagamenti dovuti. Tax CSA aiuta i suoi clienti a installare e utilizzare efficacemente queste soluzioni, sia che si tratti di assisterli nell'implementazione da zero sia che si tratti di una transizione da un altro sistema.

 

Quando Tax CSA analizza la configurazione e le esigenze di un nuovo cliente, spesso scopre processi e sistemi inefficienti, oltre a certificati di esenzione fiscale non organizzati correttamente e sparsi tra diverse sedi. Le soluzioni scalabili ed economiche di Avalara uniscono tutto, migliorando efficienza e precisione e integrandosi perfettamente nelle piattaforme di vendita e ERP esistenti. Offrono inoltre scelta e flessibilità, dando ai clienti la possibilità di esternalizzare la gestione fiscale o di gestire le funzioni più facilmente in autonomia.

 

Considerata l'esperienza di Tax CSA nei certificati di esenzione, Avalara Exemption Certificate Management è una risorsa strategica per l'azienda e i suoi clienti. ECM semplifica notevolmente la raccolta, la verifica, la conservazione e la gestione dei certificati provenienti da varie giurisdizioni fiscali, fornendo al contempo un comodo accesso centralizzato.

Risultati

Secondo Terdik, uno dei clienti di Tax CSA è l'esempio perfetto dei vantaggi concreti derivanti dalla scelta del consulente giusto e della soluzione più adatta. Il cliente aveva un sistema di gestione dei certificati obsoleto. Un problema non da poco, dato che gestiva oltre 40.000 certificati. Tax CSA lo ha aiutato a passare ad Avalara ECM, digitalizzando ogni certificato e risolvendo problematiche come la presenza di duplicati. Ora il cliente ha a disposizione un unico ambiente centralizzato per accedere ai certificati e gestirli con semplicità; inoltre, grazie alla correzione proattiva degli errori, come ad esempio certificati mancanti o non più validi, può affrontare una eventuale verifica fiscale con un livello di preparazione nettamente superiore.

 

Un altro vantaggio fondamentale è che Avalara ECM rende semplice seguire i processi automatizzati ogni volta che il cliente riceve un certificato, permettendogli di concentrarsi meno sulla conformità e di dedicarsi maggiormente allo sviluppo dell’attività.

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