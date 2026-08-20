Automatizzare la sales tax per i clienti offre un vantaggio significativo a TaxOps. Judy afferma: "Avalara ci solleva dal lavoro manuale, così possiamo concentrarci sugli aspetti più strategici della nostra attività. Il valore economico si crea offrendo valore ai clienti, comprendendo le loro esigenze e trovando soluzioni ai loro problemi. Adottando l'automazione, le vostre risorse saranno più libere per migliorare gli aspetti a più alto margine della vostra attività. Quando c'è un cambiamento, dobbiamo adeguarci e intervenire. È molto più interessante e arricchisce la nostra esperienza e il nostro rapporto con i clienti."

Secondo Judy, la maggior parte degli studi di commercialisti dovrebbe pensare al proprio business in un modo nuovo e adottare questo approccio. "È un cambiamento culturale", afferma. "È meglio diventare efficienti ed ampliare la portata dei servizi offerti. Siate curiosi, cercate di capire le sfumature e di imparare sempre. Migliorerete l'esperienza del cliente ed è più divertente."