TaxOps integra approccio strategico e supporto operativo nella propria area SALT per rafforzare la collaborazione e le relazioni con i clienti. Judy e il suo team vantano una profonda esperienza nella determinazione del "nexus" e dell'imponibilità, nelle analisi di ripartizione del reddito, nel supporto alle verifiche fiscali e nell’automazione dell'imposta sulle vendite (sales tax).
La conformità SALT è sempre stata una fonte di potenziale rischio per quasi tutte le aziende, ma la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. ha alzato la posta in gioco. "Le aziende svolgono di fatto il ruolo di esattori per il governo", afferma Judy. “Il calcolo delle imposte deve essere eseguito con fedeltà e integrità, altrimenti sono problemi. Dopo la sentenza Wayfair, è diventato difficile capire quali siano i propri obblighi fiscali."