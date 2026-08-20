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Testimonianza del cliente

TaxOps adotta l'automazione della sales tax

Risultati

Processi migliorati

Maggiore conformità

Sistemi integrati

Profilo dell'azienda

Dalla sede in Colorado, Judy Vorndran di TaxOps ha costruito una fiorente attività di consulenza, specializzata nella fiscalità statale e locale (SALT) che serve aziende negli Stati Uniti e all'estero.

 

Anche se tutti i clienti dello studio possono contare su propri reparti finanziari competenti, pochi possiedono l'esperienza specifica necessaria per garantire la conformità fiscale, ottimizzare il carico fiscale e pianificare strategie fiscali a supporto della crescita aziendale.

Problematiche fiscali

TaxOps integra approccio strategico e supporto operativo nella propria area SALT per rafforzare la collaborazione e le relazioni con i clienti. Judy e il suo team vantano una profonda esperienza nella determinazione del "nexus" e dell'imponibilità, nelle analisi di ripartizione del reddito, nel supporto alle verifiche fiscali e nell’automazione dell'imposta sulle vendite (sales tax).

 

La conformità SALT è sempre stata una fonte di potenziale rischio per quasi tutte le aziende, ma la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 2018 nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. ha alzato la posta in gioco. "Le aziende svolgono di fatto il ruolo di esattori per il governo", afferma Judy. “Il calcolo delle imposte deve essere eseguito con fedeltà e integrità, altrimenti sono problemi. Dopo la sentenza Wayfair, è diventato difficile capire quali siano i propri obblighi fiscali."

Perché scegliere Avalara?

Esistono tanti sistemi di riscossione delle imposte statali quanti sono gli Stati, e ognuno ha le sue peculiarità. I requisiti di conformità cambiano continuamente e monitorarli in più Stati può essere difficile.

 

Judy e il suo team di TaxOps sono strenui sostenitori dell'automazione della sales tax per i loro clienti. "Non è semplice avere tutte queste informazioni", spiega Judy. "Ad esempio, in Colorado ci sono quasi 900 città e contee con proprie disposizioni fiscali per la riscossione della sales tax. Ma non tutte sono applicabili. Ci sono moltissimi dettagli specifici: diversi tipi di licenze basate sul flusso delle transazioni che molti clienti non comprendono. Li aiutiamo a fare le scelte giuste per il loro "nexus" usando Avalara.

Un punto di forza importante per Judy sono le oltre 1.400 integrazioni con partner ufficiali offerte da Avalara per sistemi ERP, contabili e altri sistemi gestionali aziendali. Judy di solito consiglia ai clienti di implementare Avalara AvaTax, Avalara CertCapture e Avalara Returns. TaxOps aiuta quindi i clienti a gestire la suite tramite accesso sicuro ad Avalara.

 

Oltre all'ovvio vantaggio della mitigazione del rischio, Judy stima che automatizzare i suoi clienti con Avalara faccia risparmiare loro almeno un giorno di tempo per ogni giurisdizione. "Ricordo di aver fatto un'offerta a una catena di ristoranti multinazionale con 76 sedi", dice. "Impiegavano diversi collaboratori che lavoravano 24 ore su 24 per tre settimane ogni mese per presentare le dichiarazioni della sales tax.”

"Se devono riscuotere le imposte in molti posti diversi, non possono farcela da soli. Ho pensato, risolviamo il problema con una soluzione incredibilmente economica ed efficace. È qui che entra in gioco Avalara."

  • — Judy Vorndran, Esq.
  • Titolare e Commercialista

 

Vantaggi

Automatizzare la sales tax per i clienti offre un vantaggio significativo a TaxOps. Judy afferma: "Avalara ci solleva dal lavoro manuale, così possiamo concentrarci sugli aspetti più strategici della nostra attività. Il valore economico si crea offrendo valore ai clienti, comprendendo le loro esigenze e trovando soluzioni ai loro problemi. Adottando l'automazione, le vostre risorse saranno più libere per migliorare gli aspetti a più alto margine della vostra attività. Quando c'è un cambiamento, dobbiamo adeguarci e intervenire. È molto più interessante e arricchisce la nostra esperienza e il nostro rapporto con i clienti."

 

Secondo Judy, la maggior parte degli studi di commercialisti dovrebbe pensare al proprio business in un modo nuovo e adottare questo approccio. "È un cambiamento culturale", afferma. "È meglio diventare efficienti ed ampliare la portata dei servizi offerti. Siate curiosi, cercate di capire le sfumature e di imparare sempre. Migliorerete l'esperienza del cliente ed è più divertente."

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