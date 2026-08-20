Un altro vantaggio è la semplicità d'uso del sistema: non è stato necessario un lungo periodo di formazione per i dipendenti, una volta integrato AvaTax funziona da solo!
Harry Bembridge, Responsabile Fiscale di Tenth Revolution Group, ha dichiarato: "Quando cercavamo la soluzione migliore, sapevamo di voler lavorare con un partner esperto di cui potessimo fidarci e che avesse le giuste integrazioni per far funzionare tutto senza problemi con i nostri sistemi." Avalara ha soddisfatto tutti i requisiti. La scelta di AvaTax di Avalara su cloud ha risparmiato al reparto fiscale molto tempo, che ora può essere dedicato a compiti più gratificanti."
"Le aliquote per ogni giurisdizione fiscale sono affidabili e sempre aggiornate. I dati sono organizzati in modo molto logico e facile da capire e il nostro team è stato in grado di utilizzare il sistema immediatamente, senza una formazione approfondita né di tempi lunghi per acquisire familiarità con la soluzione. Siamo riusciti a spostare le persone verso ruoli e compiti più interessanti che aggiungono valore alla nostra attività, senza dedicare tempo a noiose attività di elaborazione dati. Siamo entusiasti della nostra decisione e collaboriamo con Avalara da più di quattro anni."