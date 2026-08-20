Tenth Revolution Group è leader globale nel reclutamento di professionisti IT. L’azienda fornisce ai clienti soluzioni di recruiting di professionisti, sia con contratti permanenti sia temporanei. Per un’azienda multimilionaria che gestisce operazioni transfrontaliere in diversi Stati USA e in Canada, è fondamentale applicare correttamente la sales tax alle fatture. Il suo sistema contabile non era in grado di gestire le migliaia di diverse giurisdizioni e aliquote fiscali presenti in Nord America.

Il team fiscale dell’azienda era consapevole della necessità di adottare una soluzione automatizzata capace di calcolare le imposte dovute sugli ordini, tenendo conto delle regole fiscali diverse in base all’origine o alla destinazione e allo Stato e di integrare questi dati nelle dichiarazioni fiscali, limitando il rischio di sanzioni legate a errori nelle dichiarazioni o nei pagamenti.