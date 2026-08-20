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Tenth Revolution Group utilizza AvaTax per automatizzare e ottimizzare la gestione della sales tax negli Stati Uniti

La rapida crescita negli Stati Uniti e in Canada ha portato l'azienda di recruitment IT globale a scoprire i vantaggi dell'automazione dell'imposta sulle vendite (sales tax) con AvaTax: la soluzione sul cloud si è integrata perfettamente con il loro ERP Sage X3.

Profilo dell'azienda

Tenth Revolution Group è leader globale nel reclutamento di professionisti IT. L’azienda fornisce ai clienti soluzioni di recruiting di professionisti, sia con contratti permanenti sia temporanei. Per un’azienda multimilionaria che gestisce operazioni transfrontaliere in diversi Stati USA e in Canada, è fondamentale applicare correttamente la sales tax alle fatture. Il suo sistema contabile non era in grado di gestire le migliaia di diverse giurisdizioni e aliquote fiscali presenti in Nord America.

 

Il team fiscale dell’azienda era consapevole della necessità di adottare una soluzione automatizzata capace di calcolare le imposte dovute sugli ordini, tenendo conto delle regole fiscali diverse in base all’origine o alla destinazione e allo Stato e di integrare questi dati nelle dichiarazioni fiscali, limitando il rischio di sanzioni legate a errori nelle dichiarazioni o nei pagamenti.

La crescita dell'attività rende necessaria l'automazione

Prima di collaborare con Avalara, Tenth Revolution Group gestiva manualmente la propria compliance fiscale. Questo significava che ogni fattura doveva essere gestita manualmente, la sales tax calcolata e aggiunta, oltre a dover elaborare manualmente i dati storici per la presentazione delle dichiarazioni fiscali. Non solo era un processo monotono e ad alto impiego di manodopera, ma comportava anche sempre il rischio di un errore umano.

 

L'azienda riscuote la sales tax in 10 Stati, oltre alla GST, l'HST e la PST in Canada, il che significava dover gestire molte aliquote fiscali diverse e in continuo aggiornamento nelle varie giurisdizioni fiscali. Con un'attività in crescita di circa il 30-40% all'anno, l'enorme volume di fatture e il lavoro manuale associato hanno reso necessario dotarsi di una soluzione automatizzata. Così il team ha deciso di cercare un partner che potesse aiutarli.

Uno sbaglio può rovinare l'immagine dell'azienda e ripercuotersi sui profitti

Addebitare l'aliquota sbagliata su una fattura può potenzialmente danneggiare il rapporto con i clienti. In un settore come quello del recruiting, basato fondamentalmente sulle relazioni, può significare perdere preziose fonti di reddito ricorrente. Eventuali errori nelle dichiarazioni fiscali inoltre esporrebbero Tenth Revolution Group al rischio di dover coprire direttamente eventuali imposte mancanti o calcolate in modo errato, oltre al rischio di sanzioni in caso di dichiarazioni non corrette.

Il vantaggio di lavorare con un partner Sage approvato

Così, il team fiscale di Tenth Revolution Group ha deciso di cercare un motore fiscale che potesse aiutarli e sapeva che la soluzione doveva potersi collegare automaticamente e facilmente al loro ERP Sage X3. Hanno cercato un partner approvato Sage per avere la garanzia di un'integrazione più rapida. AvaTax di Avalara, basato su cloud, era nella loro rosa dei candidati e, grazie alla solida reputazione di Avalara sul mercato e al connettore predefinito per Sage X3, è diventata rapidamente la soluzione preferita.

 

Una volta verificato che AvaTax soddisfaceva tutte le loro esigenze e che erano soddisfatti di tutti gli aspetti tecnici e di sicurezza, l'implementazione è stata semplice. Il team di Avalara ha collaborato con il reparto fiscale di Tenth Revolution Group per fare in modo che tutto si svolgesse senza intoppi. Una volta implementata con successo la soluzione, tutte le operazioni relative all’aggiornamento delle aliquote fiscali, al calcolo corretto delle imposte e alla determinazione automatizzata in tempo reale sono state affidate ad AvaTax per ogni fattura.

"La scelta di AvaTax su cloud ha risparmiato al reparto fiscale molto tempo, che ora può essere dedicato a compiti più gratificanti."

  • — Harry Bembridge
  • Responsabile Fiscale - Tenth Revolution Group

Facile implementazione e risultati eccellenti

Un altro vantaggio è la semplicità d'uso del sistema: non è stato necessario un lungo periodo di formazione per i dipendenti, una volta integrato AvaTax funziona da solo!

 

Harry Bembridge, Responsabile Fiscale di Tenth Revolution Group, ha dichiarato: "Quando cercavamo la soluzione migliore, sapevamo di voler lavorare con un partner esperto di cui potessimo fidarci e che avesse le giuste integrazioni per far funzionare tutto senza problemi con i nostri sistemi." Avalara ha soddisfatto tutti i requisiti. La scelta di AvaTax di Avalara su cloud ha risparmiato al reparto fiscale molto tempo, che ora può essere dedicato a compiti più gratificanti."

 

"Le aliquote per ogni giurisdizione fiscale sono affidabili e sempre aggiornate. I dati sono organizzati in modo molto logico e facile da capire e il nostro team è stato in grado di utilizzare il sistema immediatamente, senza una formazione approfondita né di tempi lunghi per acquisire familiarità con la soluzione. Siamo riusciti a spostare le persone verso ruoli e compiti più interessanti che aggiungono valore alla nostra attività, senza dedicare tempo a noiose attività di elaborazione dati. Siamo entusiasti della nostra decisione e collaboriamo con Avalara da più di quattro anni."

Una relazione solida

Di recente, Harry e il suo team hanno dovuto apportare alcune modifiche al loro sistema Sage. Per testare le modifiche, si sono messi in contatto con il team commerciale di Avalara per avere accesso a un ambiente sandbox che potesse collegarsi al loro ambiente di test Sage. Anche in questo caso il processo è stato semplice: il team di Tenth Revolution Group può essere certo che i calcoli fiscali sono sempre accurati, sviluppando e testando miglioramenti ed evitando rischi per l'ambiente di produzione.

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