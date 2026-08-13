In seguito al successo di Theragun, la rapida crescita di Therabody ha comportato una maggiore complessità nella gestione fiscale, con l’espansione delle vendite su più canali, inclusi e-commerce, Amazon, grandi catene retail, settore hospitality e distributori e il raggiungimento di una base clienti globale con normative fiscali e requisiti di compliance diversi.

Inoltre, la sentenza della Corte Suprema del 2018 South Dakota v. Wayfair ha introdotto leggi sul "nexus" economico che impongono alle aziende di riscuotere e versare l'imposta sulle vendite (sales tax) in base al luogo in cui vengono effettuate le vendite e non solo in base alla presenza fisica dell'azienda.

Di conseguenza, Therabody, dalle otto dichiarazioni fiscali cui era soggetta nel 2019 è passata a 32 nel 2020. Questo ha creato una complessa e difficile gestione delle aliquote fiscali e delle normative, diverse per giurisdizione fiscale. Come spiega Vivek Dadhania, Responsabile Fiscale presso Therabody, "Con l'introduzione del "nexus" economico in tutti gli Stati Uniti, mi sono trovato a dover calcolare queste aliquote per ogni giurisdizione locale, sapendo che possono cambiare ogni trimestre o anche più spesso."

Contemporaneamente, la crescita internazionale di Therabody ha introdotto problemi di compliance fiscale alle imposte GST e IVA. La registrazione in diversi paesi ha comportato la necessità di orientarsi tra sistemi fiscali differenti, obblighi di rendicontazione e aliquote soggette a variazioni, con un aumento significativo del carico di lavoro per il team.

"Ci sono i marketplace Amazon, i magazzini Amazon, i nostri siti web, i punti vendita in conto deposito... e la domanda è non solo capire quanto addebitare di IVA, ma anche come presentare correttamente le dichiarazioni nei diversi paesi", afferma Vivek.

Nel 2023, Therabody ha effettuato una significativa riconfigurazione dell’ERP che ha compromesso il processo di gestione dei certificati di esenzione, rendendo necessario verificare nuovamente migliaia di certificati in tempi brevi. I processi gestiti manualmente non erano più sufficienti e, considerando che diversi account strategici erano integrati tramite EDI, un semplice errore nel calcolo delle imposte avrebbe potuto ripercuotersi sulle operazioni aziendali e sulla gestione degli incassi.

"A febbraio 2023, tutte le nostre eccezioni manuali sono andate perse... abbiamo dovuto ricominciare a gestire i certificati di esenzione da zero", racconta Vivek.