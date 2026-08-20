Aaron si affida ad Avalara per mantenere la conformità fiscale, nonostante tutte le complessità del sistema tributario e le aliquote in continua evoluzione, specialmente nel settore delle telecomunicazioni. "Non voglio diventare un esperto di fiscalità. "Voglio solo che non sia un mio problema", dice. Perché dovrei conoscere la materia nel dettaglio? L'essenziale è essere in regola e fare tutto correttamente".

Nel 2017, thinQ è stata sottoposta a una verifica fiscale triennale da parte dello Stato di New York. Per un anno intero, e per un numero incalcolabile di ore, l'ispettore si è dedicato all'analisi minuziosa dei registri di thinQ. Al centro della contestazione c'era un presunto versamento insufficiente di 150.000 dollari. "Finché non riesci a dimostrare di aver agito correttamente, sei un presunto colpevole", afferma Aaron. "Avevo i dati per dimostrare la mia innocenza e il risultato è stato di moto inferiore. Alla fine, grazie ai dati storici forniti da Avalara, la differenza era in realtà di circa 1.700 dollari.”