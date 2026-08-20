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Testimonianza del cliente

thinQ manda un segnale chiaro per la conformità fiscale

Risultati

Maggiore conformità
Processi migliorati
Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Con sede a Raleigh, nella Carolina del Nord, thinQ offre ai propri partner situati in tutti gli Stati Uniti e in oltre 10 paesi nel mondo una piattaforma CPaaS (Communications Platform as a Service) completa. La loro piattaforma consente l'integrazione di voce e messaggistica in un'ampia gamma di applicazioni che spaziano dalle telecomunicazioni tradizionali all'automazione delle vendite e al supporto clienti.

Problematiche fiscali

Le telecomunicazioni sono uno dei settori più regolamentati in America, con imposte e oneri a livello federale, statale e locale che variano a seconda delle giurisdizioni fiscali.

 

"Mi è capitato di vedere di tutto: imposte per le biblioteche, contributi per i non udenti, ogni genere di cose", afferma il co-fondatore e CEO di thinQ, Aaron Leon. "Questi sono i motivi per cui il tuo piano telefonico da 99 dollari al mese ti costa 140 dollari ogni mese."

 

A rendere le cose ancora più difficili, le aliquote e gli oneri cambiano sempre e rimanere aggiornati può essere difficile.

Perché scegliere Avalara?

Aaron ha un rapporto di lunga data con Avalara. "Lo uso da 16 anni e preferirei non dover imparare nulla di nuovo", ride.

 

"Non voglio sapere come si fa", dice Aaron. "Voglio essere in regola con il fisco e non doverci pensare… Avalara calcola e tiene monitorati oneri, tasse e altre imposte che siamo obbligati a versare", aggiunge. "Mi rende la vita più facile."

"Avalara calcola e tiene monitorati oneri, tasse e altre imposte che siamo obbligati a versare. Mi semplifica la vita."

  • — Aaron Leon
  • CEO

Risultati

Aaron si affida ad Avalara per mantenere la conformità fiscale, nonostante tutte le complessità del sistema tributario e le aliquote in continua evoluzione, specialmente nel settore delle telecomunicazioni. "Non voglio diventare un esperto di fiscalità. "Voglio solo che non sia un mio problema", dice. Perché dovrei conoscere la materia nel dettaglio? L'essenziale è essere in regola e fare tutto correttamente".

 

Nel 2017, thinQ è stata sottoposta a una verifica fiscale triennale da parte dello Stato di New York. Per un anno intero, e per un numero incalcolabile di ore, l'ispettore si è dedicato all'analisi minuziosa dei registri di thinQ. Al centro della contestazione c'era un presunto versamento insufficiente di 150.000 dollari. "Finché non riesci a dimostrare di aver agito correttamente, sei un presunto colpevole", afferma Aaron. "Avevo i dati per dimostrare la mia innocenza e il risultato è stato di moto inferiore. Alla fine, grazie ai dati storici forniti da Avalara, la differenza era in realtà di circa 1.700 dollari.”

Oltre alla fiducia riposta nel software, Aaron ha riconosciuto anche il valore distintivo di Avalara: unire una potente piattaforma automatizzata a un supporto specializzato e altamente competente. "Il software non capisce magicamente il tuo business", spiega. "Devi avere le persone giuste che possano aiutarti a fare le scelte giuste. Senza quel tipo di persone, il software non fa la differenza."

 

Senza AvaTax for Communications, Aaron ritiene che dovrebbe assumere un team dedicato alla conformità fiscale. "Credo che per farcela servirebbe un team di tre-cinque persone", afferma. "E dovrei anche avere qualcuno con conoscenze del settore per gestire il team."

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