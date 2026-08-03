Con Avalara Extractor per Amazon e Avalara Returns, Mitch non si preoccupa più delle complessità e dei rischi della gestione della sales tax per più canali di vendita in più giurisdizioni fiscali. "Avalara mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo e un sacco di mal di testa", afferma. "Ho molte altre cose da fare e non voglio dedicare più tempo alla sales tax. Con Avalara, imposto tutto e poi posso praticamente dimenticarmela."

Mitch ha calcolato un risparmio di 5 - 10 ore al mese perché Avalara si occupa dell'aggiornamento delle aliquote e del monitoraggio delle normative. "Almeno una volta a settimana riceviamo una notifica da parte di un qualche Stato o piccola giurisdizione che cambia le aliquote", afferma. Il gusto che mi dà cestinare questi avvisi è indescrivibile, perché so che se ne sta occupando Avalara.

Thread Wallets presenta dichiarazioni in 44 Stati e nel Distretto di Columbia. Prima di utilizzare Avalara Returns per automatizzare le dichiarazioni, l'azienda le presentava manualmente e solo nello Utah. E se l'azienda dovesse presentare la documentazione manualmente in ogni giurisdizione in cui è attualmente registrata? "Non voglio nemmeno pensare a quanto tempo ci vorrebbe", ride Mitch. "Ci vorrebbero più di 20 ore al mese. Potrebbe essere anche di più, visto quanto sono rudimentali alcuni dei siti web degli Stati."

Forse il vantaggio che Mitch apprezza di più è anche il più difficile da quantificare: la tranquillità che deriva dal sapere che le complessità della conformità alla sales tax sono gestite in modo professionale e automatico. "Mi fa sentire molto più tranquillo", dice, "sapere che la sales tax non è qualcosa che ci impedirà di far crescere la nostra attività".