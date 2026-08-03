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Testimonianza del cliente

Thread Wallets cresce senza farsi frenare dalla sales tax

Master Avalara Thread
Video: Thread seamlessly manages tax obligations in 45 states by integrating Avalara with popular online marketplaces

Risultati

Maggiore conformità

Processi migliorati

Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Nel 2015, dopo aver perso il portafoglio mentre faceva surf alle Hawaii, Colby Bauer si è trovato davanti a un panorama deludente: un mare di portafogli in pelle nei soliti colori marrone e nero. Presto ha scoperto di poter stampare direttamente sull'elastico e oggi Thread Wallets, con sede a Provo, Utah, propone portafogli e altri accessori dalla forma e dalle funzionalità rinnovate.

Problematiche fiscali

Nel 2018, la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti sul caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. ha fatto scattare nuovi obblighi di "nexus" per Thread Wallets. "Mi ci sono voluti tre o quattro mesi per capire cosa significasse per noi e come avremmo dovuto rispondere", afferma Mitch Sanders, COO dell'azienda. "Ero molto stressato."

 

Il sito web è il canale di vendita principale dell'azienda, che svolge anche attività all'ingrosso tramite piccole boutique e grandi catene di vendita al dettaglio come Zumiez. Inoltre, man mano che l'azienda cresceva, Amazon.com è diventato un canale sempre più importante. Essere aggiornati sulle aliquote e le normative fiscali in continuo cambiamento in un numero crescente di giurisdizioni fiscali era difficile, ma dover includere i dati delle vendite su Amazon.com e studiarsi le leggi sui gestori di marketplace è stato anche peggio. "È molto noioso e difficile estrarre i report fiscali da Amazon", afferma Mitch. "Poi manualmente vanno uniti e riconciliati per presentare la dichiarazione. È stato un bel problema.

Perché scegliere Avalara?

Mitch aveva già avuto modo di conoscere Avalara AvaTax tramite la sottoscrizione a Shopify Plus. "L'imposta sulle vendite (sales tax) è così difficile da capire per chi non è del settore", dice Mitch. "Non è il mio mestiere e non è lì che risiede il mio valore per la nostra azienda."

 

"AvaTax e Shopify Plus funzionavano abbastanza bene per noi, ma dovevamo trovare una soluzione per Amazon," spiega Mitch. Avalara Extractor per Amazon è stato progettato proprio per questo: sincronizza automaticamente le vendite su Amazon.com con Avalara per semplificare la preparazione e la presentazione delle dichiarazioni.

"Ho molte altre cose su cui lavorare e non voglio dedicare più tempo alla sales tax. Con Avalara, imposto tutto e poi posso praticamente dimenticarmelo"

  • — Mitch Sanders
  • Responsabile Operazioni Aziendali
     

Risultati

Con Avalara Extractor per Amazon e Avalara Returns, Mitch non si preoccupa più delle complessità e dei rischi della gestione della sales tax per più canali di vendita in più giurisdizioni fiscali. "Avalara mi ha fatto risparmiare un sacco di tempo e un sacco di mal di testa", afferma. "Ho molte altre cose da fare e non voglio dedicare più tempo alla sales tax. Con Avalara, imposto tutto e poi posso praticamente dimenticarmela."

 

Mitch ha calcolato un risparmio di 5 - 10 ore al mese perché Avalara si occupa dell'aggiornamento delle aliquote e del monitoraggio delle normative. "Almeno una volta a settimana riceviamo una notifica da parte di un qualche Stato o piccola giurisdizione che cambia le aliquote", afferma. Il gusto che mi dà cestinare questi avvisi è indescrivibile, perché so che se ne sta occupando Avalara.

 

Thread Wallets presenta dichiarazioni in 44 Stati e nel Distretto di Columbia. Prima di utilizzare Avalara Returns per automatizzare le dichiarazioni, l'azienda le presentava manualmente e solo nello Utah. E se l'azienda dovesse presentare la documentazione manualmente in ogni giurisdizione in cui è attualmente registrata? "Non voglio nemmeno pensare a quanto tempo ci vorrebbe", ride Mitch. "Ci vorrebbero più di 20 ore al mese. Potrebbe essere anche di più, visto quanto sono rudimentali alcuni dei siti web degli Stati."

 

Forse il vantaggio che Mitch apprezza di più è anche il più difficile da quantificare: la tranquillità che deriva dal sapere che le complessità della conformità alla sales tax sono gestite in modo professionale e automatico. "Mi fa sentire molto più tranquillo", dice, "sapere che la sales tax non è qualcosa che ci impedirà di far crescere la nostra attività".

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