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Testimonianza del cliente

Avalara offre al marketplace online la tranquillità necessaria per crescere

Risultati

Maggiore conformità
Processi migliorati
Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2000 dall'idea di uno studente d'arte di Chicago, un "nerd" per sua stessa ammissione, Threadless è sia una community online di artisti che un marketplace di e-commerce. Ogni settimana, i membri della community presentano nuovi progetti di abbigliamento, accessori, opere d'arte e articoli decorativi, che vengono sottoposti a votazione. Le creazioni che ottengono la valutazione più alta vanno in produzione, vengono vendute e spedite direttamente ai clienti.

Problematiche fiscali

La missione di Threadless è aiutare gli artisti indipendenti e aiutarli a monetizzare le loro creazioni artistiche. Sviluppare competenze in materia di conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) non rientra in questa missione. "Siamo ancora un'azienda relativamente piccola e ci occupiamo di molte cose", dice il Responsabile Finanziario, Jason Macatangay. "L'ultima cosa che voglio fare è dedicare il mio tempo prezioso a cose come registrare debiti e crediti nei libri contabili."

 

"Non vogliamo creare un reparto fiscale interno all'avanguardia", aggiunge Jason. "Il nostro obiettivo è creare una struttura di leadership finanziaria di alto livello, che comprenda e analizzi l’attività aziendale e fornisca il supporto necessario per avvicinare l’azienda ai suoi obiettivi."

 

Threadless se l'era cavata bene, riscuotendo la sales tax solo in Illinois. Jason riferisce che l'azienda era contenta di lasciare che Amazon combattesse la battaglia contro la sales tax per conto di tutti i marketplace online. "Non appena Amazon ha ceduto e ha iniziato a riscuotere la sales tax ovunque, abbiamo capito subito come sarebbe andata a finire", ricorda Jason. "La sentenza nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. ha chiarito che avremmo dovuto iniziare a riscuotere la sales tax."

 

Jason ha iniziato a ricevere richieste da vari Stati e da artisti che avevano domande su questo adempimento. "Non volevamo doverci relazionare con le autorità fiscali di ogni Stato ogni volta che i loro requisiti cambiavano", ricorda. "Così, abbiamo deciso di creare volontariamente un "nexus" in ogni Stato. Il messaggio era chiaro all'interno dell'azienda: stavamo prendendo una posizione forte sulla compliance fiscale.

Perché scegliere Avalara?

Nel 2017, Threadless ha acquisito un'azienda chiamata Bucketfeet che utilizzava il connettore Avalara con il suo sito Shopify. "Abbiamo avuto modo di vedere bene cosa Avalara fosse in grado di fare", afferma Jason. "Dopo aver visto quanto fosse semplice, ho preso il telefono e ho contattato Avalara per avere un'integrazione più ampia con la nostra piattaforma interna."

 

Jason voleva anche che Avalara si occupasse della registrazione di Threadless in ogni Stato. "Non è un uso produttivo del nostro tempo, per dirla tutta," ride Jason. Il questionario di Avalara era facile da capire e ha reso le cose molto semplici. Alcuni Stati sono stati più lenti di altri nell'elaborare la nostra richiesta di registrazione, ma nel complesso l'implementazione del software è stata all'altezza delle aspettative."

 

"Grazie alla facilità d'uso e al successo di AvaTax, abbiamo richiesto ulteriore supporto per la riscossione dell'IVA a livello internazionale, i dazi doganali e simili", afferma Jason. "Spediamo prodotti in tutto il mondo. La possibilità di applicare e riscuotere imposte e dazi in anticipo è un importante miglioramento dell’esperienza di questo tipo di clientela." L'azienda ha implementato Avalara Item Classification (ora Avalara Managed Tariff Code Classification), che sfrutta il machine learning e il supporto di esperti in classificazione doganale per determinare i codici del Sistema Armonizzato (HS) corretti per ogni mercato. Una corretta classificazione delle merci in fase iniziale permette alle aziende di gestire le operazioni di importazione ed esportazione più rapidamente e con sicurezza.

 

Oltre a utilizzare Avalara per il calcolo delle imposte nazionali e internazionali, Threadless usa di Avalara Returns per le dichiarazioni fiscali automatiche in tutti i 50 Stati.

"Dovrei assumere almeno tre persone esperte in fiscalità per svolgere il lavoro che Avalara sta facendo per noi".

  • — Jason Macatangay
  • CEO

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Secondo Jason, la tranquillità è uno dei principali vantaggi dati dall'utilizzo di Avalara. "Non ci perdo mai il sonno", dice. "Funziona come un orologio: non lo senti, non lo vedi, ma è sempre lì a scandire il tempo con precisione."

 

Il risparmio intrinseco di una soluzione automatizzata è strettamente legato a questa fiducia. "Dovrei assumere almeno tre persone con esperienza nel settore fiscale per fare il lavoro che Avalara sta facendo per noi", dice Jason.

 

Threadless, inoltre, non deve preoccuparsi della conformità fiscale. "Stiamo per avviare una collaborazione con un altro produttore, con sede nella Repubblica Ceca, che si occupa direttamente della spedizione e siamo in trattativa con uno con sede in Canada", dice Jason. "Non devo conoscere tutte le implicazioni fiscali. Mi basta parlare con Avalara e loro mi guideranno. Avere Avalara al nostro fianco in questo modo ci permette di crescere."

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