La missione di Threadless è aiutare gli artisti indipendenti e aiutarli a monetizzare le loro creazioni artistiche. Sviluppare competenze in materia di conformità all'imposta sulle vendite (sales tax) non rientra in questa missione. "Siamo ancora un'azienda relativamente piccola e ci occupiamo di molte cose", dice il Responsabile Finanziario, Jason Macatangay. "L'ultima cosa che voglio fare è dedicare il mio tempo prezioso a cose come registrare debiti e crediti nei libri contabili."

"Non vogliamo creare un reparto fiscale interno all'avanguardia", aggiunge Jason. "Il nostro obiettivo è creare una struttura di leadership finanziaria di alto livello, che comprenda e analizzi l’attività aziendale e fornisca il supporto necessario per avvicinare l’azienda ai suoi obiettivi."

Threadless se l'era cavata bene, riscuotendo la sales tax solo in Illinois. Jason riferisce che l'azienda era contenta di lasciare che Amazon combattesse la battaglia contro la sales tax per conto di tutti i marketplace online. "Non appena Amazon ha ceduto e ha iniziato a riscuotere la sales tax ovunque, abbiamo capito subito come sarebbe andata a finire", ricorda Jason. "La sentenza nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc. ha chiarito che avremmo dovuto iniziare a riscuotere la sales tax."

Jason ha iniziato a ricevere richieste da vari Stati e da artisti che avevano domande su questo adempimento. "Non volevamo doverci relazionare con le autorità fiscali di ogni Stato ogni volta che i loro requisiti cambiavano", ricorda. "Così, abbiamo deciso di creare volontariamente un "nexus" in ogni Stato. Il messaggio era chiaro all'interno dell'azienda: stavamo prendendo una posizione forte sulla compliance fiscale.