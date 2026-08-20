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Testimonianza del cliente

L'esternalizzazione della compliance fiscale semplifica la crescita aziendale

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Maggiore conformità

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Competenza fiscale

Profilo dell'azienda

Con sede a Nashua, New Hampshire, Unified Office fornisce servizi di comunicazione professionali, inclusi i servizi gestiti basati su VoIP e IoT ad aziende di piccole e medie dimensioni. Lanciata nel 2011, l'azienda è cresciuta rapidamente. Nel 2016, Unified Office forniva comunicazioni in modalità communications-as-a-service a uno dei più grandi franchising di Domino's Pizza del paese, con punti vendita sparsi da un lato all'altro del paese.

Problematiche fiscali

La fiscalità nel settore delle telecomunicazioni è notoriamente complessa e in alcuni casi può prevedere anche "imposte sulle imposte", ovvero tasse o contributi tassati a loro volta. Ad esempio, l'onere previsto dallo Universal Service Fund federale può essere applicato anche al contributo dello Universal Service Fund statale, nonché ad alcune tasse e supplementi normativi locali.

 

A rendere le cose ancora più complicate ci sono le normative e le aliquote fiscali che cambiano di frequente. Ad esempio, i contribuiti e199 possono essere applicati anche a livello di città o contea. Rispettare questi requisiti in continua evoluzione può essere complesso e richiedere molte risorse.

 

La posta in gioco era alta per Unified Office, che stava affrontando una rapida crescita e continuando a concentrarsi sui propri obiettivi futuri. "Siamo convinti che, in futuro, la nostra azienda avrà le caratteristiche per attirare l'interesse di potenziali acquirenti", afferma il CFO Peter White. "Il nostro consiglio di amministrazione è molto preparato e ci ha avvertito per tempo della necessità di evitare che eventuali passività fiscali restino iscritte a bilancio quando arriverà quel giorno. Sono stati molto chiari sul fatto che prima iniziamo, meglio ci saremmo trovati nel lungo periodo."

 

Sulla base di un breve elenco di soluzioni consigliate da un consulente, Peter ha contattato Avalara. Quando ha chiesto referenze di clienti, ha potuto parlare con il responsabile fiscale di un grande fornitore di telecomunicazioni che stava preparando l'azienda per un'offerta pubblica. In questo caso, l'azienda con cui Peter ha parlato non aveva gestito in modo proattivo la fiscalità sulle telecomunicazioni e, al momento della quotazione in borsa, aveva passività fiscali per 25 milioni di dollari in tasse, sanzioni e interessi.

 

"Noi eravamo un'azienda con un fatturato di meno di un milione di dollari, ma stavamo già adottando misure di compliance per evitare passività e rischi inutili", afferma Peter. "Vogliamo essere puliti."

Perché scegliere Avalara?

Il team di Avalara esperto di fiscalità applicata alle telecomunicazioni tiene monitorate le normative, i regolamenti e i cambiamenti delle aliquote, in modo che i clienti possano avere fiducia.

 

L'approccio a 360° di Avalara ha conquistato Peter. "Ci hanno detto: 'Ci occuperemo di tutto noi, dall'inizio alla fine. Tutto quello che dovete fare è darci i dati.' È esattamente quello che volevo sentirmi dire, ed è quello che mi hanno dato", afferma. "Il mio team dedica pochissimo tempo alle imposte sulle telecomunicazioni."

"Ci hanno detto: 'Ci occuperemo di tutto noi, dall'inizio alla fine. Tutto quello che dovete fare è darci i dati.' È esattamente quello che volevo sentirmi dire, ed è quello che mi hanno dato."

  •  — Peter White 
  • CFO

 

Risultati

Oggi, Unified Office ha 1.300 clienti in 37 Stati. Il team di Avalara li ha aiutati con tutte le pratiche iniziali. "Sono stati pazienti e perseveranti e ci hanno portati al traguardo. Hanno gestito l'intero progetto", dice Peter.

 

Togliere la conformità fiscale e il rischio che ne deriva, dalla lista delle preoccupazioni di Peter, ha aumentato la sua fiducia nella crescita continua dell'azienda. "Siamo cresciuti enormemente in cinque anni, il che ha rapidamente aumentato la nostra potenziale esposizione" afferma. "Sarebbe stato impensabile per noi occuparci internamente della gestione della compliance."

 

"In sostanza, elimina del tutto il carico della gestione fiscale in modo conveniente dal punto di vista economico e mi fa stare più sereno sulla gestione dei nostri obblighi fiscali", dice Peter.
Anche il consiglio di amministrazione dell'azienda è soddisfatto. "A ogni riunione del CdA riferisco sulla nostra conformità fiscale", dice Peter. "Vogliono sapere che ci stiamo occupando del business. Anche se siamo una piccola azienda, la governance è molto importante per noi.

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