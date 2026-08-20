Se sei un appassionato di videogiochi, è molto probabile che tu ne abbia provato uno sviluppato con la piattaforma Unity. Si tratta infatti di uno degli ambienti di sviluppo più diffusi e versatili sul mercato, utilizzato per realizzare circa la metà dei videogiochi a livello mondiale.

Dal suo lancio in Danimarca nel 2004 come piattaforma di sviluppo dedicata al sistema operativo Mac, Unity Technologies ha sperimentato una forte crescita. Oggi Unity supporta quasi 30 piattaforme diverse e ha una presenza globale, con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Una crescita così rapida richiede di ottimizzare i sistemi di back office, rendendoli capaci di scalare con la stessa rapidità delle attività aziendali.

"Operare in tanti mercati diversi comporta una grande complessità nella gestione del calcolo delle imposte", spiega Patrick Loughnane, Responsabile di prodotto di Unity Technologies. "Vendiamo in oltre 60 territori diversi, dove si applicano sales tax (imposta sulle vendite) o IVA. In ogni paese dobbiamo gestire un livello significativo di complessità aggiuntive: dalla determinazione del "nexus" o del "luogo di vendita" alla verifica delle soglie di fatturato, fino all’applicazione delle imposte corrette e al loro versamento alle autorità fiscali competenti.



"Ho chiesto ai miei colleghi un parere obiettivo. La risposta unanime è stata: "È fantastico". Nel complesso, senza AvaTax non ce l'avremmo potuta fare."