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Con AvaTax, Unity ottimizza la gestione della sales tax negli Stati Uniti

Con Avalara, Unity può espandere facilmente le proprie attività senza complicare la gestione della conformità fiscale: configurare un nuovo paese richiede meno di un'ora.

Profilo dell'azienda

Se sei un appassionato di videogiochi, è molto probabile che tu ne abbia provato uno sviluppato con la piattaforma Unity. Si tratta infatti di uno degli ambienti di sviluppo più diffusi e versatili sul mercato, utilizzato per realizzare circa la metà dei videogiochi a livello mondiale.

 

Dal suo lancio in Danimarca nel 2004 come piattaforma di sviluppo dedicata al sistema operativo Mac, Unity Technologies ha sperimentato una forte crescita. Oggi Unity supporta quasi 30 piattaforme diverse e ha una presenza globale, con oltre 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Una crescita così rapida richiede di ottimizzare i sistemi di back office, rendendoli capaci di scalare con la stessa rapidità delle attività aziendali.

 

"Operare in tanti mercati diversi comporta una grande complessità nella gestione del calcolo delle imposte", spiega Patrick Loughnane, Responsabile di prodotto di Unity Technologies. "Vendiamo in oltre 60 territori diversi, dove si applicano sales tax (imposta sulle vendite) o IVA. In ogni paese dobbiamo gestire un livello significativo di complessità aggiuntive: dalla determinazione del "nexus" o del "luogo di vendita" alla verifica delle soglie di fatturato, fino all’applicazione delle imposte corrette e al loro versamento alle autorità fiscali competenti.


"Ho chiesto ai miei colleghi un parere obiettivo. La risposta unanime è stata: "È fantastico". Nel complesso, senza AvaTax non ce l'avremmo potuta fare."

Crescita forte e scalabile

Poter disporre di un sistema in grado di gestire tutte le aree geografiche e i cambiamenti del panorama fiscale significa che l'azienda può espandere le proprie attività mantenendosi conforme a livello fiscale, spiega Patrick. "Una delle funzionalità più interessanti di AvaTax, per me, è la possibilità di attivare un "nexus fiscale" e verificare il corretto funzionamento del sistema su tutti i nostri 60 prodotti. Il motore fiscale determina istantaneamente le aliquote corrette per ogni prodotto in ogni mercato."

 

"Prima di usare AvaTax, impostare una nuova area fiscale era un'impresa enorme. Ora ci vuole meno di un'ora." Continua.

 

Patrick è anche colpito dall'affidabilità della piattaforma. "Utilizziamo AvaTax per la sales tax negli Stati Uniti e l'IVA in Finlandia, Danimarca, Cina, Singapore, Corea, Giappone e in tutti gli altri territori in cui viene applicata una qualche forma di imposta sulle vendite. Offre praticamente una funzionalità plug-and-play, il che significa che possiamo gestire la nostra crescita istantaneamente con la certezza che i dati utilizzati sono pienamente affidabili. Non dover ricercare i codici di trattamento fiscale, ma avere tutto semplificato tramite Avalara ha fatto un'enorme differenza per il nostro carico di lavoro."

 

"Avalara è un'azienda davvero straordinaria: non solo fornisce una suite eccezionale di applicazioni per la gestione fiscale che funzionano perfettamente, ma offre anche livelli di servizio eccellenti e la tranquillità di poter gestire la compliance fiscale in tutto il mondo."

"È quel tipo di applicazione che mi fa dormire tranquillo la notte!"

  • — Patrick Loughnane
  • Responsabile di Prodotto presso Unity Technologies

 

Preservare la fiducia dei clienti

"Non capita spesso di trovare una soluzione contabile che abbia un impatto così importante sul rapporto con i clienti, ma la capacità di AvaTax di garantire sempre la nostra compliance fiscale è fondamentale per la fiducia che i clienti ripongono rin noi", continua. "Se non riusciamo a inviare una fattura accurata, cosa penserebbero della cura che mettiamo nei nostri prodotti?"

 

“Sono davvero felice di poter disporre di questa piattaforma. Significa che i nostri collaboratori non devono occuparsi delle migliaia di modifiche fiscali che avvengono in tutto il mondo ogni mese. Ci pensa AvaTax per noi", continua. "Dal nostro punto di vista, uno dei suoi pregi principali è la semplicità d'uso: l'interfaccia è estremamente intuitiva, tutti i calcoli vengono eseguiti rapidamente e ha un enorme punto di forza unico nella qualità dei dati sottostanti."

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