Poter disporre di un sistema in grado di gestire tutte le aree geografiche e i cambiamenti del panorama fiscale significa che l'azienda può espandere le proprie attività mantenendosi conforme a livello fiscale, spiega Patrick. "Una delle funzionalità più interessanti di AvaTax, per me, è la possibilità di attivare un "nexus fiscale" e verificare il corretto funzionamento del sistema su tutti i nostri 60 prodotti. Il motore fiscale determina istantaneamente le aliquote corrette per ogni prodotto in ogni mercato."
"Prima di usare AvaTax, impostare una nuova area fiscale era un'impresa enorme. Ora ci vuole meno di un'ora." Continua.
Patrick è anche colpito dall'affidabilità della piattaforma. "Utilizziamo AvaTax per la sales tax negli Stati Uniti e l'IVA in Finlandia, Danimarca, Cina, Singapore, Corea, Giappone e in tutti gli altri territori in cui viene applicata una qualche forma di imposta sulle vendite. Offre praticamente una funzionalità plug-and-play, il che significa che possiamo gestire la nostra crescita istantaneamente con la certezza che i dati utilizzati sono pienamente affidabili. Non dover ricercare i codici di trattamento fiscale, ma avere tutto semplificato tramite Avalara ha fatto un'enorme differenza per il nostro carico di lavoro."
"Avalara è un'azienda davvero straordinaria: non solo fornisce una suite eccezionale di applicazioni per la gestione fiscale che funzionano perfettamente, ma offre anche livelli di servizio eccellenti e la tranquillità di poter gestire la compliance fiscale in tutto il mondo."