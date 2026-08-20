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TESTIMONIANZA DEL PARTNER

VARC Solutions aiuta i clienti a esternalizzare la gestione della sales tax

Risultati

Processi migliorati

Maggiore conformità

Competenza fiscale

Profilo dell'azienda

Alla fine degli anni '90, Robin Hall ha fondato un'azienda pensata per aiutare altre piccole imprese nella gestione delle attività. Nata come fornitore di servizi di contabilità e buste paga, VARC Solutions ha successivamente esteso la propria attività con soluzioni in outsourcing per l’elaborazione dei pagamenti, la gestione delle fatture, la consulenza, l’implementazione e la formazione. Serve più di 500 aziende al mese negli Stati Uniti, in Canada e alle Bahamas.

Problematiche fiscali

Dalla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso South Dakota vs. Wayfair, Inc., con la conseguente adozione di leggi sul "nexus" economico da parte della maggior parte degli Stati USA, Robin ha visto le aziende rendersi lentamente conto di essere a rischio di non conformità.

 

La sentenza Wayfair impone alla maggior parte delle aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, di conformarsi alle leggi sull'imposta sulle vendite (sales tax) in qualsiasi Stato in cui abbiano clienti (se soddisfano o superano determinate soglie). Dato che negli Stati Uniti esistono più di 12.000 giurisdizioni fiscali che regolamentano la sales tax e la use tax (imposta sull'uso) e che ognuna stabilisce le proprie normative in materia di imponibilità e dichiarazione, questo compito può essere enormemente complicato per le aziende più grandi e praticamente impossibile per quelle più piccole.

Perché scegliere Avalara?

Secondo Robin, la maggior parte dei software di contabilità aziendale non è in grado di gestire le complessità della sales tax nelle diverse giurisdizioni fiscali, soprattutto se confrontata con l’efficienza e la maggiore precisione del motore di calcolo automatizzato di Avalara Il sistema basato su cloud si integra con la maggior parte dei software di contabilità aziendale e applica automaticamente le aliquote e le regole associate alla sales tax: può quindi compilare, presentare le dichiarazioni e versare i pagamenti in tutte le giurisdizioni fiscali. Funzionalità complete di rendicontazione permettono all'azienda e ai suoi commercialisti di migliorare la conformità fiscale.

 

"Avevamo un nuovo, grande cliente, che aveva acquisito un'attività con operazioni di vendita a clienti situati in più di 40 Stati. A quanto pare, non avevano addebitato e versato la sales tax. Fortunatamente, hanno capito che dovevano risolvere la questione il prima possibile e siamo riusciti a indirizzarli ad Avalara."

 

Aggiunge che molte piccole imprese credono erroneamente che la sales tax sia semplice da gestire se si effettuano vendite solo in uno o due Stati. Ma può comunque essere complesso. Robin spiega: "Solo in Texas ci sono 254 contee, ognuna con un'aliquota diversa. E le parish della Louisiana hanno spesso regole molto diverse. Restare aggiornati anche solo in poche giurisdizioni fiscali può essere molto impegnativo, senza contare le sanzioni in caso di errori."

"Grazie alla collaborazione con Avalara, siamo diventati un punto di riferimento per la conformità fiscale dei nostri clienti".

  • — Robin Hall
  • Presidente e consulente senior

 

Risultati

Per gestire il problema della sales tax, Robin e il team di VARC hanno consigliato Avalara ai loro clienti. Attraverso la partnership con Avalara for Accountants, VARC Solutions può fornire servizi di referral e aiutare i clienti ad adottare le giuste tecnologie fiscali per ridurre al minimo il rischio e aumentare l'efficienza.

 

Il team di VARC si è qualificato come Avalara Certified Implementer per implementare le soluzioni software di Avalara direttamente per i clienti.

 

La maggior parte dei clienti di VARC sono piccole imprese che potrebbero non sapere di essere a rischio conformità o stanno iniziando a rendersene conto, magari dopo aver ricevuto un avviso da un'agenzia statale. Il team di VARC di solito inizia con una valutazione del rischio associato alla sales tax.

 

"Quando i clienti si rivolgono a noi per ricevere supporto nella contabilità, nella fatturazione o nella gestione delle paghe, li guidiamo anche nell'analisi di altri aspetti fondamentali delle loro operazioni aziendali, tra cui sempre più spesso rientra la conformità alla sales tax", dice. “Molte aziende ancora non sono in regola; in caso di una verifica sull'applicazione della sales tax, potrebbero essere pesantemente penalizzate. Una volta compreso il rischio, la maggior parte delle aziende è pronta a cambiare rotta. Penso che supportare i clienti nelle loro esigenze in materia di sales tax ci porterà molto lavoro in futuro."

 

Robin aggiunge che, quando si confronta con i clienti, specialmente quelli che stanno crescendo in nuovi Stati, gli strumenti di reportistica integrati in Avalara AvaTax rendono evidenti i vantaggi di un approccio automatizzato alla gestione della sales tax e quindi alla compliance fiscale.

 

"Il rapporto costi-benefici dimostra che affidarsi ad Avalara conviene per davvero", afferma. "Si integra perfettamente con i programmi di contabilità, è facile da configurare e gestisce le imposte statali, locali e persino quelle delle giurisdizioni fiscali speciali. Se per sbrigare da soli la sales tax ci mettete un'ora, con Avalara ci vorranno cinque minuti. Se ci mettete due giorni, con Avalara ci vorrà un'ora.

 

Ed è questo che a Robin piace di più: i referral ad Avalara consentono ai suoi clienti di tornare a svolgere il lavoro che fa progredire la loro attività, invece di dedicare tempo alla compliance fiscale.

 

"Avalara riduce il carico di lavoro e diminuisce drasticamente il rischio," spiega. "Grazie all’integrazione collaudata di Avalara con QuickBooks, la scelta è ovvia. La partnership con Avalara ci permette di essere un punto di riferimento per i nostri clienti per la conformità fiscale e so che il mio account manager dedicato è sempre disponibile per me."

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