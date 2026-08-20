Per gestire il problema della sales tax, Robin e il team di VARC hanno consigliato Avalara ai loro clienti. Attraverso la partnership con Avalara for Accountants, VARC Solutions può fornire servizi di referral e aiutare i clienti ad adottare le giuste tecnologie fiscali per ridurre al minimo il rischio e aumentare l'efficienza.
Il team di VARC si è qualificato come Avalara Certified Implementer per implementare le soluzioni software di Avalara direttamente per i clienti.
La maggior parte dei clienti di VARC sono piccole imprese che potrebbero non sapere di essere a rischio conformità o stanno iniziando a rendersene conto, magari dopo aver ricevuto un avviso da un'agenzia statale. Il team di VARC di solito inizia con una valutazione del rischio associato alla sales tax.
"Quando i clienti si rivolgono a noi per ricevere supporto nella contabilità, nella fatturazione o nella gestione delle paghe, li guidiamo anche nell'analisi di altri aspetti fondamentali delle loro operazioni aziendali, tra cui sempre più spesso rientra la conformità alla sales tax", dice. “Molte aziende ancora non sono in regola; in caso di una verifica sull'applicazione della sales tax, potrebbero essere pesantemente penalizzate. Una volta compreso il rischio, la maggior parte delle aziende è pronta a cambiare rotta. Penso che supportare i clienti nelle loro esigenze in materia di sales tax ci porterà molto lavoro in futuro."
Robin aggiunge che, quando si confronta con i clienti, specialmente quelli che stanno crescendo in nuovi Stati, gli strumenti di reportistica integrati in Avalara AvaTax rendono evidenti i vantaggi di un approccio automatizzato alla gestione della sales tax e quindi alla compliance fiscale.
"Il rapporto costi-benefici dimostra che affidarsi ad Avalara conviene per davvero", afferma. "Si integra perfettamente con i programmi di contabilità, è facile da configurare e gestisce le imposte statali, locali e persino quelle delle giurisdizioni fiscali speciali. Se per sbrigare da soli la sales tax ci mettete un'ora, con Avalara ci vorranno cinque minuti. Se ci mettete due giorni, con Avalara ci vorrà un'ora.
Ed è questo che a Robin piace di più: i referral ad Avalara consentono ai suoi clienti di tornare a svolgere il lavoro che fa progredire la loro attività, invece di dedicare tempo alla compliance fiscale.
"Avalara riduce il carico di lavoro e diminuisce drasticamente il rischio," spiega. "Grazie all’integrazione collaudata di Avalara con QuickBooks, la scelta è ovvia. La partnership con Avalara ci permette di essere un punto di riferimento per i nostri clienti per la conformità fiscale e so che il mio account manager dedicato è sempre disponibile per me."