Secondo Robin, la maggior parte dei software di contabilità aziendale non è in grado di gestire le complessità della sales tax nelle diverse giurisdizioni fiscali, soprattutto se confrontata con l’efficienza e la maggiore precisione del motore di calcolo automatizzato di Avalara Il sistema basato su cloud si integra con la maggior parte dei software di contabilità aziendale e applica automaticamente le aliquote e le regole associate alla sales tax: può quindi compilare, presentare le dichiarazioni e versare i pagamenti in tutte le giurisdizioni fiscali. Funzionalità complete di rendicontazione permettono all'azienda e ai suoi commercialisti di migliorare la conformità fiscale.

"Avevamo un nuovo, grande cliente, che aveva acquisito un'attività con operazioni di vendita a clienti situati in più di 40 Stati. A quanto pare, non avevano addebitato e versato la sales tax. Fortunatamente, hanno capito che dovevano risolvere la questione il prima possibile e siamo riusciti a indirizzarli ad Avalara."

Aggiunge che molte piccole imprese credono erroneamente che la sales tax sia semplice da gestire se si effettuano vendite solo in uno o due Stati. Ma può comunque essere complesso. Robin spiega: "Solo in Texas ci sono 254 contee, ognuna con un'aliquota diversa. E le parish della Louisiana hanno spesso regole molto diverse. Restare aggiornati anche solo in poche giurisdizioni fiscali può essere molto impegnativo, senza contare le sanzioni in caso di errori."