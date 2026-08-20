Determinare l'imponibilità di una così ampia varietà di prodotti può essere complicato; i requisiti sono granulari, variano da una giurisdizione all'altra e sono in continua evoluzione. "Non ho le competenze per esaminare gli Stati uno per uno, articolo per articolo, gli ingredienti e capire il trattamento fiscale di ogni articolo”, dice Diana Rancy, responsabile dell'imposta sulle vendite (sales tax). "Mi ci sono voluti tre giorni per ricercare e classificare solo 100 articoli. Riuscite a immaginare quanto tempo mi ci vorrebbe per farne più di 20.000?"

E siccome gli ispettori statali sono persone, le loro opinioni sull'imponibilità di un articolo possono essere soggettive. "Certi ispettori statali mi hanno detto che, dato che ci chiamiamo The Vitamin Shoppe, presumono che non vendiamo alimenti", spiega Diana. "Quindi, anche se vendiamo alcuni generi alimentari, l'ispettore potrebbe considerare la loro imponibilità allo stesso modo degli integratori alimentari. E se l'etichetta del prodotto lascia spazio a qualche interpretazione, può diventare pignolo."

The Vitamin Shoppe aveva bisogno di una soluzione per mitigare il rischio.