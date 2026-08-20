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Testimonianza del cliente

The Vitamin Shoppe può rilassarsi con Avalara MatrixMaster

Risultati

Maggiore conformità

Processi migliorati

Competenza fiscale

Profilo dell'azienda

Con oltre 780 negozi in 45 Stati e a Porto Rico, The Vitamin Shoppe vende un'ampia gamma di prodotti nutrizionali e per il benessere dell'apparato digestivo pensati per aiutare le persone a raggiungere i propri obiettivi di salute e benessere. Quanto è vasto il loro assortimento? L'azienda offre più di 25.000 prodotti nei suoi negozi fisici e online.

Problematiche fiscali

Determinare l'imponibilità di una così ampia varietà di prodotti può essere complicato; i requisiti sono granulari, variano da una giurisdizione all'altra e sono in continua evoluzione. "Non ho le competenze per esaminare gli Stati uno per uno, articolo per articolo, gli ingredienti e capire il trattamento fiscale di ogni articolo”, dice Diana Rancy, responsabile dell'imposta sulle vendite (sales tax). "Mi ci sono voluti tre giorni per ricercare e classificare solo 100 articoli. Riuscite a immaginare quanto tempo mi ci vorrebbe per farne più di 20.000?"

 

E siccome gli ispettori statali sono persone, le loro opinioni sull'imponibilità di un articolo possono essere soggettive. "Certi ispettori statali mi hanno detto che, dato che ci chiamiamo The Vitamin Shoppe, presumono che non vendiamo alimenti", spiega Diana. "Quindi, anche se vendiamo alcuni generi alimentari, l'ispettore potrebbe considerare la loro imponibilità allo stesso modo degli integratori alimentari. E se l'etichetta del prodotto lascia spazio a qualche interpretazione, può diventare pignolo."

 

The Vitamin Shoppe aveva bisogno di una soluzione per mitigare il rischio.

Perché scegliere Avalara?

Dopo aver esaminato tre diversi fornitori, The Vitamin Shoppe ha scelto Avalara MatrixMaster. "Li abbiamo scelti perché avevano clienti con attività simili alla nostra", dice Diana.

 

Gli specialisti fiscali di Avalara sanno bene quanto l'imponibilità dei prodotti possa essere un fatto soggettivo e ogni volta che si presenta un nuovo caso, diventano sempre più esperti. Nel fornire le loro raccomandazioni sul trattamento fiscale, fanno anche sempre riferimento alle disposizioni di legge dello Stato. "Gli abbiamo dato l'elenco dei nostri articoli e chiesto delle raccomandazioni, che abbiamo poi confrontato con i risultati delle precedenti verifiche", spiega Diana.

 

Diana ha detto che la nuova matrice fiscale per The Vitamin Shoppe era pronta per essere revisionata dopo soli 30 giorni dalla firma del contratto.

"Mi ci vorrebbero tre giorni solo per cercare e classificare 100 articoli. Riuscite a immaginare quanto tempo mi ci vorrebbe per farne più di 20.000?"

  • — Diana Rancy
  • Responsabile sales tax

 

Risultati

Diana apprezza il tempo e il lavoro risparmiati, la riduzione del rischio fiscale e il supporto integrato in caso di verifica fiscale. "Sapere di potermi fidare di Avalara che può guidarci durante una verifica fiscale mi fa stare tranquilla", dice. "Se c'è una contestazione su un articolo, Avalara riesce molto bene a spiegare perché lo consideriamo imponibile o non imponibile. E se dobbiamo apportare una modifica, abbiamo un processo in atto per farlo in modo molto efficiente."

 

Il rapporto a lungo termine di Diana con il suo analista fiscale Avalara UPC è una parte fondamentale del valore che riceve dal servizio. "Ho lo stesso referente da otto anni", afferma Diana. "Conosce The Vitamin Shoppe. Questo è molto importante per noi."

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