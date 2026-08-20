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Testimonianza del cliente

Wholesale Auto Supply cresce senza preoccupazioni

Risultati

Risparmio sui costi

Sistemi integrati

Processi migliorati

Maggiore conformità

Profilo dell'azienda

Cooperativa formata da un gruppo di circa 200 concessionari di automobili, Wholesale Auto Supply sfrutta la forza d'acquisto collettiva dei propri soci per fornire tutto ciò di cui una concessionaria può avere bisogno per la propria sede: dalle bandiere agli arredi, dall'olio motore agli strumenti per la pulizia.

 

Con sede a South Hackensack, New Jersey, l'azienda serve oltre 900 punti vendita in New Jersey, New York, Connecticut, Pennsylvania orientale e Delaware settentrionale.

Problematiche fiscali

Dopo aver operato per anni esclusivamente nel New Jersey, nel 2009 l'azienda ha avviato una rapida espansione. Durante la crisi finanziaria, ha aiutato i concessionari di automobili a sopravvivere grazie ad acquisti semplificati ed efficienti.

 

"Il New Jersey è uno Stato un po' particolare dal punto di vista dell'imposta sulle vendite (sales tax)", spiega il CEO Andrea Karsian. "Non abbiamo imposte sulle vendite a livello locale o di contea. Quando abbiamo iniziato a operare a New York e in Pennsylvania, dove si applicano anche imposte locali e di contea, oltre che in Connecticut, dovevamo essere certi di presentare le dichiarazioni se avevamo stabilito un "nexus"."

 

"Dovevamo anche assicurarci che le dichiarazioni fossero presentate nei tempi previsti", aggiunge, "perché in passato ci sono state addebitate sanzioni per ritardi". 

 

A rendere ancora più complessa la gestione fiscale, c'è il fatto che i prodotti commercializzati dall'azienda sono tassati in modo diverso a seconda della giurisdizione. Ad esempio, Andrea ha scoperto che i guanti in nitrile indossati dai tecnici d'officina potrebbero essere imponibili in uno Stato ed esenti in un altro. All'interno della stessa giurisdizione fiscale, lo stesso articolo potrebbe essere imponibile per un utilizzo ed esente per un altro. "Da quello che ho visto, l'imposta sull'uso (use tax) è un grosso problema per gli ispettori", dice Andrea. "La nostra capacità di gestirla era quasi inesistente."

Perché scegliere Avalara?

Andrea ha scoperto Avalara nel 2012 in occasione di un evento ospitato da Epicor, la soluzione ERP utilizzata da Wholesale Auto Supply.

 

 "Ho visto le soluzioni e ho pensato: molto interessante. Avalara sembra avere tutto ciò di cui abbiamo bisogno e non conoscevo un'altra soluzione che si integrasse con Epicor", osserva Andrea.

"È importante avere l'intera suite di servizi Avalara. Non riesco a immaginare cosa faremmo senza."

  •  — Andrea Karsian
  • CEO

 

Risultati

"Con Avalara possiamo gestire la sales tax molto meglio di prima", afferma Andrea. "E se ci stiamo avvicinando alla soglia che comporta la creazione di un "nexus" fiscale, abbiamo gli esperti dalla nostra parte." 

 

Andrea non si preoccupa più delle scadenze e i giorni della gestione manuale dei certificati di esenzione sono ormai lontani. "È un processo così automatizzato che ci siamo abituati a dare per scontata la gestione fiscale", afferma. "Quando facciamo le nostre revisioni interne ogni anno, non dobbiamo andare a scavare nei dati. È facile fornire le informazioni ai nostri commercialisti ed è anche molto rapido." 

 

"È importante avere l'intera suite di servizi Avalara", aggiunge Andrea. "Non riesco a immaginare cosa faremmo senza. Mi capita di interagire con diversi commercialisti e raccomando sempre questo processo automatizzato ai loro clienti, specialmente in previsione di una verifica fiscale. Con tutte le informazioni che Avalara ci mette a disposizione e le numerose risorse che l'azienda fornisce, mi sento tranquilla."

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