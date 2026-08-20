Dopo aver operato per anni esclusivamente nel New Jersey, nel 2009 l'azienda ha avviato una rapida espansione. Durante la crisi finanziaria, ha aiutato i concessionari di automobili a sopravvivere grazie ad acquisti semplificati ed efficienti.

"Il New Jersey è uno Stato un po' particolare dal punto di vista dell'imposta sulle vendite (sales tax)", spiega il CEO Andrea Karsian. "Non abbiamo imposte sulle vendite a livello locale o di contea. Quando abbiamo iniziato a operare a New York e in Pennsylvania, dove si applicano anche imposte locali e di contea, oltre che in Connecticut, dovevamo essere certi di presentare le dichiarazioni se avevamo stabilito un "nexus"."

"Dovevamo anche assicurarci che le dichiarazioni fossero presentate nei tempi previsti", aggiunge, "perché in passato ci sono state addebitate sanzioni per ritardi".

A rendere ancora più complessa la gestione fiscale, c'è il fatto che i prodotti commercializzati dall'azienda sono tassati in modo diverso a seconda della giurisdizione. Ad esempio, Andrea ha scoperto che i guanti in nitrile indossati dai tecnici d'officina potrebbero essere imponibili in uno Stato ed esenti in un altro. All'interno della stessa giurisdizione fiscale, lo stesso articolo potrebbe essere imponibile per un utilizzo ed esente per un altro. "Da quello che ho visto, l'imposta sull'uso (use tax) è un grosso problema per gli ispettori", dice Andrea. "La nostra capacità di gestirla era quasi inesistente."