Bruno ha fatto una ricerca su internet e ha scoperto Avalara MyLodgeTax, tra le altre opzioni. È rimasto colpito dall'interfaccia pulita e moderna della soluzione e dal fatto che fosse al 100% cloud-based.

"Quello che mi ha colpito di Avalara è stato il fatto che hanno risposto subito al telefono e si sono attivati immediatamente", afferma. "Nessuno degli altri fornitori lo ha fatto".