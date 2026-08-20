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Testimonianza del cliente

Wonder Vacation Homes si afferma grazie alla gestione corretta della conformità fiscale

Risultati

Processi migliorati

Sistemi integrati

Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Fondata nel 2015, Wonder Vacation Homes è una società di gestione di affitti per vacanze di lusso a servizio completo. L'azienda ha iniziato con pochi immobili nell'area di Orlando e oggi gestisce più di 120 case sparse fra Orlando e Miami.

 

Bruno Scarabottolo, fondatore e presidente dell'azienda, proviene da una lunga tradizione familiare nel settore alberghiero. Originario del Brasile, rappresenta la terza generazione della sua famiglia a entrare nel settore dell'ospitalità.

Problematiche fiscali

Applicare la tassa di soggiorno non è così semplice come aggiungere una percentuale. Ad esempio, in Florida, le società di locazione sono tenute a riscuotere e versare la tassa di soggiorno a più livelli di giurisdizione fiscale. Questi livelli non sono uniformi neanche in tutto lo Stato. A seconda dell'ubicazione dell'immobile, potrebbero essere applicate fino a tre diverse tasse di soggiorno. 

 

"Fin dall'inizio, quando ho fondato Wonder Vacation Homes, sapevo che era un aspetto dell'attività da automatizzare", ricorda Bruno. "Da subito."

Perché scegliere Avalara?

Bruno ha fatto una ricerca su internet e ha scoperto Avalara MyLodgeTax, tra le altre opzioni. È rimasto colpito dall'interfaccia pulita e moderna della soluzione e dal fatto che fosse al 100% cloud-based.

 

"Quello che mi ha colpito di Avalara è stato il fatto che hanno risposto subito al telefono e si sono attivati immediatamente", afferma. "Nessuno degli altri fornitori lo ha fatto".

Implementazione

I consulenti fiscali di Avalara hanno collaborato con Bruno per configurare i suoi immobili e completare le registrazioni necessarie, in base alle licenze statali e locali richieste per ciascuno. 

 

"Ci vuole un po' di tempo per registrare tutto correttamente, il che ha senso, data la complessità del panorama fiscale e il volume di immobili che gestiamo", afferma Bruno. "Anche se bisogna registrarsi in ogni nuova giurisdizione fiscale, l'implementazione è complessivamente piuttosto semplice e deve essere fatta una volta sola." 

 

Prosegue dicendo: "La capacità di Avalara MyLodgeTax di integrarsi con il mio sistema di contabilità non fa che aumentare questo valore ed è stato un fattore determinante nella nostra decisione di scegliere Avalara MyLodgeTax rispetto ai concorrenti."

"Misuro il valore di MyLodgeTax in termini di risparmio di tempo e riduzione del rischio. Stiamo aggiungendo nuovi immobili molto velocemente, in modo che il valore aumenti man mano che cresciamo."

  •  — Bruno Scarabottolo
  • Fondatore e Presidente

 

Risultati

Ora che la configurazione è stata completata, Bruno deve solo accedere una volta al mese e dichiarare le entrate da locazione per ogni immobile. Da quel momento in poi, Avalara MyLodgeTax calcola, riscuote, dichiara e versa le imposte automaticamente.

 

C'è molta concorrenza nel mercato degli affitti a breve termine in Florida e ora Bruno può mantenere i suoi dipendenti completamente concentrati sul marketing, sulle prenotazioni e sull'offerta di un'esperienza di vacanza di lusso unica per i suoi proprietari e ospiti. 

 

"I nostri clienti possono soggiornare in una casa in affitto," dice, "ma si aspettano un'esperienza da hotel a cinque stelle. Richiedono un livello di servizio molto elevato, assistenza concierge e tutto ciò che ne consegue. Sono proprio questi elementi che fanno funzionare meglio la nostra attività e non saremmo riusciti a distinguerci così tanto, e a crescere così velocemente, senza la semplicità d'uso e la scalabilità di Avalara MyLodgeTax."

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