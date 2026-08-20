Ora che la configurazione è stata completata, Bruno deve solo accedere una volta al mese e dichiarare le entrate da locazione per ogni immobile. Da quel momento in poi, Avalara MyLodgeTax calcola, riscuote, dichiara e versa le imposte automaticamente.
C'è molta concorrenza nel mercato degli affitti a breve termine in Florida e ora Bruno può mantenere i suoi dipendenti completamente concentrati sul marketing, sulle prenotazioni e sull'offerta di un'esperienza di vacanza di lusso unica per i suoi proprietari e ospiti.
"I nostri clienti possono soggiornare in una casa in affitto," dice, "ma si aspettano un'esperienza da hotel a cinque stelle. Richiedono un livello di servizio molto elevato, assistenza concierge e tutto ciò che ne consegue. Sono proprio questi elementi che fanno funzionare meglio la nostra attività e non saremmo riusciti a distinguerci così tanto, e a crescere così velocemente, senza la semplicità d'uso e la scalabilità di Avalara MyLodgeTax."