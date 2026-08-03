"Siamo molto soddisfatti di Avalara", dice Hector. Gestiamo un volume elevato di transazioni ogni mese, quindi non dover presentare dichiarazioni singole è un grande vantaggio per il nostro team. Tutto quello che devo fare è verificare che l'imposta sulle vendite totale gestita da Avalara corrisponda a quanto risulta a me. Mi semplifica molto la vita."

"Man mano che aumentiamo i volumi, dobbiamo aumentare la nostra efficienza e il team di Avalara è stato molto d'aiuto", afferma Hector. "Ad esempio, in questo momento stiamo passando alla loro soluzione Streamlined Sales Tax (SST), che semplificherà la gestione della conformità fiscale in diversi Stati."

Avalara è uno dei pochi fornitori di servizi certificati (CSP) per il programma SST. Con il programma SST, i venditori aderenti possono beneficiare del calcolo gratuito della sales tax e della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali in un massimo di 24 Stati.

"Ci fidiamo di Avalara al 100%", conclude. "Hanno dimostrato di essere perfetti per la nostra attività."