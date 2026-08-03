Iniziare
Prizm dark blue background

Testimonianza del cliente

Wondersign automatizza la conformità fiscale per supportare la crescita dell'azienda

Risultati

Processi migliorati

Competenza fiscale

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

Wondersign, con sede a Tampa, in Florida, è una piattaforma cloud-based per la distribuzione e sincronizzazione dei dati dei prodotti, che automatizza la gestione dei cataloghi e dei prezzi su diversi canali di vendita. Il prodotto di punta dell'azienda è Catalog Kiosk, utilizzato principalmente dai rivenditori di mobili per creare un'esperienza di acquisto “endless aisle” (catalogo esteso), grazie alla sincronizzazione dei feed di dati aggiornati in tempo reale di oltre 40 produttori.

Problematiche fiscali

Le fatture di Wondersign possono includere i costi di abbonamento al loro servizio SaaS, l'acquisto di chioschi e i servizi di installazione. Tutti gli articoli fatturati sono tassati in modo diverso, con servizi esenti in alcuni Stati ma non in altri. Con oltre 3.000 clienti in 49 Stati, mantenere la conformità fiscale era un compito molto impegnativo.

 

"La situazione può diventare molto complessa in tempi brevissimi, soprattutto per i clienti che hanno sede in più giurisdizioni", afferma Hector Camacho, Controller dell'azienda. "Tenere aggiornate tutte le diverse aliquote fiscali e presentare diverse centinaia di dichiarazioni precise nel corso dell'anno richiederebbe tempo e sarebbe costoso."

Perché scegliere Avalara?

A Wondersign serviva una soluzione per gestire la conformità fiscale per il calcolo e la presentazione delle dichiarazioni. "Svolgere questo lavoro internamente sarebbe costoso e inefficiente e richiederebbe l'assunzione di personale aggiuntivo per il team di contabilità interno", afferma Hector. "Ci sono certe cose che ha senso esternalizzare. Questo è l'esempio perfetto. Non dobbiamo diventare a tutti i costi esperti dell'imposta sulle vendite (sales tax), né cercare di restare aggiornati sui cambiamenti delle aliquote nelle diverse giurisdizioni."

Integrazioni

Fatturiamo tutto tramite Chargebee e utilizziamo Sage Intacct per la gestione finanziaria, quindi le integrazioni con Avalara sono fondamentali per noi", spiega Hector. "Con l'integrazione API di Avalara siamo sicuri di applicare l'imposta corretta a ogni articolo, in base alle aliquote delle giurisdizioni applicabili."

 

"Chargebee collabora con aziende innovative che contribuiscono a tracciare la direzione futura dei loro mercati e Wondersign è un esempio concreto di questo approccio", dice Matthew Clarke, Customer Success Manager di Chargebee, un prodotto per la gestione degli abbonamenti e la fatturazione ricorrente. "Con la forte partnership esistente tra Chargebee e Avalara, i nostri clienti possono espandere il proprio business a livello internazionale con fiducia, mentre noi li aiutiamo a far crescere i flussi di ricavi ricorrenti."

"Ci fidiamo di Avalara al 100%. Hanno dimostrato di essere perfetti per il nostro business."

  • — Hector Camacho
  • Controller

 

Risultati

"Siamo molto soddisfatti di Avalara", dice Hector. Gestiamo un volume elevato di transazioni ogni mese, quindi non dover presentare dichiarazioni singole è un grande vantaggio per il nostro team. Tutto quello che devo fare è verificare che l'imposta sulle vendite totale gestita da Avalara corrisponda a quanto risulta a me. Mi semplifica molto la vita."

 

"Man mano che aumentiamo i volumi, dobbiamo aumentare la nostra efficienza e il team di Avalara è stato molto d'aiuto", afferma Hector. "Ad esempio, in questo momento stiamo passando alla loro soluzione Streamlined Sales Tax (SST), che semplificherà la gestione della conformità fiscale in diversi Stati."

 

Avalara è uno dei pochi fornitori di servizi certificati (CSP) per il programma SST. Con il programma SST, i venditori aderenti possono beneficiare del calcolo gratuito della sales tax e della compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali in un massimo di 24 Stati.

 

"Ci fidiamo di Avalara al 100%", conclude. "Hanno dimostrato di essere perfetti per la nostra attività."

Sei pronto a scoprire cosa può fare Avalara per te?

Prenota una demo per conoscere la nostra soluzione.
Richiedi una demo
Acerca de Avalara
Prodotti e servizi
Risorse
Contattacci

dal lunedì al venerdì 

9:00 – 19:00 GMT 
Siti globali