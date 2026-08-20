"I nostri venditori adottato l'estensione WooCommerce Avalara a un ritmo crescente", afferma Aurélien. "In effetti, il tasso di crescita è molto positivo rispetto ad altre soluzioni presenti nel nostro ecosistema generale di partner, quindi sappiamo che sta riscuotendo successo. I venditori devono essere contenti, se continuano ad adottarlo e usarlo con questi ritmi."

Oltre al numero crescente di venditori soddisfatti, Aurélien e il suo team stanno trovando un valore inaspettato nella partnership con Avalara. "Abbiamo un ottimo rapporto basato sulla fiducia", spiega, "e questo ha portato a una collaborazione unica in cui Avalara ci aiuta a innovare continuamente. Dobbiamo essere sempre più creativi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei venditori e Avalara è il partner con cui sviluppiamo nuove possibilità Dalla nostra collaborazione sono nate molte grandi idee, alcune le abbiamo realizzate e su altre stiamo lavorando attivamente."

"Cerchiamo sempre di trovare nuovi modi per offrire un'esperienza positiva e di successo per i venditori, che dia ai clienti di WooCommerce la sicurezza di essere in regola con il fisco", dice Doug Marrone, Partner Strategist di Avalara. "E ci impegniamo a farlo in modo molto semplice, efficace ed economico."

"Avalara è sia proattiva che reattiva", afferma Aurélien. "Di conseguenza, le richieste di assistenza sono diminuite, il che è un'ottima notizia per noi. Se questi numeri diminuiscono mentre l'adozione aumenta, significa che sta andando bene. Vuol dire che stiamo sulla buona strada.”