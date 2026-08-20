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TESTIMONIANZA DEL PARTNER

WooCommerce offre ai venditori un connettore per l'imposta sulle vendite (sales tax) di Avalara

Risultati

Adozione del prodotto estesa

Maggiore soddisfazione dei venditori

Maggiore fiducia dei venditori

Profilo dell'azienda

WooCommerce è una soluzione e-commerce flessibile e open source basata su WordPress™. La piattaforma WooCommerce consente ai venditori di creare un negozio online completamente personalizzato, mantenendo pieni diritti e accesso ai propri dati. In pratica, WooCommerce consente a chiunque di vendere qualsiasi cosa, ovunque e gratuitamente.

 

Con milioni di utenti in tutto il mondo, il sito di WooCommerce è localizzato in decine di lingue. Trattandosi di una piattaforma di e-commerce open source, esistono estensioni che permettono di personalizzare qualsiasi elemento, dai pagamenti alle spedizioni, fino al marketing, collegando soluzioni in grado di soddisfare le esigenze di venditori e acquirenti in ogni area geografica e settore. WooCommerce è utilizzato da venditori di ogni dimensione, dai singoli fino alle grandi aziende.

Problematiche fiscali

WooCommerce collabora con Avalara per offrire soluzioni fiscali avanzate che vanno oltre le funzionalità di base della piattaforma, per i venditori che ne hanno bisogno. "Ci affidiamo a partner esterni per integrare le funzionalità mancanti", spiega Aurélien Leftick, Responsabile Partnership Spedizioni e Fiscalità. "L'imposta sulle vendite (sales tax) è uno di quei punti critici in cui i venditori devono poter disporre di una soluzione solida."

 

La rapida crescita della base utenti, unita a un contesto fiscale sempre più complesso, ha rappresentato una nuova sfida per WooCommerce. "Più sono i tuoi venditori, più domande ricevi", dice Aurélien. "Se si considerano anche i continui aggiornamenti dei requisiti fiscali in migliaia di giurisdizioni, le esigenze dei venditori diventano ancora più specifiche, sofisticate e pressanti."

Perché scegliere Avalara?

Avalara ha creato un'estensione che consente ai venditori di automatizzare il calcolo e la presentazione delle dichiarazioni della sales tax al momento del checkout. La soluzione consente inoltre ai venditori di gestire la rendicontazione della sales tax, il che è fondamentale.

 

"I venditori sono abituati a installare delle estensioni per ampliare i loro negozi." spiega Aurélien, "Trovano l'estensione Avalara nello store delle estensioni di WooCommerce e semplicemente cliccano su 'Installa'." Una volta che il venditore attiva l'estensione e la collega a un account Avalara, è subito operativo.

 

"Ogni volta che riusciamo a mettere in contatto i nostri venditori con qualcosa che può migliorare il loro negozio, con una soluzione creata da un partner leader del settore, per noi è un successo", afferma Aurélien.

"Dobbiamo essere sempre più creativi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei venditori e Avalara è il partner con cui sviluppiamo nuove possibilità."

  •  — Aurélien Leftick
  • Responsabile Partnership Spedizioni e Fiscalità

 

Risultati

"I nostri venditori adottato l'estensione WooCommerce Avalara a un ritmo crescente", afferma Aurélien. "In effetti, il tasso di crescita è molto positivo rispetto ad altre soluzioni presenti nel nostro ecosistema generale di partner, quindi sappiamo che sta riscuotendo successo. I venditori devono essere contenti, se continuano ad adottarlo e usarlo con questi ritmi."

 

Oltre al numero crescente di venditori soddisfatti, Aurélien e il suo team stanno trovando un valore inaspettato nella partnership con Avalara. "Abbiamo un ottimo rapporto basato sulla fiducia", spiega, "e questo ha portato a una collaborazione unica in cui Avalara ci aiuta a innovare continuamente. Dobbiamo essere sempre più creativi per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei venditori e Avalara è il partner con cui sviluppiamo nuove possibilità Dalla nostra collaborazione sono nate molte grandi idee, alcune le abbiamo realizzate e su altre stiamo lavorando attivamente."

 

"Cerchiamo sempre di trovare nuovi modi per offrire un'esperienza positiva e di successo per i venditori, che dia ai clienti di WooCommerce la sicurezza di essere in regola con il fisco", dice Doug Marrone, Partner Strategist di Avalara. "E ci impegniamo a farlo in modo molto semplice, efficace ed economico."

 

"Avalara è sia proattiva che reattiva", afferma Aurélien. "Di conseguenza, le richieste di assistenza sono diminuite, il che è un'ottima notizia per noi. Se questi numeri diminuiscono mentre l'adozione aumenta, significa che sta andando bene. Vuol dire che stiamo sulla buona strada.”

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