"L'integrazione con WooCommerce è stata ottima", riferisce Steven. "Ci è voluto meno di una settimana per essere operativi ed è andato tutto benissimo. Non capita sempre."

Steven apprezza il fatto che il calcolo, la riscossione, la dichiarazione e il versamento della sales tax non siano più una sua preoccupazione. “Non è più qualcosa a cui dobbiamo preoccuparci", dice, “e aggiungere nuovi Stati è un'operazione molto semplice. Riceviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno dallo Stato, inseriamo le informazioni in Avalara e abbiamo finito."

Come CEO impegnato in un'azienda in rapida crescita, Steven apprezza soprattutto il fatto che la soluzione di Avalara sollevi il suo team da un importante carico di lavoro.

"Lanciamo tra gli otto e i dodici nuovi prodotti all'anno e stiamo crescendo a livello internazionale, quindi tutti i membri del reparto contabile stanno già lavorando al massimo delle loro capacità solo per gestire la nostra crescita e tutto ciò che ne consegue", spiega. "Avalara è uno dei pochi componenti della nostra infrastruttura tecnologica di cui non dobbiamo preoccuparci."

"Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ed è una buona cosa", conclude Steven.