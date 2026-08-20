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Testimonianza del cliente

Xero Shoes parte con il piede giusto nell'automazione della sales tax

Risultati

Maggiore conformità

Processi migliorati

Crescita abilitata

Risparmio sui costi

Profilo dell'azienda

Ispirato dal libro "Born to Run", Steven Sashen voleva creare una scarpa capace di combinare i vantaggi della corsa naturale a piedi nudi con l'esigenza di indossare scarpe nelle occasioni sociali. Nel 2009, Steven e sua moglie, Lena Phoenix, hanno fondato Xero Shoes, che oggi propone una linea completa di calzature e accessori per uomo e donna.

Problematiche fiscali

Con sede a Denver, Colorado, Xero vende la maggior parte dei suoi prodotti online e lo fa sin dalla fondazione dell'azienda.

 

"All'inizio dovevamo riscuotere l'imposta sulle vendite (sales tax) solo in Colorado, quindi la dichiarazione era semplicissima", ricorda Steven. "Per un po' ce ne siamo occupati manualmente, poi, con il cambiamento delle varie leggi e la nostra continua crescita, la cosa è diventata insostenibile."

 

"Abbiamo provato un paio di soluzioni alternative ad Avalara perché erano più economiche, ma l'esperienza è stata pessima", ride. "Le loro soluzioni erano problematiche e l'assistenza troppo lenta. Ci ha causato molti problemi sia con il servizio clienti che per la contabilità."

 

Alla fine Steven ha raggiunto il limite. Ha deciso di provare Avalara.

Perché scegliere Avalara?

Steven cercava una soluzione automatizzata che si integrasse bene con WooCommerce. Avalara offre un connettore preconfigurato, che rende l'onboarding molto veloce.

 

Nel 2022, migliaia di clienti hanno effettuato 39,6 miliardi di chiamate API AvaTax. Con numeri del genere, Steven sentiva che la soluzione sarebbe stata affidabile e scalabile.

"Avalara è uno dei pochi componenti della nostra infrastruttura tecnologica di cui non dobbiamo preoccuparci."

  • — Steven Sashen
  • CEO

 

Risultati

"L'integrazione con WooCommerce è stata ottima", riferisce Steven. "Ci è voluto meno di una settimana per essere operativi ed è andato tutto benissimo. Non capita sempre."

 

Steven apprezza il fatto che il calcolo, la riscossione, la dichiarazione e il versamento della sales tax non siano più una sua preoccupazione. “Non è più qualcosa a cui dobbiamo preoccuparci", dice, “e aggiungere nuovi Stati è un'operazione molto semplice. Riceviamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno dallo Stato, inseriamo le informazioni in Avalara e abbiamo finito."

 

Come CEO impegnato in un'azienda in rapida crescita, Steven apprezza soprattutto il fatto che la soluzione di Avalara sollevi il suo team da un importante carico di lavoro.

 

"Lanciamo tra gli otto e i dodici nuovi prodotti all'anno e stiamo crescendo a livello internazionale, quindi tutti i membri del reparto contabile stanno già lavorando al massimo delle loro capacità solo per gestire la nostra crescita e tutto ciò che ne consegue", spiega. "Avalara è uno dei pochi componenti della nostra infrastruttura tecnologica di cui non dobbiamo preoccuparci."

 

"Lontano dagli occhi, lontano dal cuore, ed è una buona cosa", conclude Steven.

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