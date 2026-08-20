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Testimonianza del cliente

Yesway dice "sì" ad Avalara MatrixMaster

Risultati

Maggiore conformità

Processi migliorati

Competenza fiscale

Profilo dell'azienda

Yesway è nata da un'idea semplice: i minimarket dovrebbero essere, beh, convenienti. Anche se la selezione dei prodotti, i prezzi, il servizio e la disposizione del negozio sono importanti, forse il fattore più critico nell'equazione della convenienza è la posizione.

 

Yesway si sta espandendo rapidamente sul territorio attraverso acquisizioni e integrazioni. Oggi l'azienda ha 150 negozi in Iowa, Kansas, Missouri, Nebraska, New Messico, South Dakota, Texas, Oklahoma e Wyoming.

Problematiche fiscali

La strategia di Yesway è incentrata su una rapida crescita attraverso l'acquisizione di negozi esistenti in nuovi territori. Ogni nuova apertura, però, porta con sé maggiori complessità e nuovi rischi nella gestione della sales tax. Ad ogni singola acquisizione possono aggiungersi da 1.000 a 10.000 nuovi articoli e le normative locali che regolano la sales tax hanno regole diverse in ogni Stato.

 

"Ci sono così tante stranezze a livello fiscale", afferma Lisa Dodson, che gestisce il listino prezzi per Yesway. "Ad esempio, in Iowa una barretta di cioccolato che contiene farina non è imponibile, mentre una senza farina è imponibile. Non vogliamo che queste complessità rallentino la nostra crescita o creino rischi di compliance fiscale inutili con sanzioni, multe o insoddisfazione dei clienti.

Perché scegliere Avalara?

Invece di cercare di risolvere da sola questi problemi crescenti, Lisa ha deciso di cercare una soluzione automatizzata per mitigare i rischi e svolgere il lavoro più velocemente. "Volevo un partner competente e intraprendente, che ci aiutasse nelle situazioni nuove per noi", ricorda.

 

Lisa ha contattato PDI, i produttori del sistema di back-office di Yesway, per chiedere consigli su soluzioni che potessero integrarsi facilmente. È stata data una sola raccomandazione: Avalara MatrixMaster.

"Volevo un partner competente e intraprendente, che ci aiutasse nelle situazioni nuove per noi."

  • — Lisa Dodson
  • Responsabile Listino Prezzi

 

Risultati

Ogni settimana, Yesway fornisce un elenco completo dei codici SKU dei prodotti. Avalara determina l'imponibilità di ogni articolo in ogni Stato in cui è presente una sede Yesway. Il tabulato aggiornato viene restituito entro pochi giorni e il team di Lisa lo verifica.

 

"Noi inviamo il report lunedì e loro caricano il tabulato aggiornata entro venerdì," spiega. "Una volta apportate le modifiche, tutto ciò che i negozi devono fare è aggiornare i loro registratori di cassa, cosa che richiede meno di cinque minuti." Lisa aggiunge che la configurazione iniziale è stata semplice e agevole, con un tabulato iniziale di oltre 50.000 codici prodotto restituito da MatrixMaster nell'arco di un mese.

 

Yesway utilizza anche MatrixMaster per determinare l'idoneità dei singoli codici prodotto (SKU) al Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP (precedentemente noto come buoni pasto). Questo compito può essere un po' complicato, perché Yesway offre sia prodotti alimentari, che sono idonei, sia alimenti per il consumo immediato, che non lo sono.

 

Con MatrixMaster, Lisa si sente sicura della conformità fiscale di Yesway, anche se la complessità aumenta con la crescita. "La tranquillità è molto importante", afferma. "Non abbiamo avuto problemi, ma mi piace sapere che Avalara si assumerà la responsabilità del proprio lavoro, se mai dovesse rendersi necessario."

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