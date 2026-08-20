Ogni settimana, Yesway fornisce un elenco completo dei codici SKU dei prodotti. Avalara determina l'imponibilità di ogni articolo in ogni Stato in cui è presente una sede Yesway. Il tabulato aggiornato viene restituito entro pochi giorni e il team di Lisa lo verifica.

"Noi inviamo il report lunedì e loro caricano il tabulato aggiornata entro venerdì," spiega. "Una volta apportate le modifiche, tutto ciò che i negozi devono fare è aggiornare i loro registratori di cassa, cosa che richiede meno di cinque minuti." Lisa aggiunge che la configurazione iniziale è stata semplice e agevole, con un tabulato iniziale di oltre 50.000 codici prodotto restituito da MatrixMaster nell'arco di un mese.

Yesway utilizza anche MatrixMaster per determinare l'idoneità dei singoli codici prodotto (SKU) al Supplemental Nutrition Assistance Program, o SNAP (precedentemente noto come buoni pasto). Questo compito può essere un po' complicato, perché Yesway offre sia prodotti alimentari, che sono idonei, sia alimenti per il consumo immediato, che non lo sono.

Con MatrixMaster, Lisa si sente sicura della conformità fiscale di Yesway, anche se la complessità aumenta con la crescita. "La tranquillità è molto importante", afferma. "Non abbiamo avuto problemi, ma mi piace sapere che Avalara si assumerà la responsabilità del proprio lavoro, se mai dovesse rendersi necessario."