Zillow Group si è messa alla ricerca di una soluzione completa, principalmente per poterla integrare facilmente con i sistemi aziendali esistenti. Jason cercava inoltre una soluzione all-in-one, invece di assemblare singoli strumenti da fornitori diversi.
"Ho contattato diversi fornitori", ricorda Jason. "Alcuni proponevano una soluzione software, ma non un team specializzato nella compliance, capace di gestire le dichiarazioni. Oppure il contrario. Sapevo che ci occorreva una soluzione software semplice da usare, rapida da integrare e completa delle funzionalità di back-end necessarie per la conformità fiscale di cui Zillow Group aveva bisogno." Alla fine, afferma Jason, la scelta è stata facile.
Il team di Avalara ha affiancato Jason e il suo team in ogni fase, assicurandosi che tutti comprendessero a fondo la soluzione e il suo funzionamento. "Il processo di implementazione è stato estremamente fluido", afferma Jason.