L'ascesa di Zillow Group da startup di Seattle a colosso nazionale non è avvenuta per caso. "Uno dei nostri motti è "agire rapidamente e pensare in grande"", dice Jason Heckel, ex Responsabile fiscale senior. "Cerchiamo di agire in fretta ed essere perfettamente efficienti in tutto ciò che facciamo."

Pur essendo un'azienda innovativa, ambiziosa e proiettata al futuro, per molti anni ha fatto affidamento su procedure manuali per gestire gli adempimenti legati all'imposta sulle vendite (sales tax). Ma quando Zillow Group ha acquisito Trulia nel 2015, le sue dinamiche fiscali sono cambiate drasticamente, e la potenziale esposizione dell'azienda è aumentata. Questo ha spinto il team di Jason a rivalutare la propria posizione rispetto alla conformità.

"Cerco di prevenire qualsiasi potenziale rischio fiscale per l'azienda", spiega Jason. "Col passare del tempo l'esposizione aumenta. Il nostro business era in espansione, ci rendevamo conto che la crescita non si sarebbe fermata. Sapevamo di aver bisogno di una soluzione migliore."