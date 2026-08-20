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Testimonianza del cliente

Il gruppo Zillow cresce velocemente e pensa in grande per la conformità fiscale

Risultati

Sistemi integrati

Compliance consolidata

Crescita abilitata

Profilo dell'azienda

Zillow Group, con sede a Seattle, è un attore di primo piano nel settore immobiliare. L'azienda mette a disposizione dei consumatori servizi per l'affitto, l'acquisto, la vendita e il finanziamento di immobili e gestisce alcune delle app più diffuse per il settore immobiliare. I suoi esperti sono spesso invitati dalle principali testate giornalistiche a commentare le dinamiche del mercato immobiliare.

Problematiche fiscali

L'ascesa di Zillow Group da startup di Seattle a colosso nazionale non è avvenuta per caso. "Uno dei nostri motti è "agire rapidamente e pensare in grande"", dice Jason Heckel, ex Responsabile fiscale senior. "Cerchiamo di agire in fretta ed essere perfettamente efficienti in tutto ciò che facciamo."

 

Pur essendo un'azienda innovativa, ambiziosa e proiettata al futuro, per molti anni ha fatto affidamento su procedure manuali per gestire gli adempimenti legati all'imposta sulle vendite (sales tax). Ma quando Zillow Group ha acquisito Trulia nel 2015, le sue dinamiche fiscali sono cambiate drasticamente, e la potenziale esposizione dell'azienda è aumentata. Questo ha spinto il team di Jason a rivalutare la propria posizione rispetto alla conformità.

 

"Cerco di prevenire qualsiasi potenziale rischio fiscale per l'azienda", spiega Jason. "Col passare del tempo l'esposizione aumenta. Il nostro business era in espansione, ci rendevamo conto che la crescita non si sarebbe fermata. Sapevamo di aver bisogno di una soluzione migliore."

Perché scegliere Avalara?

Zillow Group si è messa alla ricerca di una soluzione completa, principalmente per poterla integrare facilmente con i sistemi aziendali esistenti. Jason cercava inoltre una soluzione all-in-one, invece di assemblare singoli strumenti da fornitori diversi.

 

"Ho contattato diversi fornitori", ricorda Jason. "Alcuni proponevano una soluzione software, ma non un team specializzato nella compliance, capace di gestire le dichiarazioni. Oppure il contrario. Sapevo che ci occorreva una soluzione software semplice da usare, rapida da integrare e completa delle funzionalità di back-end necessarie per la conformità fiscale di cui Zillow Group aveva bisogno." Alla fine, afferma Jason, la scelta è stata facile.

 

Il team di Avalara ha affiancato Jason e il suo team in ogni fase, assicurandosi che tutti comprendessero a fondo la soluzione e il suo funzionamento. "Il processo di implementazione è stato estremamente fluido", afferma Jason.

"Nel giro di un paio d'ore, avevamo la nostra sandbox di sviluppo attiva e stavamo verificando le transazioni."

  • — Jason Heckel
  • (Ex) Responsabile fiscale senior

 

Risultati

Per Jason e il suo team, la mitigazione del rischio è il vantaggio principale. "Il vero problema è la sales tax, perché si basa sui ricavi," afferma Jason. "Se non sei in regola, la situazione può precipitare, in fretta. Avalara mi aiuta a dormire meglio la notte."

 

Anche l'automazione ha i suoi vantaggi, dato che il business di Zillow Group continua a crescere in dimensioni e complessità. Il fatturato dell'azienda è quasi triplicato negli ultimi quattro anni. "E non rallenta", dice Jason. "Abbiamo appena annunciato una nuova acquisizione in fase di perfezionamento. La possibilità di trasferire un nuovo flusso di ricavi in Zuora, garantendo fin da subito la compliance fiscale, è un grande vantaggio in termini di scalabilità."

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