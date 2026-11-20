Nel 2023, le chiamate API da parte delle aziende ad Avalara AvaTax hanno raggiunto la cifra record di 48 miliardi. Avalara AvaTax fa parte della nostra piattaforma leader del settore, progettata per clienti con un elevato numero di transazioni, tra cui rivenditori e-commerce e produttori.
La piattaforma Avalara calcola in tempo reale un'ampia gamma di tipi di imposte indirette, tra cui la sales tax e la use tax, la GST, l'imposta sugli alcolici, l'imposta sulle comunicazioni, l'imposta sulla proprietà e le accise.