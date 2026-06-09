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Avalara vs. Numeral

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?

Scopri perché Avalara è la scelta migliore.
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Trasforma la conformità in opportunità

Avalara consente ai team fiscali e finanziari di trasformare la conformità in opportunità, semplificando le dichiarazioni fiscali, migliorando la precisione e promuovendo i risultati in ogni settore e dimensione aziendale.
Benefits

Fornisce risultati affidabili e di elevata precisione

Grazie a contenuti fiscali verificati da esperti in più di 190 Paesi e oltre 54 miliardi di chiamate API processate, Avalara assicura un livello di accuratezza in base all'indirizzo.
Growth

Si integra con più sistemi aziendali

Grazie a oltre 1.400 integrazioni predefinite con ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara si connette in modo naturale con l'intero sistema aziendale.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Precisione e affidabilità

Flussi di lavoro automatizzati e contenuti fiscali regolarmente aggiornati aiutano a garantire una conformità globale efficiente e affidabile, mantenendo al contempo la precisione al variare delle normative.

Funzionalità

Avalara

Numeral

Determinazione delle imposte in tempo reale

A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico), incluso in ogni piano tariffario

Limitato: il calcolo dell'API in tempo reale è disponibile solo con il piano tariffario più costoso

Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)

Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi

Limitato: incentrato sulla sales tax (negli Stati Uniti)

Strumenti integrati per la ricerca fiscale

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate

Dato sconosciuto

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Limitato

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con l'intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Limitato

Fornitore certificato per il programma SST

Agevolazioni per la conformità e tutela in caso di verifiche fiscali negli stati aderenti

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

SOC 2 + ISO

Dato sconosciuto

2. Conformità completa e copertura di tutte le tipologie fiscali

Avalara offre piena visibilità sul processo di conformità con una piattaforma avanzata e sicura progettata per migliorare la flessibilità in ogni fase.

Funzionalità

Avalara

Numeral

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Limitata: modello basato su connettori predefiniti che estraggono i dati delle transazioni; supporto limitato alle piattaforme compatibili

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con i database statali

Limitata: funzionalità di base o nessuna

Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9

Gestione delle registrazioni e delle licenze

Registrazioni complete + licenze commerciali

Limitata, non offre nessuna licenza

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Gestione della use tax

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000

Dato sconosciuto

Supporto globale per la conformità

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Aziende emergenti e di piccole e medie dimensioni

3. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

Avalara si adatta perfettamente ai sistemi che le aziende utilizzano quotidianamente, automatizzando la gestione della conformità fiscale all'interno dei flussi di lavoro esistenti per semplificare la configurazione e ottimizzare le operazioni.

Funzionalità

Avalara

Numeral

Piattaforma completa per le conformità

Limitata: incentrata sulle dichiarazioni e sulla reportistica; il calcolo in tempo reale richiede un piano tariffario di livello superiore

Integrazioni con partner ufficiali

Oltre 1.400

Limitate: connettori predefiniti per alcune piattaforme di e-commerce/fatturazione fiscale

Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, Sage, SAP, Microsoft, ecc.)

Connettori predefiniti e affidabili

Limitate: nessun connettore ERP nativo; solo API (per il piano tariffario più costoso)

Integrazioni con marketplace

Limitate

Integrazioni con sistemi POS

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

Supporto per l'implementazione

Onboarding assistito, account manager dedicati, partner di implementazione certificati

Nessun servizio di implementazione interno, viene solo fornita della documentazione

Assistenza premium

Disponibile per tutti i piani

Solo per il piano tariffario intermedio; quello più costoso offre l'API ma non l'assistenza per l'implementazione

4. Potenziato dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Numeral

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Informazioni potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate

Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi

Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Responsabile fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati."

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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