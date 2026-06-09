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Funzionalità
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Avalara
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Numeral
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Determinazione delle imposte in tempo reale
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A livello di singolo indirizzo (geocodifica a livello di numero civico), incluso in ogni piano tariffario
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Limitato: il calcolo dell'API in tempo reale è disponibile solo con il piano tariffario più costoso
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Contenuto fiscale completo (USA + internazionale)
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Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi
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Limitato: incentrato sulla sales tax (negli Stati Uniti)
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Strumenti integrati per la ricerca fiscale
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate
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Dato sconosciuto
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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Limitato
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con l'intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Limitato
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Fornitore certificato per il programma SST
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Agevolazioni per la conformità e tutela in caso di verifiche fiscali negli stati aderenti
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Dati fiscali verificati da fonti attendibili
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Dato sconosciuto
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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SOC 2 + ISO
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Dato sconosciuto
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Funzionalità
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Avalara
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Numeral
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Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
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Limitata: modello basato su connettori predefiniti che estraggono i dati delle transazioni; supporto limitato alle piattaforme compatibili
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, campagne e-mail, integrazione con i database statali
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Limitata: funzionalità di base o nessuna
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Dichiarazioni tramite moduli 1099 e W-9
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Gestione delle registrazioni e delle licenze
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Registrazioni complete + licenze commerciali
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Limitata, non offre nessuna licenza
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Gestione della use tax
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici tariffari
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Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000
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Dato sconosciuto
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Supporto globale per la conformità
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Aziende emergenti e di piccole e medie dimensioni
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Funzionalità
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Avalara
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Numeral
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Piattaforma completa per le conformità
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Limitata: incentrata sulle dichiarazioni e sulla reportistica; il calcolo in tempo reale richiede un piano tariffario di livello superiore
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Integrazioni con partner ufficiali
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Oltre 1.400
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Limitate: connettori predefiniti per alcune piattaforme di e-commerce/fatturazione fiscale
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Integrazioni con sistemi ERP (NetSuite, Sage, SAP, Microsoft, ecc.)
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Connettori predefiniti e affidabili
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Limitate: nessun connettore ERP nativo; solo API (per il piano tariffario più costoso)
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Integrazioni con marketplace
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Limitate
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Integrazioni con sistemi POS
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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Supporto per l'implementazione
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Onboarding assistito, account manager dedicati, partner di implementazione certificati
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Nessun servizio di implementazione interno, viene solo fornita della documentazione
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Assistenza premium
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Disponibile per tutti i piani
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Solo per il piano tariffario intermedio; quello più costoso offre l'API ma non l'assistenza per l'implementazione
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Funzionalità
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Avalara
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Numeral
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Informazioni potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
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Server MCP che automatizzano flussi di lavoro complessi
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Regole potenziate dall'IA che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’IA per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’IA per risposte più veloci e accurate