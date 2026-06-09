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Funzionalità
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Avalara
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Sovos
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Automazione fiscale che apprende e si adatta
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Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate
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Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi
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Limitato
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Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale
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API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione
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Onboarding assistito dall’AI per accelerare l'attivazione e la configurazione
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Assistenza potenziata dall’AI per risposte più veloci e accurate
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Funzionalità
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Avalara
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Sovos
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Determinazione fiscale in tempo reale
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Precisione di latitudine e longitudine ad ogni richiesta, nessun ritardo nell'elaborazione batch
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Standard: modello di geocodifica batch non aggiornato; nessuna validazione automatica dell'indirizzo
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Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)
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Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi
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Maggiore competenza in materia di moduli 1099, IVA e fatturazione elettronica rispetto alla sales tax e use tax (imposte sulle vendite e sull'uso negli Stati Uniti)
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Strumenti di ricerca fiscale integrati
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Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud
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Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025
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Limitato: configurazione attiva/attiva solo in due data center in Nord America; nessuna funzionalità multicloud
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Precisione a prova di verifiche fiscali
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Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore
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Limitato
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Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale
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Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti
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Dato sconosciuto
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Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali
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Fornitore certificato per il programma SST
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Dati fiscali verificati da fonti attendibili
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Dato sconosciuto
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Certificazioni di sicurezza a livello aziendale
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Funzionalità
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Avalara
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Sovos
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Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte
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Database condiviso con AvaTax: nessuna necessità di esportazione/importazione dei dati
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Richiede l'esportazione manuale dei dati dal motore fiscale e l'importazione in un portale di dichiarazione separato
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Gestione dei certificati di esenzione
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Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, servizi gestiti internamente
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Standard — acquisizione di ISSI (2015); investimenti limitati da allora; la maggior parte degli esperti ECM si è dimessa
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Dichiarazioni dei moduli 1099 e W-9
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Gestione delle registrazioni e delle licenze
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Migliore: registrazioni complete + licenze commerciali
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Standard: solo registrazioni fiscali
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Gestione delle dichiarazioni IVA
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53 paesi supportati
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Gestione della use tax
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Automazione completa dei sistemi AP, integrazioni dei sistemi ERP in tempo reale
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Percepito come privo di funzionalità AP affidabili; spesso è richiesto un intervento manuale
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Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici di trattamento fiscale
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Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale
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Nominata Leader nell'IDC MarketScape
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Potenziato dalle acquisizioni (Invoiceware, TrustWeaver, Foriba)
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Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto
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Oltre 3.000
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Dato sconosciuto
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Assistenza globale in materia di conformità
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Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione
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Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese
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Per grandi aziende e aziende di fascia media
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Funzionalità
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Avalara
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Sovos
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Piattaforma completa per le conformità
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Limitato
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Integrazioni certificate con partner ufficiali
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Oltre 1.400
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Limitate: molte meno; molti connettori su sistemi locali di precedente generazione
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Integrazioni con sistemi ERP
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Funzionano bene con sistemi come SAP/Oracle, ma i connettori di precedente generazione non sono sempre aggiornati per il cloud
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Integrazioni con marketplace
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Limitate
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Integrazioni con sistemi POS
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Dato sconosciuto
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Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica
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~140
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Tempo medio necessario per ottenere un ritorno sull'investimento
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Settimane: connettori preconfigurati, onboarding remoto
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Mesi: progetti che richiedono un'intensa attività di consulenza e la realizzazione di connettori personalizzati
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Interfaccia utente e invio dati
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Interfaccia utente cloud moderna e intuitiva; dichiarazioni personalizzabili su richiesta
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Interfaccia utente datata; i dati vengono aggiornati una volta al giorno; richiede soluzioni alternative basate su fogli di calcolo
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Manutenzione continua
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Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza nuove versioni
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I sistemi locali di precedente generazione richiedono aggiornamenti periodici e analisi degli indirizzi in batch