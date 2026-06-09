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Avalara vs. Sovos

Vuoi automatizzare la gestione della conformità fiscale?
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Avalara vs. TaxJar

Avalara definisce lo standard di riferimento per la conformità fiscale moderna

Incorpora la conformità intelligente in ogni flusso di lavoro

L'IA agentica di Avalara monitora dati e comportamenti, fornisce approfondimenti sulla conformità e indicazioni sui rischi e automatizza i principali processi fiscali, come calcoli, dichiarazioni e classificazioni.
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Fornisce risultati affidabili e di elevata precisione

Avalara utilizza la convalida in tempo reale dell'indirizzo tramite latitudine e longitudine e l'assegnazione della giurisdizione ad ogni richiesta fiscale, senza batch processing e dati di geocodifica non aggiornati.
Growth

Si integra con più sistemi aziendali

Grazie ad oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali per sistemi ERP, marketplace, piattaforme POS, sistemi di fatturazione elettronica e strumenti di collaborazione, Avalara può completare la connessione in poche settimane, e non mesi.
CRM
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Milioni di aziende in oltre 75 paesi si affidano ad Avalara per semplificare i propri adempimenti fiscali.

Riconosciuta come Leader nell’IDC MarketScape 2024, Avalara offre soluzioni di compliance affidabili per contribuire a garantire accuratezza, aumentare l’agilità e preparare le aziende a ciò che verrà.

4/5

Valutazione G2 (oltre 700 recensioni, ad aprile 2026)

8.8/10

Punteggio TrustRadius (oltre 900 recensioni e valutazioni, ad aprile 2026)
trgt

1. Potenziato dall'IA agentica

Avalara Agentic Tax and Compliance™ va oltre il semplice supporto nelle attività fiscali: automatizza ed esegue il lavoro operativo, aumentando efficienza e produttività.

Funzionalità

Avalara

Sovos

Automazione fiscale che apprende e si adatta

Analisi potenziate dall'IA che forniscono risposte immediate

Server MCP che automatizzano i flussi di lavoro complessi

Limitato

Regole potenziate dall'intelligenza artificiale che riducono lo sforzo manuale

API in linguaggio naturale che semplificano l’integrazione

Onboarding assistito dall’AI per accelerare l'attivazione e la configurazione

Assistenza potenziata dall’AI per risposte più veloci e accurate

2. Precisione e affidabilità

La validazione degli indirizzi e l’assegnazione delle giurisdizioni in tempo reale di Avalara avvengono a ogni richiesta fiscale: il sistema verifica l’indirizzo, risolve le coordinate di latitudine/longitudine, mappa le giurisdizioni e restituisce l’aliquota in meno di un secondo.

Funzionalità

Avalara

Sovos

Determinazione fiscale in tempo reale

Precisione di latitudine e longitudine ad ogni richiesta, nessun ritardo nell'elaborazione batch

Standard: modello di geocodifica batch non aggiornato; nessuna validazione automatica dell'indirizzo

Contenuti fiscali completi (Stati Uniti + internazionali)

Aggiornato regolarmente in oltre 190 paesi

Maggiore competenza in materia di moduli 1099, IVA e fatturazione elettronica rispetto alla sales tax e use tax (imposte sulle vendite e sull'uso negli Stati Uniti)

Strumenti di ricerca fiscale integrati

Infrastruttura sempre attiva, multizona e multicloud

Oltre 54 miliardi di chiamate API elaborate; 1,14 miliardi durante la Cyber Week 2025

Limitato: configurazione attiva/attiva solo in due data center in Nord America; nessuna funzionalità multicloud

Precisione a prova di verifiche fiscali

Per i clienti, la preparazione della documentazione fiscale si riduce in modo significativo: da settimane a poche ore

Limitato

Contenuti fiscali verificati da esperti e dall'intelligenza artificiale

Dati strutturati con intelligenza artificiale, regole verificate da esperti

Dato sconosciuto

Scelta dai governi per la gestione dei portali ufficiali delle aliquote fiscali

Fornitore certificato per il programma SST

Dati fiscali verificati da fonti attendibili

Dato sconosciuto

Certificazioni di sicurezza a livello aziendale

3. Conformità fiscale completa e copertura di tutte le tipologie di imposte

Avalara supporta ogni fase della conformità fiscale (calcolo, esenzioni, dichiarazioni, licenze, dichiarazioni IVA e transfrontaliere), tutto in una piattaforma unificata ideata per la crescita, la flessibilità e la coerenza.

Funzionalità

Avalara

Sovos

Automazione delle dichiarazioni e dei versamenti delle imposte

Database condiviso con AvaTax: nessuna necessità di esportazione/importazione dei dati

Richiede l'esportazione manuale dei dati dal motore fiscale e l'importazione in un portale di dichiarazione separato

Gestione dei certificati di esenzione

Migliore: convalida automatizzata, monitoraggio dei rinnovi, servizi gestiti internamente

Standard — acquisizione di ISSI (2015); investimenti limitati da allora; la maggior parte degli esperti ECM si è dimessa

Dichiarazioni dei moduli 1099 e W-9

Gestione delle registrazioni e delle licenze

Migliore: registrazioni complete + licenze commerciali

Standard: solo registrazioni fiscali

Gestione delle dichiarazioni IVA

53 paesi supportati

Gestione della use tax

Automazione completa dei sistemi AP, integrazioni dei sistemi ERP in tempo reale

Percepito come privo di funzionalità AP affidabili; spesso è richiesto un intervento manuale

Calcolo dei dazi doganali e classificazione dei codici di trattamento fiscale

Fatturazione elettronica e gestione in tempo reale

Nominata Leader nell'IDC MarketScape

Potenziato dalle acquisizioni (Invoiceware, TrustWeaver, Foriba)

Codici di trattamento fiscale univoci a livello di prodotto

Oltre 3.000

Dato sconosciuto

Assistenza globale in materia di conformità

Scalabilità adatta a imprese di qualsiasi dimensione

Dalle piccole e medie imprese fino alle grandi imprese

Per grandi aziende e aziende di fascia media

4. Semplice integrazione con i sistemi aziendali

La piattaforma API-first di Avalara e oltre 1.400 integrazioni certificate con partner ufficiali consentono alla maggior parte dei clienti di essere operativi in poche settimane, e non mesi. Sovos adotta invece un modello tradizionale basato su servizi professionali, che richiede configurazioni estese, spesso connettori personalizzati e tempi di implementazione generalmente di diversi mesi.

Funzionalità

Avalara

Sovos

Piattaforma completa per le conformità

Limitato

Integrazioni certificate con partner ufficiali

Oltre 1.400

Limitate: molte meno; molti connettori su sistemi locali di precedente generazione

Integrazioni con sistemi ERP

Funzionano bene con sistemi come SAP/Oracle, ma i connettori di precedente generazione non sono sempre aggiornati per il cloud

Integrazioni con marketplace

Limitate

Integrazioni con sistemi POS

Dato sconosciuto

Integrazioni con piattaforme di fatturazione elettronica

~140

Tempo medio necessario per ottenere un ritorno sull'investimento

Settimane: connettori preconfigurati, onboarding remoto

Mesi: progetti che richiedono un'intensa attività di consulenza e la realizzazione di connettori personalizzati

Interfaccia utente e invio dati

Interfaccia utente cloud moderna e intuitiva; dichiarazioni personalizzabili su richiesta

Interfaccia utente datata; i dati vengono aggiornati una volta al giorno; richiede soluzioni alternative basate su fogli di calcolo 

Manutenzione continua

Contenuti aggiornati automaticamente, distribuzione senza nuove versioni

I sistemi locali di precedente generazione richiedono aggiornamenti periodici e analisi degli indirizzi in batch 

Cosa pensano i clienti di Avalara

"Avalara rappresenta una svolta nel settore. Grazie all'ampia gamma di soluzioni offerte da Avalara, le complessità quotidiane della gestione aziendale diventano più semplici, ottimizzate e, soprattutto, gestibili".

  • Jacob Swager
  • Direttore fiscale, Sweetwater
Sweetwater

"Avalara permette di ridurre notevolmente le attività manuali, gli errori e la complessità delle normative specifiche, riducendo al minimo il tempo che i team dedicano alla gestione dei flussi di dati."

  • Ricardo Rodriguez
  • Responsabile imposte indirette, Snowflake
Snowflake logo

"L'integrazione di Avalara AvaTax nel nostro ERP ha rappresentato un cambiamento decisivo: ci consente di accedere con facilità alle informazioni sulla sales tax, garantendo la conformità nelle diverse giurisdizioni con grande efficienza".

  • Andre Johnson
  • Analista aziendale senior, NEFCO
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